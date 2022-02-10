TOKİ Çorum Kuruçay kura çekilişi canlı izle | Çorum Kuruçay kura sonuçları isim listesi | TOKİ Çorum Kuruçay başvuru harcı para iadesi ne zaman yapılacak? TOKİ Çorum Merkez Kuruçay ilçesinde yeni projesini hayata geçiriyor. Proje kapsamında dar gelirli ailelere kura ile konut satışı yapılacak. TOKİ Çorum Kuruçay projesine başvuru yapan yüzlerce kişi kura sonuçlarını merakla bekliyor. Noter huzurunda çekilecek olan kura çekilişi canlı olarak da izlenebilir. Çekilişin hemen ardından kazananların isim listesi ise internet sitesinden ilan edilecek.

TOKİ Çorum Kuruçay kura çekilişi canlı izle | Çorum Kuruçay kura sonuçları isim listesi | TOKİ Çorum Kuruçay başvuru harcı para iadesi ne zaman yapılacak? TOKİ Çorum Merkez Kuruçay ilçesinde yeni projesini hayata geçiriyor. Proje kapsamında dar gelirli ailelere kura ile konut satışı yapılacak. TOKİ Çorum Kuruçay projesine başvuru yapan yüzlerce kişi kura sonuçlarını merakla bekliyor. Noter huzurunda çekilecek olan kura çekilişi canlı olarak da izlenebilir. Çekilişin hemen ardından kazananların isim listesi ise internet sitesinden ilan edilecek.

TOKİ Çorum Kuruçay'da 743 Adet Konut Projesinden 151 adet konutun satışını kura usulüne göre gerçekleştirecek. Yüzlerce kişi TOKİ Kuruçay TOKİ ev satışı başvurularını tamamladı ve kura sonuçlarını beklemeye başladı. 2+1 nitelikli 151 adet konut için 10 Şubat 2022 saat 11:00'de kura çekilecektir. Vatandaşlar kura çekilişini canlı olrak da takip edebielcek.

TOKİ Çorum Kuruçay kura çekilişi canlı izle

TOKİ Çorum Kuruçay kura sonuçları canlı olarak izlenebilir. Bunun için yapmanız gereken çok basit. TOKİ Youtube kanalından kura çekilişlerini canlı yayınlıyor. https://www.youtube.com/c/TokiKurumsal adresine giderek TOKİ TOKİ Çorum Kuruçay kura çekilişini canlı izleyebilrsiniz.

Çorum Kuruçay kura sonuçları isim listesi

Çorum Merkez Kuruçay 743 Adet Konut Projesi kapsamında yer alan sadece 2+1 nitelikli 151 adet konut için 10 Şubat 2022 saat 11:00'de kura çekilecektir. Kazananların isim listesi ise dakikalar sonra TOKİ'nin resmi internet sitesinden yayınlanacak.

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Konut Alma Hakkı ve Konut Belirleme Kurası, noter huzurunda; Banka ve İdare yetkilileri denetiminde gerçekleştirilecektir. Kura çekiliş yeri ve programı daha sonra açıklanacaktır. Kurada konut sayısı kadar asil alıcı belirlenecek olup aynı anda asil alıcıların konutları da kura ile belirlenecektir. Kura sırasında 2+1 konutlar için 75 adet yedek belirlenecektir.

TOKİ Çorum Kuruçay başvuru harcı para iadesi ne zaman yapılacak?

Kurada, asil ve yedek olarak hak sahibi olamayanlar 14 Şubat 2022 tarihinden itibaren, Kura sonucu konut satın alma hakkı kazanan ancak sözleşme imzalamayan asil hak sahipleri başvuru bedellerini 07 Mart 2022 tarihinden itibaren, Yedek hak sahipleri 21 Mart 2022 tarihinden itibaren T. Halk Bankası AŞ. yetkili Şube'lerinden geri alabilecektir.

TOKİ Çorum Kuruçay evleri başvuru şartları

T.C. vatandaşı olması,

Başvurulan projenin bulunduğu il sınırları içerisinde 1 (bir) yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya il nüfusuna kayıtlı olması,

Başvuru sahibinin kendisinin, eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması ve tapuda kayıtlı kat irtifaklı/kat mülkiyetli bağımsız bir bölümün veya müstakil konutunun bulunmaması (tarla, bağ, bahçe, köyevi ve işyeri hariç)

Başvuru tarihi itibariyle 25 yaşını doldurmuş olması gerekmekte olup, ancak, Eşi vefat etmiş olan çocuklu dul bayanlarda yaş şartı aranmamaktadır.

Bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları adına yalnızca bir adet başvuru yapılabilecektir. Birden fazla başvuru yapılması halinde başvurular geçersiz sayılacaktır.