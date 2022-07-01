Zafer Korkmaz Çağlar Elvira Kamaloğlu İle Anlaşma Sağladı
Bildiğiniz üzere milli güreşçimiz ve gururumuz olan U20 de dünya Şampiyonu ve U23'te Avrupa Şampiyonu olan Elvira Kamaloğlu milli formamız ile birçok başarıya imza atmıştır.
2022-07-01 15:45:33
Çok yakın zamanda adını sosyal medya ve bircok ünlü isimle yaptığı çalışmalardan duyduğumuz Zk Media Production Group Sahibi Zafer Çağlar Korkmaz yine ses getirecek bir işe imza attı.
Geçtiğimiz günlerde (Erzincan Cimin Siyah İnci Spor Kulübü) milli sporcusu olan güreşçimiz Elvira Kamaloğlu ile el sıkışan Zafer Çağlar Korkmaz "2 yıl boyunca sporcumuzun ana sponsoru olmaktan gurur duyuyoruz" dedi.
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