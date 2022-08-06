The Sandman 2. sezon ne zaman çıkacak? Sandman yeni sezon başlayacak mı? Dizi severler tarafından uzun süre büyük bir heyecanla beklenen bilim kurgu ve fantastik dizisi Sandman 5 Ağustos'ta Netflix platformlarında yayınlanmaya başlandı. 10 bölümden oluşan 1. sezonu heyecanla ve bir oturuşta bitiren dizi tutkunları Sandman 2. sezonun ne zaman başlayacağını merak edip araştırmaya başladı. Netflix'in 165 milyon dolar bütçe ile hayata geçirdiği dizinin yeni sezonuna dair detaylar haberimizde olacak...

The Sandman 2. sezon ne zaman çıkacak? Sandman yeni sezon başlayacak mı? Dizi severler tarafından uzun süre büyük bir heyecanla beklenen bilim kurgu ve fantastik dizisi Sandman 5 Ağustos'ta Netflix platformlarında yayınlanmaya başlandı. 10 bölümden oluşan 1. sezonu heyecanla ve bir oturuşta bitiren dizi tutkunları Sandman 2. sezonun ne zaman başlayacağını merak edip araştırmaya başladı. Netflix'in 165 milyon dolar bütçe ile hayata geçirdiği dizinin yeni sezonuna dair detaylar haberimizde olacak...

Neil Gaiman tarafından yazılan ve DC Comics tarafından yayınlanan 1989–1996 çizgi romanına dayanan bir Amerikan fantezi drama televizyon dizisi olan Sandman Netflix'in en büyük bütçeli dizileri arasına adını yazdırmayı başardı. Dizi için 165 milyon dolar bütçe ayrıldığı iddia edilmişti. Beklenen dizi Sandman nihayet 5 Ağustıs 2022 tarihinde 1. sezonu ile yayına girdi. Kısa süre içinde milyonlarca hesap üzerinden izlenen dizi ülkemizde de popüler yapımlar arasında yer aldı. Sandman'in 1. sezonunu bir oturuşta bitiren dizi hayranları merakla 2. sezonun ne zaman çıkacağını araştırmaya başladı.

The Sandman 2. sezon ne zaman çıkacak?

Sandman'in 1. sezonu henüz daha yeni yayına girdi. İzleyicilerden öncelikle diziyle ilgili geri bildirimlerin gelmesi beklenecek. Dizinin iyi yada kötü yanlarını belirleyecek olan dizleyiciler Sandman'in 2. seoznuna dair detayları belirleyecek. Dizinin 2. sezonuna dair yapımcılardan ve Netflix'ten henüz resmi bir açıklama gelmedi ancak dizinin önümüzdeki sene yeni sezonu ile dönmesi bekleniyor.

Sandman yeni sezon başlayacak mı?

Netflix'in en iddialı yapımlarından biri olan Sandman görsel efektleri, konusu ve sürükleyici hikayesi ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Dizi kısa sürede milyonlarca kişi tarafından izlendi. Sandman'in 2. sezon çekimlerine önümüzdeki aylarda başlanması bekleniyor. Ancak konuya dair henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Sandman konusu nedir?

Düşler Kralı Morpheus bir büyü ile ölümlü bir kişi tarafından yıllarca tutsak edilir ve bu tutsaklık süresince düşler diyarı büyük bir yıkıntı yaşamıştır. Düşler Kralı Morpheus ondan çalınanları bulup gücünü geri kazanmak için ve düşler diyarını yeniden canlandırmak için büyük bir mücadeleye girişecektir.

Sandman dizisi bir bilim kurgu ve fantastik drama türünde bir dizidir. Netflx'in en çok beklenen yapımlarından biri olan Sandman Gaiman, David S. Goyer ve Allan Heinberg tarafından geliştirildi ve DC Entertainment ve Warner Bros. Television tarafından üretildi. The Sandman de Sandman adlı Dream'in (Düşler Kralı'nın) hikayesini anlatıyor.

Sandman oyuncuları kimler?

Tom Sturridge: Dream

Patton Oswalt: Matthew the Raven

Niamh Walsh: Young Ethel Cripps

David Thewlis: John Dee



Joely Richardson: Ethel Cripps



Boyd Holbrook: The Corinthian



Mason Alexander Park: Desire

Vanesu Samunyai: Rose Walker



Sandra James-Young: Unity Kincaid



Jenna Coleman: Johanna Constantine



Kirby Howell-Baptiste: Death

Charles Dance: Roderick Burgess



Stephen Fry: Gilbert



Donna Preston: Despair

Razane Jammal: Lyta Hall

Vivienne Acheampong: Lucienne

Nina Wadia: Fate Mother



Gwendoline Christie: Lucifer



John Cameron Mitchell: Hal Carter



Sanjeev Bhaskar: Cain



Ferdinand Kingsley: Hob Gadling



Asim Chaudhry: Abel



Souad Faress: Fate Crone



Eddie Karanja: Jed Walker



Lily Travers: Barbie

The Sandman hakkında

Çizgi roman gibi, The Sandman de Sandman adlı Dream'in hikayesini anlatıyor. Tom Sturridge'i Dream olarak, Gwendoline Christie, Vivienne Acheampong, Boyd Holbrook, Charles Dance, Asim Chaudhry ve Sanjeev Bhaskar ile destekleyici rollerde oynuyor.



The Sandman'i filme uyarlama çabaları 1991'de başladı ve uzun yıllar geliştirme cehenneminde bocaladı. 2013'te Goyer, dizinin film uyarlamasını Warner Bros'a sundu. Goyer ve Gaiman, başrolü oynaması ve muhtemelen yönetmesi planlanan Joseph Gordon-Levitt'le birlikte yapımcılığını üstlenecekti. Ancak Gordon-Levitt, 2016'da yaratıcı farklılıklardan vazgeçti. Filmin uzun süren gelişimi nedeniyle, Warner Bros. odağını televizyona kaydırdı. Netflix, dizinin yapımı için Haziran 2019'da bir anlaşma imzaladı ve çekimler Ekim 2020'den Ağustos 2021'e kadar sürdü.

Sandman 5 Ağustos 2022'de gösterime girdi ve eleştirmenlerden genel olarak olumlu eleştiriler aldı.

Dream (Düş) hakkında

Neil Gaiman'ın Sandman isimli grafik romanının baş karakteri.

İnce uzun boyludur, kabarık siyah saçlıdır. Gölgeler içindeki gözleri beyaz parlar ve göz bebeği yoktur. Siyah kimono benzeri bir pelerini vardır ve miğfer takar.

Rüya ile ilgili tüm tanrılar ve hayali kahramanların cisimleşmiş şeklidir. Sandman, Anglo-sakson mitolojisinde, uyuduğumuzda gözlerimize, daha sonra çapaklara dönüşecek olan kumları serpen hayali bir cindir. Yunan mitolojisindeki Morpheus ise rüya tanrısıdır.

Tüm bu adlarla anılan Dream, 7 kardeşin üçüncüsüdür. Kendisine ait rüya krallığında yaşar ve simgesi miğferdir. Karakter olarak karanlık ve korkunçtur. Kurallara sonuna kadar bağlı ve inatçıdır. Çeşitli ölümlü veya ölümsüz kadınla aşk yaşasa da hiçbir zaman tam olarak mutluluğa erişememiştir. Bu tanrıçalardan birinden olan oğlu Orpheus ile sancılı bir ilişkisi vardır ve bu ilişkisi nedeniyle git gide sona sürüklenir. Kardeşleri içerisinde en çok ablası Death ile anlaşır ve ondan destek görür. .