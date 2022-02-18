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Tarkan Geççek şarkısı dinle | Tarkan Geççek şarkısı sözleri ve klibi izle
Tarkan 'Geççek' şarkısını neden yazdığını ise ilk kez açıkladı

TIMETURK / GENEL / Tarkan Geççek şarkısı dinle | Tarkan Geççek şarkısı sözleri ve klibi izle

Tarkan Geççek şarkısı dinle | Tarkan Geççek şarkısı sözleri ve klibi izle

Tarkan Geççek şarkısı dinle | Tarkan Geççek şarkısı sözleri ve klibi izle | Tarkan'ın uzun aradan sonra müzik severlerin beğenisine sunduğu Geççek şarkısı gündeme oturdu. Siyasi mesajlar verdiği iddia edilen şarkı muhalefet partilileri tarafından oldukça fazla beğenildi. Sosyal medyada da büyük ses getiren Geççek şarkısının sözleri vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

1 Saat Önce
2022-02-18 15:32:22
Tarkan Geççek şarkısı dinle | Tarkan Geççek şarkısı sözleri ve klibi izle

Tarkan yıllar sonra yeni şarkısını sosyal medyadan yayınlayarak hayranlarına sundu. Şarkının sözlerinde siyasi mesajlar olduğu iddi edildi. Muhalefet partilerinden şarkıya ilgi oldukça fazlaydı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener sosyal medyadan Tarkan'ın Geççek şarkısını paylaştı. AK Parti ve MHP'den de hem muhalefete hem de Geççek şarkısına elektiri geldi. Gündemi değiştiren şarkıyı merak edenler de "Geççek dinle" seçeneğini internetten araştırmaya başladı.

Tarkan Geççek şarkısı dinle

Geççek şarkısı sözleri kimin?

Söz ve müziği Tarkan'a ait olan şarkı daha sonra diğer müzik platformlarında da yerini aldı. "Geççek"in düzenlemesi Tarkan'ın "Aacayipsin", "Ölürüm Sana", "Karma" ve "Dudu" gibi albümlerin aranjörü Ozan Çolakoğlu'na ait.

Geççek şarkısı sözleri neler?

Hep köşeye sıkıştırmadı mı?

Daha önce de sanki

Sırtımızdan vurmadı mı?

Bu kaçıncı darbe ilk değil ki

Düştük evet ama kalkmadık mı?

Biz hep hayata meydan okumadık mı?

Sen ferah tut içini

Biz neleri atlatmadık ki

+++++

Geççek geççek elbet bu da geççek

Gör bak umudun gününü gün etçek

Oh oh zilleri takıp oynıycaz o zaman

O çiçekten günler çok yakın inan

+++++

Gitçek gitçek geldiği gibi gitçek

Her şeyin sonu var, bu çile de bitçek

Oh oh zilleri takıp oynıycaz o zaman

O çiçekten günler çok yakın inan

+++++

Dayan, çoğu gitti azı kaldı

Yapma! Güze, kışa boğma yazını

Yakındır sabrın zaferi

Düştük evet ama kalkmadık mı?

Biz hep hayata meydan okumadık mı?

Sen ferah tut içini

Biz neleri atlatmadık ki

+++++

Geççek geççek elbet bu da geççek

Gör bak umudun gününü gün etçek

Oh oh zilleri takıp oynıycaz o zaman

O çiçekten günler çok yakın inan

+++++

Gitçek gitçek geldiği gibi gitçek

Her şeyin sonu var bu çile de bitçek

Oh oh zilleri takıp oynıycaz o zaman

O çiçekten günler çok yakın inan

+++++

Çok uzattın vallahi bıktık

Bi durmadın vermedin ki aman

Hadi yeter artık fena bunaldık

Düş babam artık düş yakamızdan

+++++

Var bir hayır her şerde dedik

Oturduk bir dolu ders de çıkarttık

Ama yeter artık, anladık tamam

Düş babam artık düş yakamızdan

+++++

Beni sorarsan

Ben de iyi değilim pek

Kalmadı eski neşem hiç

Tadım tuzum yok pek

Dar dar dar geliyor

Ruhuma bedenim

Har har yanıyorum

Küle dönmek üzereyim

+++++

Bi suyun akışındayım

Bi gidiyorum tersine

Bi arkadaşım ümitle

Bi aram açık kaderle

Lakin sabrın sonu selamettir beklerim

Gün doğmadan neler doğar bilirim

Geççek şarkısı siyasi mi?

Tarkan'ın yeni şarkısı Geççek'in siyasi mesajlar içerdiği iddiaları gündemdeki yerini koruyor. Tarkan'dan ise konuyla ilgili henüz açıklama gelmedi. Şarkının sözlerinde: "Var bir hayır her şerde dedik, Oturduk bir dolu ders de çıkarttık, Ama yeter artık, anladık tamam, Düş babam artık düş yakamızdan" yer alıyor.

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