The Sandman dizisi Düşler Kralı Morpheus kim? Sandman dizisi Dream (Rüya) kimdir? (Tom Sturridge)

The Sandman dizisi Düşler Kralı Morpheus kim? Sandman dizisi Dream (Rüya) kimdir? Netflix'in en büyük bütçeli yapımlarından biri olan The Sandman dizisi 5 Ağustos 2022'de dünya ile aynı anda Netflix platformuna yayına girdi. 10 bölümden oluşan dizi kısa sürede platformun en çok izlenen yapımları arasına girmeyi başardı. Dizinin başrollünde olan Düşler Kralı Morpheus'un kim olduğu da izleyiciler tarafından merak edilmeye başlandı. İşte Sandman dizisi Dream (Rüya) kimdir sorusunun yanıtı...

The Sandman dizisi Düşler Kralı Morpheus kim? Sandman dizisi Dream (Rüya) kimdir? Netflix'in en büyük bütçeli yapımlarından biri olan The Sandman dizisi 5 Ağustos 2022'de dünya ile aynı anda Netflix platformuna yayına girdi. 10 bölümden oluşan dizi kısa sürede platformun en çok izlenen yapımları arasına girmeyi başardı. Dizinin başrollünde olan Düşler Kralı Morpheus'un kim olduğu da izleyiciler tarafından merak edilmeye başlandı. İşte Sandman dizisi Dream (Rüya) kimdir sorusunun yanıtı...

Netflix'in merakla beklenen dizisi The Sandman nihayet gösterime girdi. Dizi kısa sürede milyonlarca kişi tarafından izlendi. Dizide Sandman adlı hDream'in (Düşler Kralı Morpheus) ikayesini anlatıyor. Siyah saçlı ince yapılı ve kabarık saçları olan Düşler Kralı Morpheus'u hangi oyuncunun oynadığı izleyiciler tarafından merak ediliyor.

The Sandman dizisi Düşler Kralı Morpheus kim?

The Sandman dizisinde Düşler Kralı Morpheus karakterine Tom Sturridge oynamaktadır.

Thomas Sidney Jerome Sturridge 21 Aralık 1985 yılında Londra'da dünyaya gelmiştir. İngiliz oyuncu Tom Sturridge pek çok dizi ve filmde rol almıştır.

Tom Sturridge Being Julia, Like Minds ve The Boat That Rocked'daki rolleriyle bilinir. Broadway'de sahnelenen Orphans adlı oyundaki rolüyle En İyi Başrol Performansı dalında ödüle aday gösterilmiştir.

Sturridge, Londra, Lambeth'te yönetmen Charles Sturridge ve aktris Phoebe Nicholls'un üç çocuğundan biri olarak doğdu. Kız kardeşi Matilda Sturridge bir aktris.

Sturridge, Güney Batı Londra'daki Barnes'daki bağımsız bir okul olan The Harrodian School'da eğitim gördü ve öğrencilerin arasında geleceğin oyuncuları Robert Pattinson, Will Poulter ve George MacKay vardı.

Ocak 2021'de Sturridge'in The Sandman'in Netflix uyarlamasında Dream'i oynayacağı açıklandı.

The Sandman dizisi hakkında

Sandman, Dizi, Netflix yayın hizmeti için Gaiman, David S. Goyer ve Allan Heinberg tarafından geliştirildi ve DC Entertainment ve Warner Bros. Television tarafından üretildi. Çizgi roman gibi, The Sandman dizisinde Sandman adlı Dream'in hikayesini anlatıyor. Tom Sturridge'i Dream olarak, Gwendoline Christie, Vivienne Acheampong, Boyd Holbrook, Charles Dance, Asim Chaudhry ve Sanjeev Bhaskar ile destekleyici rollerde oynuyor.

The Sandman'i filme uyarlama çabaları 1991'de başladı ve uzun yıllar geliştirme cehenneminde bocaladı. 2013'te Goyer, dizinin film uyarlamasını Warner Bros'a sundu. Goyer ve Gaiman, başrolü oynaması ve muhtemelen yönetmesi planlanan Joseph Gordon-Levitt'le birlikte yapımcılığını üstlenecekti. Ancak Gordon-Levitt, 2016'da yaratıcı farklılıklardan vazgeçti. Filmin uzun süren gelişimi nedeniyle, Warner Bros. odağını televizyona kaydırdı. Netflix, dizinin yapımı için Haziran 2019'da bir anlaşma imzaladı ve çekimler Ekim 2020'den Ağustos 2021'e kadar sürdü.

Sandman 5 Ağustos 2022'de gösterime girdi ve eleştirmenlerden genel olarak olumlu eleştiriler aldı.