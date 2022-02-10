2022 TOKİ Yenimahalle noter kura sonuçları | TOKİ Sivas Yenimahalle kura sonucu isim listesi

TOKİ Yenimahalle noter kura sonuçları 2022 | TOKİ Sivas Yenimahalle kura sonucu isim listesi ne zaman belli olur? TOKİ ev sahibi olma hayali kuran yüz binlerce kişiyi hayaline kavuşturdu. TOKİ yeni projesi ile Sivas Yenimahalle'de 175 adet konutun satışını yapacak. Noter huzurunda yapılacak olan kura çekişi 10 Şubat 2022 saat 14:00’de gerçekleşecek. TOKİ Sivas Yenimahalle evlerine başvuruda bulunan vatandaşlar kura sonuçlarının ne zaman saat kaçta açıklanacağını araştırmaya başladı. TOKİ kura sonucu isim listesi kura çekilişinin hemen ardından TOKİ'nin resmi internet sitesinde yer alacak.

TOKİ Yenimahalle noter kura sonuçları 2022 | TOKİ Sivas Yenimahalle kura sonucu isim listesi ne zaman belli olur? TOKİ ev sahibi olma hayali kuran yüz binlerce kişiyi hayaline kavuşturdu. TOKİ yeni projesi ile Sivas Yenimahalle'de 175 adet konutun satışını yapacak. Noter huzurunda yapılacak olan kura çekişi 10 Şubat 2022 saat 14:00'de gerçekleşecek. TOKİ Sivas Yenimahalle evlerine başvuruda bulunan vatandaşlar kura sonuçlarının ne zaman saat kaçta açıklanacağını araştırmaya başladı. TOKİ kura sonucu isim listesi kura çekilişinin hemen ardından TOKİ'nin resmi internet sitesinde yer alacak.

TOKİ Sivas'ta yeni projesini hayata geçiriyor. Sivas'ta 427 konut projesi kapsamında 175 adat konut satışı için kura çekilecek. 1+1, 2+1 ve 3+1 daire seçenekleri olan projeye yüzlerce kişi başvuruda bulundu. TOKİ Sivas Yenimahalle evlerine başvuru yapan vatandaşlar sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor.

TOKİ Yenimahalle noter kura sonuçları 2022

175 adet konut için 10 Şubat 2022 saat 14:00'de kura çekilecektir. TOKİ Sivas Yenimahalle kura sonucu isim listesi saat 14.00'ten sonra netlik kazanacaktır. Kura çekilişinin ardından kazanan isim listesi TOKİ'nin resmi internet sitesinde yer alacak.

TOKİ Sivas Yenimahalle kura sonucu isim listesi ne zaman belli olur?

TOKİ 2022 Sivas Yenimahalle evleri için kura çekilişi 10 Şubat'ta yapılacak. Saat 14.00'te yapılacak kura çekilişinden sonra kazananların isim listesi de netlik kazanacak. Proje kapsamında satışa sunulan konut adedinden fazla başvuru olduğu takdirde, 10 Şubat 2022 tarihinde başvuruda bulunanlar ve noter huzurunda “Konut Alma Hakkı ve Konut Belirleme Kurası” çekim işlemleri kategori önceliğine göre gerçekleştirilecektir.

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Daire seçimi nasıl yapılacak?

Konut sayısından daha az başvuru olduğu takdirde “Konut Alma Hakkı ve Belirleme Kurası” çekilmeyerek, İdarenin belirleyeceği bloklar/konutlar arasından, kategori önceliğine göre başvuru sırası esas alınarak konut seçimleri yapılacaktır.

Kura sonucu konut satın alma hakkı kazanarak konutu belirlenen veya konut sayısından az başvuru olması nedeni ile başvuru sırasına göre 17 Şubat 2022 - 04 Mart 2022 tarihleri arasında konut seçimi yapan hak sahipleri; peşinat bedelinden başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutarı sözleşme imzalama tarihleri arasında sözleşme imzalama işlemlerinin gerçekleştirileceği banka şubesine yatırarak Gayrimenkul Satış Sözleşmesini imzalayacaklardır.

TOKİ Sivas Yenimahalle başvuru ücreti para iadesi ne zaman yapılır?

Kurada, asil ve yedek olarak hak sahibi olamayanlar 14 Şubat 2022 tarihinden itibaren,

Kura sonucu konut satın alma hakkı kazanan ancak sözleşme imzalamayan asil hak sahipleri başvuru bedellerini 07 Mart 2022 tarihinden itibaren,

Yedek hak sahipleri 21 Mart 2022 tarihinden itibaren T. Halk Bankası AŞ. yetkili Şube'lerinden geri alabilecektir.

Başvuru şartları

1. T.C. vatandaşı olması,

2. Başvurulan projenin bulunduğu il sınırları içerisinde 1 (bir) yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya il nüfusuna kayıtlı olması,

Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisinde başvuracakların en az 3 (üç) yıldır ikamet ediyor olması veya il nüfusuna kayıtlı olması gerekmektedir.

Başvuru sahibinin kendisinin, eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması ve tapuda kayıtlı kat irtifaklı/kat mülkiyetli bağımsız bir bölümün veya müstakil konutunun bulunmaması (tarla, bağ, bahçe, köyevi ve işyeri hariç) (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç )

3. Başvuru tarihi itibariyle 25 yaşını doldurmuş olması gerekmekte olup, ancak, Eşi vefat etmiş olan çocuklu dul bayanlarda yaş şartı aranmamaktadır.

4. Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 10000.00TL olması, (Başvuru sahibinin, eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dahil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin en fazla 10.000.00TL olması gerekmektedir.)

5. Bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları adına yalnızca bir adet başvuru yapılabilecektir. Birden fazla başvuru yapılması halinde başvurular geçersiz sayılacaktır.