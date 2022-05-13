Tezsiz yüksek lisans (formasyon) yapanlar uzman öğretmen olur mu? Tezsiz yüksek lisans yapanlar (formasyon) sınava girmeden uzman öğretmen olabilir mi? Tezsiz yükseklisans yapanlar sınavdan ve eğitimden muaf mı? Uzman öğretmenlik eğitimleri ve sınav tarihleri MEB'in sitesinden duyuruldu. Tezsiz yüksek lisans yaparak formasyon alan ve bu şekilde öğretmen olarak atanan on binlerce kişi uzman öğretmen sınavından muaf olup olmadığını merak edip araştırmaya başladı. Peki tezsiz yüksek lisans yapanlar uzman öğretmenlik eğitimine katılacak mı?

Tezsiz yüksek lisans (formasyon) yapanlar uzman öğretmen olur mu? Tezsiz yüksek lisans yapanlar (formasyon) sınava girmeden uzman öğretmen olabilir mi? Tezsiz yükseklisans yapanlar sınavdan ve eğitimden muaf mı? Uzman öğretmenlik eğitimleri ve sınav tarihleri MEB'in sitesinden duyuruldu. Tezsiz yüksek lisans yaparak formasyon alan ve bu şekilde öğretmen olarak atanan on binlerce kişi uzman öğretmen sınavından muaf olup olmadığını merak edip araştırmaya başladı. Peki tezsiz yüksek lisans yapanlar uzman öğretmenlik eğitimine katılacak mı?

Öğretmenlik Meslek Kanunu geçtiğimiz aylarda Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Kanunun en önemli kazanımlarından bir tanesi de öğretmenlere kariyer imkanı tanınması. Öğretmenlere uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik imkanları yeni sistemle tanınacak. Gerekli şartları taşıyan ğretmenler önce eğitime katılacak ardından yapılacak olan sınavda başarılı olurlarsa uzman öğretmen ve başöğretmen olabilecek. Uzman öğretmenlikte 10 yıl deneyimi olan öğretmenlerimiz bir eğitimden geçecekler, eğitimden geçtikten sonra yazılı sınava girecekler. Yazılı sınavda başarılı olan, 10 yıl görev yapan öğretmenlerimiz uzman öğretmen olacaklar. Uzman öğretmenlerimiz, hem bir derece alacaklar hem de maaşlarında 1000 liralık iyileştirme olacak. Yüskek lisans yapan öğretmenlerin uzman öğretmen sınavından muaf olacağı açıklanmıştı. Peki tezsiz yükeklisans yapan öğretmenler uzman öğretmen sınavından muaf olacak mı?

Tezsiz yüksek lisans (formasyon) yapanlar uzman öğretmen olur mu?

Meslekte 10 yılını dolduranlar uzman öğretmenlik eğitimi alarak ve sınavlara geçmeleri durumunda uzman öğretmen olabiliyor. Uzman öğretmenlerin maaşlarında da artış yapılacak. Yüksek lisans yapana öğretmenler uzman öğretmenlik sınavından muaf olacak. Uzman öğretmenlikte tezli/tesiz yükseklisans ayrımı yapılmayacak. Yani tezsiz yüksek lisans yapan öğretmenler de uzman öğretmen olabilecek ve sınavdan muaf olacak.

Tezsiz yüksek lisans yapanlar (formasyon) sınava girmeden uzman öğretmen olabilir mi?

Milli Eğitim Bakanı Özer uzman öğretmenlik ve yüksek lisan sınav muafiyetine ilişkin geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada şunları söylemişti: "Uzman öğretmenlikte 10 yıl deneyimi olan öğretmenlerimiz bir eğitimden geçecekler, eğitimden geçtikten sonra yazılı sınava girecekler. Yazılı sınavda başarılı olan, 10 yıl görev yapan öğretmenlerimiz uzman öğretmen olacaklar. Uzman öğretmenlerimiz, hem bir derece alacaklar hem de maaşlarında 1000 liralık iyileştirme olacak. 10 yılını doldurmuş öğretmenlerimiz, yüksek lisans yapmışsa alanı ne olursa olsun, tezli olsun, tezsiz olsun, uzman öğretmenlik yazılı sınavından muaf olacaklar."

2022 Uzman öğretmen sınavı ne zaman?

Buna göre Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı 81 ilde 19 Kasım 2022 tarihinde yapılacak. Sınav sonuçları 12 Aralık 2022 tarihinde duyurulacak.

Uzman öğretmen eğitim programı başvurusu ne zaman?

Eğitim programının başvuruları 01-10 Haziran 2022 tarihleri arasında alınacak.

Uzman öğretmenlik eğitimi ne zaman başlaaycak?

öğretmenlik eğitimleri 18 Temmuz-05 Eylül 2022, başöğretmenlik eğitimleri ise 18 Temmuz-19 Eylül 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. 19 Kasım 2022'de yapılacak yazılı sınav başvuruları 26 Eylül-03 Ekim 2022 tarihleri arasında alınacak ve sınav sonuçları 12 Aralık 2022 tarihinde duyurulacak.