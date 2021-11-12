TOGG C segment modeli hangisi? C segment sedan otomobil nasıl olur? Sedan ne demek? TOGG'dan yeni model açıklaması geldi. TOGG'dan yapılan açıklamada TOGG ailesinin yeni modeli için çalışmalar başlatıldı. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş, 'C segment sedanla ilgili çalışmalarımıza da başladık' dedi. Bu açıklamanın ardından vatandaşlar C segment otomobiller nedir? sorusu sorulmaya başlandı. İşte C segment sedan otomobil özellikleri...

TOGG C segment modeli hangisi? C segment sedan otomobil nasıl olur? Sedan ne demek? TOGG'dan yeni model açıklaması geldi. TOGG'dan yapılan açıklamada TOGG ailesinin yeni modeli için çalışmalar başlatıldı. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş, "C segment sedanla ilgili çalışmalarımıza da başladık" dedi. Bu açıklamanın ardından vatandaşlar C segment otomobiller nedir? sorusu sorulmaya başlandı. İşte C segment sedan otomobil özellikleri...

Türkiye'nin yerli otomobili ile ilgili önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. TOGG fabrikasının inşatının tüm hızlıyla devam etiiği belirtilmişti. Seri üretime geçmek için gün sayan TOGG ailesinin yeni üyesi için de çalışmalar başltıldı. Açıklamayı OGG Üst Yöneticisi Karakaş yaştı. Gürcan Karakaş yaptığı açıklamada "C segment sedanla ilgili çalışmalarımıza da başladık" dedi. Karakaş'ın çaıklamasının ardından C segment otomobilin nasıl olduğu araştırılmaya başlandı. Peki TOGG C segment modeli hangisi? C segment sedan otomobil nasıl olur? Sedan ne demek?

C segment sedan nedir?

C segmenti, Avrupa Komisyonu tarafından tanımlanan binek araç sınıflandırma sisteminde üçüncü kategoridir ve alt orta sınıf otomobiller için kullanılır. Euro NCAP "küçük aile otomobili" boyut sınıfına ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kompakt otomobil kategorisine eşdeğerdir.

C-segmenti Avrupa'da 2011'de %23'lük bir pazar payına sahipti.

Sedan nedir?

Sedan, 4 veya daha fazla oturma yeri olan 2 veya 4 kapılı, sabit şaseli veya orta kolonlu, 4 veya daha fazla penceresi olan kapalı binek taşıtlarına denir.

Sedan geçmişte önemli ve zengin kişilerin taşındığı Türkçe karşılığı tahtırevan olarak adlandırılan taşıma aracının karşılığıdır. Car and Driver'e göre sedan adı sabit tavanlı ve en az dört kapılı ya da sabit tavanlı iki kapılı ve en az 933 litrelik iç hacmi olan otomobillere denir. İngiltere'de sedan yerine saloon sözcüğü kullanılır. İki kapılı bir sedanın diğer adı coach'tur. Ford iki kapılı sedan için Tudor sedan deyimini kullanmıştır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.