Tansiyon hastası olduğumu nasıl anlarım? Tansiyon belirtileri neler?

Tansiyon nedir, belirtileri neler? Dünya’da ve ülkemizde en çok karşılaşılan sağlık sorunlarından tansiyon, gündelik hayatımızı kabusa çeviren rahatsızlıklar arasında yer almakta.

Tansiyon hastalığı ile ilgili en çok araştırılan ve merak edilen konulardan biriside tansiyona ne iyi gelir? Sorusudur. Sizler için tansiyon hastalığı ile ilgili merak edilen tüm detaylara haberimizde yer verdik.

TANSİYON NEDİR?

Tansiyon nedir? Atardamarların içindeki kan basıncı tansiyon olarak adlandırılır. Kapl kası kasıldığı zaman atardamarlara kan pompalanır. Bu durumda ölçülen basınç sistolik basınçtır. Kalp kası gevşediğinde ise kan damarda durulur; bu durumda ölçülen basınç ise diastolik basıncı olarak bilinir.

TANSİYON NEDENLERİ NELER?

Ülkemizde çoğunlukla görülebilen tansiyon hastalığına neden olan etkenler şu şekilde sınıflandırılmaktadır;

Aşırı tuz tüketimi.





Kalp damar hastalıkları

Böbrek hastalıkları

Genetik faktörler.

Tiroid hastalıkları

Böbrek üstü bezinin hastalıkları

Kafa içi basıncın yüksek olması

Aort damarının kalpten çıktığı bölgenin dar olması

Şeker hastalığı

Böbrek tümörleri tansiyonu tetikleyen nedenler arasındadır.

TANSİYON BELİRTİLERİ

Tansiyon hastası olduğumu nasıl anlarım? Yaygın bir sağlık problemi olan tansiyon hakkında en sık karşımıza çıkan ise belirtilerinin neler olduğudur. Tansiyon hastalığı belirtileri şu şekildedir;

Sık idrara çıkma özellikle geceleri uyanıp idrar yapma.

Bulanık ya da çift görme.

Bacaklarda şişlik.

Nefes darlığı

Halsizlik, yorgunluk, isteksizlik.

Kulak çınlaması

Burun kanamaları

Düzensiz kalp atışı ve kalp ağrısı

TANSİYONA İYİ GELEN BESİNLER

Tansiyonunuzu dengede tutan gıdalar şu şekildedir;