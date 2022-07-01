The Terminal List 2. sezon ne zaman çıkacak? The Terminal List (İnfaz Listesi) yeni sezon başlayacak mı? Amazon Prime Video'nun yeni dizisi The Terminal List 1. sezonu izleyicisi ile buluştu. ABD merkezli online dizi ve film platformu Amazon Prime Video orijinal içerikleri ile abone sayısını artırmaya devam ediyor. Amazon Prime Video'da yayınlanan The Terminal List dizisini bitiren dizi tutkunları 2. sezonun ne zaman başlayacağını merakla bekliyor. Peki The Terminal List 2. sezon olacak mı?

The Terminal List 2. sezon ne zaman çıkacak? The Terminal List (İnfaz Listesi) yeni sezon başlayacak mı? Amazon Prime Video'nun yeni dizisi The Terminal List 1. sezonu izleyicisi ile buluştu. ABD merkezli online dizi ve film platformu Amazon Prime Video orijinal içerikleri ile abone sayısını artırmaya devam ediyor. Amazon Prime Video'da yayınlanan The Terminal List dizisini bitiren dizi tutkunları 2. sezonun ne zaman başlayacağını merakla bekliyor. Peki The Terminal List 2. sezon olacak mı?

The Terminal List 1 Temmuz'da Amazon Prime Video'da izleyicisi ile buluştu. Jack Carr'ın aynı adlı romanından uyarlanan Chris Pratt'in başrolde olduğu bir Amerikan aksiyon gerilim televizyon dizisine yayınlandığı ilk günden itibaren büyük ilgi var. Dizinin 1. sezon 8 bölümünü bir oturuşta bitiren dizi tutkunları 2. sezonun ne zaman çıkacağını araştırmaya başladı.

The Terminal List 2. sezon ne zaman çıkacak?

Chris Pratt'in başrolde olduğu The Terminal List dizisi henüz daha yeni gösterime girdi. 2. sezona dair yapımcıların ve yayıncının karar vermesi için çok erken. İzleyicilerden olumlu ve olumsuz geri döüşlere göre 2. sezona dair karar verilecek.

The Terminal List (İnfaz Listesi) yeni sezon başlayacak mı?

The Terminal List'in 2. sezonunun önümüzde yıl yayına girebileceği tahmin ediliyor. 2. sezon çekimlerine bu yılın sonbahar aylarında başlanması beklenen dizinin yeni sezonunun 2023'te gösterime gireceği iddia edildi. Ancak konuya dair henüz resmi bir açıklama gelmedi.

The Terminal List konusu nedir?

Dizi, gizli bir görevdeyken tüm Donanma SEAL müfrezesinin pusuya düşürülmesinden sonra James Reece'i (Chris Pratt) takip ediyor. Reece, olayın çelişkili anılarıyla ve suçluluğuyla ilgili sorularla ailesinin yanına döner. Yeni kanıtlar gün ışığına çıktıkça Reece, kendisine karşı çalışan ve yalnızca kendi hayatını değil, sevdiklerinin de hayatını tehlikeye atan karanlık güçler keşfeder.