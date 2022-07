Teşrik tekbirleri ne zaman başlıyor?

Teşrik Tekbiri nedir? Teşrik tekbir duası meali ne? Temmuz ayına girmememiz ile birlikte arama motorundan en çok araştırılan konular arasından Kurban Bayramı yer almakta.

Kurban Bayramı'nda, kurbanlarını kesecek olanlar Teşrik Tekbirinin nasıl yapıldığı, ne zaman başlayacağını merak etmekte. Sizler için bu konu hakkında merak edilenleri derledik. İşte tüm detaylar haberimizde…

TEŞRİK TEKBİRİ NEDİR?

Teşrik kelime anlamı; doğuya doğru gitmek, parlamak, eti güneşe sermek demektir. Teşrik tekbiri nedir? Teşrik tekbiri, Kurban Bayramı günlerinde farz namazlardan sonra getirilen tekbirler olarak bilinmektedir.

TEŞRİK TEKBİRİ NASIL YAPILIR?

Teşrik tekbiri nasıl yapılır?Kurban Bayramının bir gün öncesi olan “Arefe” gününün sabah namazından itibaren bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar yirmi üç vakit farz namazın peşinde, selam verildikten sonra birer defa; “Allâhu Ekber, Allâhu Ekber, Lâ ilâhe illallâhuvallâhu Ekber. Allâhu Ekber ve lillâhi'l-hamd” diye tekbir almak vaciptir.

TEŞRİK TEKBİRİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Teşrik tekbiri ne zaman başlıyor? Kurban Bayramının yaklaşması ile birlikte en çok gündeme gelen sorular arasında Teşrik tekbirinin ne zaman başladığı yer almakta. Teşrik tekbirlerine dair Diyanet İşleri Başkanlığı kaynaklarında yer almakta. Diyanet İşleri kaynaklarına göre, Peygamber Efendimizin (s.a.v.), Kurban Bayramınınarefe günü sabah namazından başlayarak bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar, ikindi namazı da dâhil olmak üzere farzlardan sonra teşrik tekbirleri getirdiği bilinmekte.

TEŞRİK TEKBİRİ DUASI

Teşrik Tekbiri Okunuşu:

Teşrik tekbiri; “AllahuekberAllahuekber. Lâ ilâhe İllâllahuvallahuekber. Allahuekber ve lillâhilhamd” şeklinde getirillir.

Teşrik Tekbiri Anlamı:

Teşrik tekbiri; “Allah her şeyden yücedir, Allah her şeyden yücedir. Allah'tan başka ilâh yoktur, Allah her şeyden yücedir. Allah her şeyden yücedir, hamd sadece O'na mahsustur” anlamına gelir.

Teşrik tekbiri getirildikten sonra “BismillahiAllahu Ekber” denilerek kurbanlar kesilmeye başlanır.