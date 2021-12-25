Teknolojik oyuncaklar çocuklara zarar mı veriyor?

Oyuncaklar çocukların motor gelişimleri için çok gereklidir. Fakat fazla oyuncaklar çocukların bilişsel durumunu olumsuz etkiler. Peki çocuklara oyuncak alırken nelere dikkat etmek gerekir? Teknolojik oyuncaklar çocukların gelişimini olumsuz mu etkiliyor? Sizler için bu soruların cevaplarını araştırdık...



Çocukların gelişimi üzerine yapılan araştırmalardan biri Infant Behavior and Development isimli yabancı bir dergide yayımlandı. Araştırmada herkesi şaşırttı. Çocuk gelişiminde oyuncakların büyük etkisi olduğunu hepimiz biliyoruz. Fakat uzmanlar aslında oyuncakların değil oyunların gelişimde etkisi olduğunu söylüyor. Fazla miktarda oyuncağın ise çocukların hayal gücünü azalttığı belirtiyorlar.

Psikiyatrist Doç. Dr. Veysi Çeri bu durumu "oyuncak zehirlenmesi" şeklinde adlandırıyor. Fazla oyuncağın dikkat dağınıklığı ve iletişim sorunlarına yol açabileceğini de vurguluyor. Doç. Dr. Çeri, oyuncak seçiminde anne babaların teknolojik oyuncaklardan çok daha oyun oynamaya ve becerilerini artırmaya yönelik olan klasik oyuncukları seçmeleri gerektiğini söylüyor.

Teknolojik oyuncaklar çocukların gelişimini olumsuz mu etkiliyor?

Teknolojik oyuncaklar genel olarak müdahale gerektirmiyor. Bu da çocukların motor becerilerinde azalmaya sebep oluyor. Çocuk sadece izleyerek ve dinleyerek bir oyuncağa bağlı kalıyor, bu da hayal gücünü zayıflatır ve bilişsel zekasını geriletiyor. Müdahale gerektirmeyen oyuncaklar kemik kütlesini de olumsuz etkiler. Hareketsizlik çocuk yaşta kas ve kemikleri zayıflatır ve hantal bir vücut oluşmasına neden olur.

Teknolojik oyuncaklardaki ışık sistemi odak noktasını bozar. Sürekli olarak aynı noktaya farkına varmadan bağlı kalınır. Duyduğu seslere karşı sıra dışı mekanizmalar geliştirir. Beyin normal ses algısında ise geride kalabilir. Yani doğal sesleri daha yabancı karşılamasına neden olabilir.

İlerleyen yaşa rağmen gelişmeyen beyin fonksiyonları çocuklarda ruh halini de olumsuz etkiler ve asosyal olmalarına neden olabilir.

Çocuklara oyuncak alırken nelere dikkat etmek gerekir?

Yapboz, bebekler ve arabalar çocuklar için hem bedensel hem de zihinsel süreçte oldukça etkilidir. Aynı zamanda çocuklarla beraber bir şeyler üretmek de onlara fayda sağlar. Beraber tahtadan ev, kağıtlardan süsler yapmak, çizmek ve boyamak çocukların gelişimi için çok gereklidir. Teknolojin gelişimi ve takibi 4 veya 5 yaşından sonra kontrollü bir şekilde kullanılmalıdır. Bu süreçte ortalama yarım saat çocuk için gayet yeterli olacaktır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.