Tarkan Geççek şarkısı dinle | Tarkan Geççek şarkısı sözleri ve klibi izle
Tarkan Geççek şarkısı dinle | Tarkan Geççek şarkısı sözleri ve klibi izle | Tarkan'ın uzun aradan sonra müzik severlerin beğenisine sunduğu Geççek şarkısı gündeme oturdu. Siyasi mesajlar verdiği iddia edilen şarkı muhalefet partilileri tarafından oldukça fazla beğenildi. Sosyal medyada da büyük ses getiren Geççek şarkısının sözleri vatandaşlar tarafından merak ediliyor.
2022-02-18 15:32:22
Tarkan yıllar sonra yeni şarkısını sosyal medyadan yayınlayarak hayranlarına sundu. Şarkının sözlerinde siyasi mesajlar olduğu iddi edildi. Muhalefet partilerinden şarkıya ilgi oldukça fazlaydı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener sosyal medyadan Tarkan'ın Geççek şarkısını paylaştı. AK Parti ve MHP'den de hem muhalefete hem de Geççek şarkısına elektiri geldi. Gündemi değiştiren şarkıyı merak edenler de "Geççek dinle" seçeneğini internetten araştırmaya başladı.
Tarkan Geççek şarkısı dinle
Geççek şarkısı sözleri kimin?
Söz ve müziği Tarkan'a ait olan şarkı daha sonra diğer müzik platformlarında da yerini aldı. "Geççek"in düzenlemesi Tarkan'ın "Aacayipsin", "Ölürüm Sana", "Karma" ve "Dudu" gibi albümlerin aranjörü Ozan Çolakoğlu'na ait.
Geççek şarkısı sözleri neler?
Hep köşeye sıkıştırmadı mı?
Daha önce de sanki
Sırtımızdan vurmadı mı?
Bu kaçıncı darbe ilk değil ki
Düştük evet ama kalkmadık mı?
Biz hep hayata meydan okumadık mı?
Sen ferah tut içini
Biz neleri atlatmadık ki
+++++
Geççek geççek elbet bu da geççek
Gör bak umudun gününü gün etçek
Oh oh zilleri takıp oynıycaz o zaman
O çiçekten günler çok yakın inan
+++++
Gitçek gitçek geldiği gibi gitçek
Her şeyin sonu var, bu çile de bitçek
Oh oh zilleri takıp oynıycaz o zaman
O çiçekten günler çok yakın inan
+++++
Dayan, çoğu gitti azı kaldı
Yapma! Güze, kışa boğma yazını
Yakındır sabrın zaferi
Düştük evet ama kalkmadık mı?
Biz hep hayata meydan okumadık mı?
Sen ferah tut içini
Biz neleri atlatmadık ki
+++++
Geççek geççek elbet bu da geççek
Gör bak umudun gününü gün etçek
Oh oh zilleri takıp oynıycaz o zaman
O çiçekten günler çok yakın inan
+++++
Gitçek gitçek geldiği gibi gitçek
Her şeyin sonu var bu çile de bitçek
Oh oh zilleri takıp oynıycaz o zaman
O çiçekten günler çok yakın inan
+++++
Çok uzattın vallahi bıktık
Bi durmadın vermedin ki aman
Hadi yeter artık fena bunaldık
Düş babam artık düş yakamızdan
+++++
Var bir hayır her şerde dedik
Oturduk bir dolu ders de çıkarttık
Ama yeter artık, anladık tamam
Düş babam artık düş yakamızdan
+++++
Beni sorarsan
Ben de iyi değilim pek
Kalmadı eski neşem hiç
Tadım tuzum yok pek
Dar dar dar geliyor
Ruhuma bedenim
Har har yanıyorum
Küle dönmek üzereyim
+++++
Bi suyun akışındayım
Bi gidiyorum tersine
Bi arkadaşım ümitle
Bi aram açık kaderle
Lakin sabrın sonu selamettir beklerim
Gün doğmadan neler doğar bilirim
Geççek şarkısı siyasi mi?
Tarkan'ın yeni şarkısı Geççek'in siyasi mesajlar içerdiği iddiaları gündemdeki yerini koruyor. Tarkan'dan ise konuyla ilgili henüz açıklama gelmedi. Şarkının sözlerinde: "Var bir hayır her şerde dedik, Oturduk bir dolu ders de çıkarttık, Ama yeter artık, anladık tamam, Düş babam artık düş yakamızdan" yer alıyor..
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