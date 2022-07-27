Tansiyon hastası olduğumu nasıl anlarım? Tansiyon belirtileri neler?
Tansiyon nedir, belirtileri neler? Dünya’da ve ülkemizde en çok karşılaşılan sağlık sorunlarından tansiyon, gündelik hayatımızı kabusa çeviren rahatsızlıklar arasında yer almakta.
2022-07-27 19:15:30
Tansiyon hastalığı ile ilgili en çok araştırılan ve merak edilen konulardan biriside tansiyona ne iyi gelir? Sorusudur. Sizler için tansiyon hastalığı ile ilgili merak edilen tüm detaylara haberimizde yer verdik.
TANSİYON NEDİR?
Tansiyon nedir? Atardamarların içindeki kan basıncı tansiyon olarak adlandırılır. Kapl kası kasıldığı zaman atardamarlara kan pompalanır. Bu durumda ölçülen basınç sistolik basınçtır. Kalp kası gevşediğinde ise kan damarda durulur; bu durumda ölçülen basınç ise diastolik basıncı olarak bilinir.
TANSİYON NEDENLERİ NELER?
Ülkemizde çoğunlukla görülebilen tansiyon hastalığına neden olan etkenler şu şekilde sınıflandırılmaktadır;
- Aşırı tuz tüketimi.
- Kalp damar hastalıkları
- Böbrek hastalıkları
- Genetik faktörler.
- Tiroid hastalıkları
- Böbrek üstü bezinin hastalıkları
- Kafa içi basıncın yüksek olması
- Aort damarının kalpten çıktığı bölgenin dar olması
- Şeker hastalığı
- Böbrek tümörleri tansiyonu tetikleyen nedenler arasındadır.
TANSİYON BELİRTİLERİ
Tansiyon hastası olduğumu nasıl anlarım? Yaygın bir sağlık problemi olan tansiyon hakkında en sık karşımıza çıkan ise belirtilerinin neler olduğudur. Tansiyon hastalığı belirtileri şu şekildedir;
- Sık idrara çıkma özellikle geceleri uyanıp idrar yapma.
- Bulanık ya da çift görme.
- Bacaklarda şişlik.
- Nefes darlığı
- Halsizlik, yorgunluk, isteksizlik.
- Kulak çınlaması
- Burun kanamaları
- Düzensiz kalp atışı ve kalp ağrısı
TANSİYONA İYİ GELEN BESİNLER
Tansiyonunuzu dengede tutan gıdalar şu şekildedir;
- Kinoa
- Kuru fasulye.
- Lahana turşusu gibi fermente edilmiş gıdalar
- kakao çekirdeği
- yoğurt,
- süt,
- avokado,
- kayısı,
- kavun,
- muz,
- hurma, üzüm,
- nektarin,
- balık, tavuk, hindi, ton balığı,
- kereviz, havuç
- Kepekli ekmek, yulaf, çavdar,
- esmer pirinç
- kavun, elma, çilek, ananas, muz, şeftali,
- mango ve turunçgiller yüksek tansiyona iyi gelen besinlerdendir.
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