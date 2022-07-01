Zafer Korkmaz Çağlar Elvira Kamaloğlu İle Anlaşma Sağladı

Bildiğiniz üzere milli güreşçimiz ve gururumuz olan U20 de dünya Şampiyonu ve U23'te Avrupa Şampiyonu olan Elvira Kamaloğlu milli formamız ile birçok başarıya imza atmıştır.