Teşrik tekbirleri nedir, ne zaman ve nasıl yapılır? soruları bu günlerde internette sıklıkla araştırılan konuların başında gelmektedir. Kurban bayramının yaklaşması ile müslümanlar teşrik tekbirlerini getirmek için gün saymaktadır. Peki teşrik tekbirleri nedir? Teşrik tekbirleri ne zaman yapılır? Teşrik tekbirleri nasıl yapılır?

Mukaddes kurban bayramının gelmesi ile birçok müslüman bayrama yönelik hazırlıklara başladı. Kurban bayramı vesilesiyle kurban ibadetlerini gerçekleştirecek milyonlarca müslüman, kestikleri kurbanları ihtiyaç sahipleri ile paylaşarak ubudiyet bilinçlerini de güçlendirmeyi hedeflemektedir. Kurban ibadetinin yanı sıra, müslümanlar bayram günlerine has olan farklı şeylerde yapmaktadır. Bunlardan biri teşrik tebrikleridir. Arefe günü başlanan teşrik tekbirlerini birçok kişi nasıl yapacağını internetten araştırmaktadır. İşte tüm detayları ile teşrik tekbirleri nasıl ne zaman yapılır? sorusunun cevabı…

Teşrik tekbirleri nasıl yapılır?

Teşrik tekbirleri, Kurban bayramının gelmesiyle birçok kişinin gündeminde olan bir konudur. Teşrik tekbirleri kurban bayramından hemen önce arefe günü sabah namazı ile başlayıp, bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar devam etmektedir. Bu süreçte teşrik tekbirleri yirmi üç vakit farz namazının hemen ardından birer defa okunmaktadır. Okunması gereken teşrik tekbiri şöyledir: “Allâhu Ekber, Allâhu Ekber, Lâ ilâhe illallâhu vallâhu Ekber. Allâhu Ekber ve lillâhi'l-hamd”. Teşrik tekbirleri Hanefi mezhebine göre vacip olan bir eylemdir. Bunun yanı sıra bu teşrik tekbiri Hanefi, Hanbeli, Zahiri ve Zeydi mezheplerinde ortak şekilde okunur.

Teşrik tekbirleri ne zaman yapılır?

Yukarıda da değinildiği gibi teşrik tekbirleri arefe günü sabah namazı ile başlayıp, bayramın dördüncü günü ikindi namazı farzına kadar eda edilmesi gereken bir tekbirdir. Bu zaman aralığı Hanefi mezhebine bağlı müslümanlar tarafından kullanılır. Hanefi mezhebinin önemli imamlarından olan İmam Muhammed ve Ebu Yusuf'un görüşleri çerçevesinde şekillenmiş teşrik tekbirlerinin zaman aralığı, günümüze kadar aynı zaman aralığında uygulanmıştır ve uygulanmaya devam etmektedir. Bunun yanı sıra Hanefi mezhebinin kurucusu İmam Ebu Hanife'ye göre ise teşrik tekbirleri arefe günü sabah namazı ile bayramın birinci günün ikindi namazına kadar olan sekiz adet farz namazını kapsayan süreçte getirilmesi gereken tekbirlerdendir.

Diğer mezheblerde de durum farklılık göstermektedir. Maliki mezhebine göre teşrik tekbirleri bayramın ikinci günü öğle namazı ile başlayıp, son günü sabah namazına kadar devam eden bir süreç olarak belirlenmiştir. Bu süreçte toplam 15 vakit farz namazından sonra teşrik tekbirleri getirilir. Şafi mezhebine göre kişinin hac görevini yapıp yapmaması teşrik tekbirlerinin getirileceği zaman aralığının belirlenmesinde önemli bir faktördür. Eğer kişi hac ibadetini gerçekleştiriyorsa, telbiye görevinin akabinde bayramın birinci günü öğle namazı ile dördüncü günü sabah namazı arasında teşrik tekbirlerini eda edebilir. Şafi mezhebine göre hacı olmayan müslümanlar ise arefe günü akşam namazı ile bayramın dördüncü günü sabah namazı arası veyahut arefe günü sabah namazı ile bayramın dördüncü günü ikindi namazı aralıklarında farz namazlarından hemen sonra teşrik tekbirlerini getirebilirler.

Hanbeliler ise hac yapan müslümanların bayramın birinci günü öğle namazı ile dördüncü günü ikindi namazı arasında bu tekbirleri getirebileceklerini söylerler. Hanbeli mezhebine göre hacı olmayan müslümanlar teşrik tekbirlerini, arefe günü sabah namazı ile bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar eda edebilirler.

Teşrik tekbirleri genel olarak kabul edilen görüşe göre cemaatle veyahut tek başına kılınan farz namazlarından sonra getirilir. Hanefi mezhebinde cemaat ya da tek başına kılınan namazlarda teşrik tekbirleri getirilebilir. Fakat Hanefi mezhebinin kurucusu Ebu Hanife teşrik tekbirlerinin sadece cemaatle kılınan farz namazlarından sonra getirilebileceğini bildirmiştir.

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