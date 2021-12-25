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Erdoğan: ‘Beyaz Türkler hayvanlarınıza sahip çıkın’

Gaziantep'te, AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tasmasız olan pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asiye Ateş ve ailesi ile ilgili konuştu

1 Saat Önce
2021-12-25 19:14:07
Erdoğan: ‘Beyaz Türkler hayvanlarınıza sahip çıkın’

3 kişinin tutuklandığı olayla ilgili Baba Hüseyin Ateş, davacı olmamaları, aksi durumda binadan çıkarılmakla tehdit edildiğini söylemişti. Baba Ateş'in, köpek sahipleri tarafından tehdit edilmesinin dışında kendisine para teklifinde bulunduğu da ortaya çıkmıştı.

"Beyaz Türkler hayvanlarınıza sahip çıkın"

Erdoğan, Gaziantep'teki konuşmasında pitbull saldırısı sonucu ağır yaralanan Asiye ve ailesiyle ilgili şu ifadeleri kullandı:

“4 yaşındaki Asiye yavrumuzu pitbulllar parçalama noktasına getirdi. Asiye yavrumuzu dün gece buradan çok değerli kardeşim Ömer Özkan kardeşimin hastanesine, Akdeniz Üniversitesi'ne naklettik. Bu köpekler parası bol olanların köpekleri. O yavru orada paramparça oluyor, acaba babasını nasıl aldatırız onun gayreti içindeler. Ama bunun bedelini ödeyecekler. Babasını da kapıcı olarak çalıştığı o yerden alıp, çok daha ideal çalışabileceği bir yere yönlendireceğiz. Vatandaşımıza bu devlet nerede dedirtmedik dedirtmeyeceğiz.”

Gaziantep'teki toplu açılış töreninde de konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hayvanlarınıza sahip çıkın. Asiye yavrumuzu gördünüz. Beyaz Türkler hayvanlarınıza sahip çıkın. Asiye yavrumuz hamdolsun emin ellerde. Yavrumuzu Antalya'ya götürdük. Prof. Dr. Ömer Bey'e emanet ettik. İnşallah yavrumuzu sağlığına kavuştururuz." dedi.

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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