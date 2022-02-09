TOKİ Kars Sarıkamış kura sonuçları saat kaçta açıklanacak? TOKİ Erenler Tepe Mahallesi TOKİ kura çekilişi
TOKİ Kars Sarıkamış kura sonuçları saat kaçta açıklanacak? TOKİ Erenler Tepe Mahallesi TOKİ kura çekilişi ne zaman yapılacak? TOKİ ev sahibi olma hayali kuran binlerce kişiyi hayallerine kavuşturmaya devam ediyor. TOKİ Kar ilinin Sarıkamış ilçesinde 21 adet konut satışı yapacak. Konut satışı kura çekimlerinin ise ne zaman saat kaçta yapılacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki TOKİ Kars Sarıkamış Erenler Tepe mahallesi para iadesi ne zaman yapılacak?
2022-02-09 13:22:19
TOKİ Kars Sarıkamış kura sonuçları saat kaçta açıklanacak? TOKİ Erenler Tepe Mahallesi TOKİ kura çekilişi ne zaman yapılacak? TOKİ ev sahibi olma hayali kuran binlerce kişiyi hayallerine kavuşturmaya devam ediyor. TOKİ Kar ilinin Sarıkamış ilçesinde 21 adet konut satışı yapacak. Konut satışı kura çekimlerinin ise ne zaman saat kaçta yapılacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki TOKİ Kars Sarıkamış Erenler Tepe mahallesi para iadesi ne zaman yapılacak?
Kars Sarıkamış Erenler Tepe Mahallesi Kentsel Yenileme Projesi kapsamında yer alan 21 adet konutun kuralı satışı için yeterli başvuru sağlanamadığından 17-18 Şubat 2022 tarihleri arasında Konut Seçim Programına göre,T. Halk Bankası A.Ş. Sarıkamış Şubesinde Konut Seçim ve Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalama işlemleri gerçekleştirilecektir.
TOKİ Kars Sarıkamış kura sonuçları saat kaçta açıklanacak?
TOKİ Kars Sarıkamış'ta ev sahibi olmak isteyenleri sevindirecek konut satışı yapıyor. Uygun ödeme imkanı ile ev sahibi olmak isteyenler TOKİ'ye başvurusunu yaptı ve kura çekimlerini beklemeye başladı. TOKİ Kars Sarıkamış Erenler Tepe Mahallesi'de 2+1 ve 3+1 seçeneklerindeki konutların kura çekimi 10 Şubat 2022'de yapılacak.
Asil Hak Sahipleri Sözleşme İmzalama Tarihleri: 17 Şubat 2022 - 22 Şubat 2022
Yedek Hak Sahipleri Sözleşme İmzalama Tarihleri: 25 Şubat 2022 - 28 Şubat 2022
TOKİ Kars Sarıkamış Erenler Tepe mahallesi para iadesi ne zaman yapılacak?
Kura sonucunda; konut satın alma hakkı elde edemeyenlerin başvuru bedelleri 14 Şubat 2022, konut satın alma hakkı kazandığı halde sözleşme imzalamayan asil hak sahiplerinin başvuru bedelleri 23 Şubat 2022, yedek hak sahiplerinin başvuru bedelleri ise 01 Mart 2022 tarihlerinden itibaren başvuru sahiplerine iade edilecektir.
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