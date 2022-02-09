DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Kanunsuz Topraklar final mı yapıyor? Kanunsuz Topraklar bitiyor mu? Kanunsuz Topraklar neden bitiyor?
Özel okul öğretmenleri uzman öğretmen ve baş öğretmen olabilir mi?
Ebru Elver kimdir? Ebru Elver kaç yaşındadır? Dolandırıldı mı?
Ebru Elver kimdir? Ebru Elver dolandırıldı mı? Ebru Elver neden dolandırıldı?
Alevilere küfür eden şahıs gözaltına alındı
Öğretmen atamalarında mülakat kalktı mı? Öğretmen alımı sözlü sınav kaldırılacak mı?
''Napolyon'' olmak için yola çıkan Macron'un bitmeyen talihsizlikleri!
Hindistan'da başörtüsü krizi büyüyor
İçişleri Bakanlığı duyurdu! Polislerin şark görev süreleri düşüyor
Doğa Koleji satıldı mı? Doğa Koleji kime satıldı? Doğa Koleji'nin yeni sahibi kim?
Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti firarisi yakalandı
TOKİ Konya Beyşehir kura sonuçları isim listesi | TOKİ Küçükavşar Altınekin kazananlar listesi kura sonuç sorgulama
Babacan: Ülkemizin ara seçime değil, genel seçime ihtiyacı var
Apple'a ''Dokun ve Öde'' sistemi geliyor
TOKİ Çorum Kuruçay kura sonuçları 2022 | TOKİ Kuruçay kura kazanan isim listesi ne zaman açıklanacak?

TIMETURK / GENEL / TOKİ Kars Sarıkamış kura sonuçları saat kaçta açıklanacak? TOKİ Erenler Tepe Mahallesi TOKİ kura çekilişi

TOKİ Kars Sarıkamış kura sonuçları saat kaçta açıklanacak? TOKİ Erenler Tepe Mahallesi TOKİ kura çekilişi

TOKİ Kars Sarıkamış kura sonuçları saat kaçta açıklanacak? TOKİ Erenler Tepe Mahallesi TOKİ kura çekilişi ne zaman yapılacak? TOKİ ev sahibi olma hayali kuran binlerce kişiyi hayallerine kavuşturmaya devam ediyor. TOKİ Kar ilinin Sarıkamış ilçesinde 21 adet konut satışı yapacak. Konut satışı kura çekimlerinin ise ne zaman saat kaçta yapılacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki TOKİ Kars Sarıkamış Erenler Tepe mahallesi para iadesi ne zaman yapılacak?

2 Saat Önce
2022-02-09 13:22:19
TOKİ Kars Sarıkamış kura sonuçları saat kaçta açıklanacak? TOKİ Erenler Tepe Mahallesi TOKİ kura çekilişi

TOKİ Kars Sarıkamış kura sonuçları saat kaçta açıklanacak? TOKİ Erenler Tepe Mahallesi TOKİ kura çekilişi ne zaman yapılacak? TOKİ ev sahibi olma hayali kuran binlerce kişiyi hayallerine kavuşturmaya devam ediyor. TOKİ Kar ilinin Sarıkamış ilçesinde 21 adet konut satışı yapacak. Konut satışı kura çekimlerinin ise ne zaman saat kaçta yapılacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki TOKİ Kars Sarıkamış Erenler Tepe mahallesi para iadesi ne zaman yapılacak?

Kars Sarıkamış Erenler Tepe Mahallesi Kentsel Yenileme Projesi kapsamında yer alan 21 adet konutun kuralı satışı için yeterli başvuru sağlanamadığından 17-18 Şubat 2022 tarihleri arasında Konut Seçim Programına göre,T. Halk Bankası A.Ş. Sarıkamış Şubesinde Konut Seçim ve Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalama işlemleri gerçekleştirilecektir.

TOKİ Kars Sarıkamış kura sonuçları saat kaçta açıklanacak?

TOKİ Kars Sarıkamış'ta ev sahibi olmak isteyenleri sevindirecek konut satışı yapıyor. Uygun ödeme imkanı ile ev sahibi olmak isteyenler TOKİ'ye başvurusunu yaptı ve kura çekimlerini beklemeye başladı. TOKİ Kars Sarıkamış Erenler Tepe Mahallesi'de 2+1 ve 3+1 seçeneklerindeki konutların kura çekimi 10 Şubat 2022'de yapılacak.

Asil Hak Sahipleri Sözleşme İmzalama Tarihleri: 17 Şubat 2022 - 22 Şubat 2022
Yedek Hak Sahipleri Sözleşme İmzalama Tarihleri: 25 Şubat 2022 - 28 Şubat 2022

TOKİ Kars Sarıkamış Erenler Tepe mahallesi para iadesi ne zaman yapılacak?

Kura sonucunda; konut satın alma hakkı elde edemeyenlerin başvuru bedelleri 14 Şubat 2022, konut satın alma hakkı kazandığı halde sözleşme imzalamayan asil hak sahiplerinin başvuru bedelleri 23 Şubat 2022, yedek hak sahiplerinin başvuru bedelleri ise 01 Mart 2022 tarihlerinden itibaren başvuru sahiplerine iade edilecektir.

.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş