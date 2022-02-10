DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Bob Saget neden öldü? Bob Saget ölüm sebebi nedir?
Hong Kong Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Türk Öğrencilere Yeni Fırsat Kapıları Açıyor
Bakan Soylu'dan Avrupa'ya 'düzensiz göçmen' tepkisi
Ek dersler yattı mı? Ocak ek ders ücretleri hesaplara yattı! Ocak ek ders ücretlerinde sürpriz!
İŞKUR personel alımı yapılacak mı? İŞKUR personel mi alacak? İŞKUR personel alımı 2022
Wolverhampton - Arsenal maçı ne zaman başlayacak, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Oğlum dizisi oyuncu kadrosu | Oğlum dizisinin konusu ne? Oğlum 1. bölümde neler oldu?
Açık Öğretim kayıt yenileme ne zaman? Açık Öğretim Lisesi kayıt yenileme nasıl yapılır?
Mahkemeden Osman Kavala kararı
EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2022?
ABD'nin kongre kararı ne oldu? ABD'nin Bitcoin kararı nedir?
Alevilere sosyal medya hesabından küfretti, 'alkollüydüm' dedi
Bahadır Ünlü kimdir? Bahadır Ünlü hangi dizide ve filmde oynadı?
Mahmutyazıcıoğlu cinayeti: Yeşil adliyeye sevk edildi
Erdoğan'a hakaret içeren şiir yazan Böhmermann ile ilgili yeni gelişme

TIMETURK / GENEL / TOKİ Kars Sarıkamış Erenler Tepe Mahallesi kura sonuçları | Kazanan isim listesi ne zaman açıklanacak?

TOKİ Kars Sarıkamış Erenler Tepe Mahallesi kura sonuçları | Kazanan isim listesi ne zaman açıklanacak?

TOKİ Kars Sarıkamış Erenler Tepe Mahallesi kura sonuçları | Kazanan isim listesi ne zaman açıklanacak? TOKİ 2022 yılında da binlerce kişiyi ev sahibi yapmayı planlıyor. Bu çerçevede ülkenin her ilinde konut projelerine ağırlık veren TOKİ Kars'ın Sarıkamış ilçesi Erenler Tepe Mahallesi'nde kura ile konut satışı gerçekleştirecek. TOKİ kurası için başvuru yapan vatandaşlar kura sonuçlarının açıklanmasını dört gözle bekliyor.

4 Saat Önce
2022-02-10 11:05:39
TOKİ Kars Sarıkamış Erenler Tepe Mahallesi kura sonuçları | Kazanan isim listesi ne zaman açıklanacak?

TOKİ Kars Sarıkamış Erenler Tepe Mahallesi kura sonuçları | Kazanan isim listesi ne zaman açıklanacak? TOKİ 2022 yılında da binlerce kişiyi ev sahibi yapmayı planlıyor. Bu çerçevede ülkenin her ilinde konut projelerine ağırlık veren TOKİ Kars'ın Sarıkamış ilçesi Erenler Tepe Mahallesi'nde kura ile konut satışı gerçekleştirecek. TOKİ kurası için başvuru yapan vatandaşlar kura sonuçlarının açıklanmasını dört gözle bekliyor.

Kars Sarıkamış Erenler Tepe Mahallesi Kentsel Yenileme Projesi kapsamında yer alan 21 adet konutun kuralı satışı için yeterli başvuru sağlanamadığından 17-18 Şubat 2022 tarihleri arasında Konut Seçim Programına göre,T. Halk Bankası A.Ş. Sarıkamış Şubesinde Konut Seçim ve Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalama işlemleri gerçekleştirilecektir.

TOKİ Kars Sarıkamış Erenler Tepe Mahallesi kura sonuçları

TOKİ Kars Sarıkamış Erenler Tepe Mahallesi'nde kura yöntemi ile satışı yapılcak konutların kura çekilişi 10 Şubat 2022'de yapılacak.

Kazanan isim listesi ne zaman açıklanacak?

Proje kapsamında satışa sunulan konut adedinden fazla başvuru olduğu takdirde, 10 Şubat 2022 tarihinde başvuruda bulunanlar ve noter huzurunda “Konut Alma Hakkı ve Konut Belirleme Kurası” çekim işlemleri kategori önceliğine göre gerçekleştirilecektir.

Konut sayısından daha az başvuru olduğu takdirde “Konut Alma Hakkı ve Belirleme Kurası” çekilmeyerek, İdarenin belirleyeceği bloklar/konutlar arasından, kategori önceliğine göre başvuru sırası esas alınarak konut seçimleri yapılacaktır.

TOKİ Kars Sarıkamış Erenler Tepe Mahallesi kura sonuçları isim listesi için TIKLAYIN

TOKİ Kars Sarıkamış Erenler Tepe Mahallesi başvuru harcı para iadesi ne zaman yapılacak?

Kura sonucunda; konut satın alma hakkı elde edemeyenlerin başvuru bedelleri 14 Şubat 2022, konut satın alma hakkı kazandığı halde sözleşme imzalamayan asil hak sahiplerinin başvuru bedelleri 23 Şubat 2022, yedek hak sahiplerinin başvuru bedelleri ise 01 Mart 2022 tarihlerinden itibaren başvuru sahiplerine iade edilecektir.

TOKİ Kars Sarıkamış kura sonuçları saat kaçta açıklanacak? TOKİ Erenler Tepe Mahallesi TOKİ kura çekilişi
İLİŞKİLİ HABERTOKİ Kars Sarıkamış kura sonuçları saat kaçta açıklanacak? TOKİ Erenler Tepe Mahallesi TOKİ kura çekilişi
2022 TOKİ Yenimahalle noter kura sonuçları | TOKİ Sivas Yenimahalle kura sonucu isim listesi
İLİŞKİLİ HABER2022 TOKİ Yenimahalle noter kura sonuçları | TOKİ Sivas Yenimahalle kura sonucu isim listesi
TOKİ Çorum Kuruçay kura çekilişi canlı izle | Çorum Kuruçay kura sonuçları isim listesi
İLİŞKİLİ HABERTOKİ Çorum Kuruçay kura çekilişi canlı izle | Çorum Kuruçay kura sonuçları isim listesi
.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş