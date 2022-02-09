TOKİ Kars Sarıkamış kura sonuçları saat kaçta açıklanacak? TOKİ Erenler Tepe Mahallesi TOKİ kura çekilişi

TOKİ Kars Sarıkamış kura sonuçları saat kaçta açıklanacak? TOKİ Erenler Tepe Mahallesi TOKİ kura çekilişi ne zaman yapılacak? TOKİ ev sahibi olma hayali kuran binlerce kişiyi hayallerine kavuşturmaya devam ediyor. TOKİ Kar ilinin Sarıkamış ilçesinde 21 adet konut satışı yapacak. Konut satışı kura çekimlerinin ise ne zaman saat kaçta yapılacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki TOKİ Kars Sarıkamış Erenler Tepe mahallesi para iadesi ne zaman yapılacak?