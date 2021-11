TOGG C segment modeli hangisi? C segment sedan otomobil nasıl olur? Sedan ne demek?

TOGG C segment modeli hangisi? C segment sedan otomobil nasıl olur? Sedan ne demek? TOGG'dan yeni model açıklaması geldi. TOGG'dan yapılan açıklamada TOGG ailesinin yeni modeli için çalışmalar başlatıldı. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş, 'C segment sedanla ilgili çalışmalarımıza da başladık' dedi. Bu açıklamanın ardından vatandaşlar C segment otomobiller nedir? sorusu sorulmaya başlandı. İşte C segment sedan otomobil özellikleri...