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TIMETURK / EKONOMİ / İngiltere'de enflasyon haziranda müthiş yükseldi

İngiltere'de enflasyon haziranda müthiş yükseldi

İngiltere'de enflasyon geçen ay tahminlerin üzerindeki artış ile yüzde 2,5 yükseldi.

2 Saat Önce
2021-07-19 17:28:18
İngiltere'de enflasyon haziranda müthiş yükseldi

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İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verilerine göre, ülkede geçen ay Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzde 2,2 olan beklentinin üzerine çıkarak yüzde 2,5 artış kaydetti.

İngiltere'de TÜFE mayısta yüzde 2,1 artmıştı.

ONS Ulusal İstatistik Başkan Yardımcısı Jonathan Athow, konuya ilişkin değerlendirmesinde, geçen ay enflasyonda beklentilerin üzerindeki artışın gıda ve ikinci el araç fiyatlarındaki yükselişten kaynaklandığını belirterek, "Artışın bir kısmı, enflasyonu artırmaya devam eden artan yakıt fiyatları gibi geçici etkilerden kaynaklanmaktadır. Ancak bunun çoğu, fiyatların pandeminin başlarında düşük seviyelerden toparlanmasından kaynaklanmaktadır" dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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