TOKİ Kars Sarıkamış Erenler Tepe Mahallesi kura sonuçları | Kazanan isim listesi ne zaman açıklanacak? TOKİ 2022 yılında da binlerce kişiyi ev sahibi yapmayı planlıyor. Bu çerçevede ülkenin her ilinde konut projelerine ağırlık veren TOKİ Kars'ın Sarıkamış ilçesi Erenler Tepe Mahallesi'nde kura ile konut satışı gerçekleştirecek. TOKİ kurası için başvuru yapan vatandaşlar kura sonuçlarının açıklanmasını dört gözle bekliyor.

TOKİ Kars Sarıkamış Erenler Tepe Mahallesi kura sonuçları | Kazanan isim listesi ne zaman açıklanacak? TOKİ 2022 yılında da binlerce kişiyi ev sahibi yapmayı planlıyor. Bu çerçevede ülkenin her ilinde konut projelerine ağırlık veren TOKİ Kars'ın Sarıkamış ilçesi Erenler Tepe Mahallesi'nde kura ile konut satışı gerçekleştirecek. TOKİ kurası için başvuru yapan vatandaşlar kura sonuçlarının açıklanmasını dört gözle bekliyor.

Kars Sarıkamış Erenler Tepe Mahallesi Kentsel Yenileme Projesi kapsamında yer alan 21 adet konutun kuralı satışı için yeterli başvuru sağlanamadığından 17-18 Şubat 2022 tarihleri arasında Konut Seçim Programına göre,T. Halk Bankası A.Ş. Sarıkamış Şubesinde Konut Seçim ve Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalama işlemleri gerçekleştirilecektir.

TOKİ Kars Sarıkamış Erenler Tepe Mahallesi kura sonuçları

TOKİ Kars Sarıkamış Erenler Tepe Mahallesi'nde kura yöntemi ile satışı yapılcak konutların kura çekilişi 10 Şubat 2022'de yapılacak.

Kazanan isim listesi ne zaman açıklanacak?

Proje kapsamında satışa sunulan konut adedinden fazla başvuru olduğu takdirde, 10 Şubat 2022 tarihinde başvuruda bulunanlar ve noter huzurunda “Konut Alma Hakkı ve Konut Belirleme Kurası” çekim işlemleri kategori önceliğine göre gerçekleştirilecektir.

Konut sayısından daha az başvuru olduğu takdirde “Konut Alma Hakkı ve Belirleme Kurası” çekilmeyerek, İdarenin belirleyeceği bloklar/konutlar arasından, kategori önceliğine göre başvuru sırası esas alınarak konut seçimleri yapılacaktır.

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TOKİ Kars Sarıkamış Erenler Tepe Mahallesi başvuru harcı para iadesi ne zaman yapılacak?

Kura sonucunda; konut satın alma hakkı elde edemeyenlerin başvuru bedelleri 14 Şubat 2022, konut satın alma hakkı kazandığı halde sözleşme imzalamayan asil hak sahiplerinin başvuru bedelleri 23 Şubat 2022, yedek hak sahiplerinin başvuru bedelleri ise 01 Mart 2022 tarihlerinden itibaren başvuru sahiplerine iade edilecektir.