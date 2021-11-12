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Mahkemeden Demirören'e kötü haber
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Mahkemeden Demirören'e kötü haber

Yıldırım Demirören'in sahibi olduğu Demirören Medya'ya mahkemeden kötü haber geldi. Demirören'in satın aldığı Hürriyet hisseleri için SPK kararı bozuldu. Demirören Hürriyet için yeniden başvuracak.

2 Saat Önce
2021-11-12 10:55:12
Mahkemeden Demirören'e kötü haber

Demirören Medya Yatırımları, mahkemenin 2018'deki Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kararını iptal etmesinin ardından, Hürriyet Gazetecilik hisselerinde zorunlu hisse alım teklifinde bulunmak için SPK'ya başvuracak.

Demirören, Hürriyet'in de aralarında bulunduğu medya varlıklarını 2018 yılında Doğan Holding'den almıştı. SPK ise satın alma işleminin ardından Demirören'in borsada işlem gören Hürriyet hisseleri için zorunlu alım teklifinde bulunma yükümlülüğünden muaf olduğuna karar vermişti.

Hürriyet Gazetecilik'in dün akşam KAP'a yaptığı açıklamaya göre mahkeme Temmuz ayında bu kararın bozulmasına karar verdi. Mahkeme kararı Danıştay tarafından 3 Kasım'da onaylandı.

Açıklamaya göre bu karar sonucunda Demirören Hürriyet Gazetecilik paylarının diğer hissedarlardan, hisse başına 0.54316 dolardan alınması için SPK'ya başvuru yapacak, ancak hisselerini satmak isteyen yatırımcıların belirli kriterleri karşılaması gerekecek.

Açıklamada bu kriterler, "pay alım teklifi yükümlülüğünün doğduğu tarih olan 16.05.2018 tarihinde Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. pay sahibi olup da o tarihte sahip oldukları paylardan pay alım teklifi tarihine kadar kesintisiz ellerinde bulundurdukları kısmı ile sınırlı olarak" şeklinde ifade edildi.

Hürriyet Gazetecilik hisseleri dün 2.37 lira yani yaklaşık 0.24 dolar seviyesinden kapandı.

Kaynak: milligazete.com.tr

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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