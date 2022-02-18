Geççek şarkısı siyasi mi? Geççek şarkısı için AK Parti'den yorum geldi mi? Geççek şarkısı sözleri kime ait? Tarkan'ın uzun aradan sonra çıkardığı Geççek adlı şarkının siyasi ve toplumsal mesajlar verdiği iddia edildi. Tarkan'ın Geççek şarkısı sosyal medyada saatler içinde 30 milyondan fazla izlendi. Muhalefetin de Geççek şarkısını beğenmesi üzerine AK Parti'den ne açıklama geleceği ise merak ediliyor.

Geççek şarkısı siyasi mi? Geççek şarkısı için AK Parti'den yorum geldi mi? Geççek şarkısı sözleri kime ait? Tarkan'ın uzun aradan sonra çıkardığı Geççek adlı şarkının siyasi ve toplumsal mesajlar verdiği iddia edildi. Tarkan'ın Geççek şarkısı sosyal medyada saatler içinde 30 milyondan fazla izlendi. Muhalefetin de Geççek şarkısını beğenmesi üzerine AK Parti'den ne açıklama geleceği ise merak ediliyor.

Uzun aradan sonra ilk şarkısını hayranlarının beğenisne sunan Tarkan yine gündem oldu. Geççek adlı şarkısında siyasi mesajlar verdiği iddia edilen Tarkan'dan konuyla ilgili açıklama gelmezken Cumhurb İttifakı'ndan ilk açıklamalarda gelmeye başladı.

Geççek şarkısı siyasi mi?

Tarkan'ın Geççek şarkısında geçen sözler muhalefet partililleri tarafından beğenildi ve sosyal medayada paylaşılmaya başlandı. Şarkıda geçen "Var bir hayır her şerde dedik, Oturduk bir dolu ders de çıkarttık, Ama yeter artık, anladık tamam, Düş babam artık düş yakamızdan" sözleri ile siyasi mesaj verdiği iddia edilen Tarkan'dan ise konuyla ilgili bir açıklama henüz gelmedi.

Geççek şarkısı için AK Parti'den yorum geldi mi?

Tarkan son şarkısı Geççek'i saat 21.00'de sosyal medya hesaplarından paylaşatı. Kısa süre içinde milyonlarca kez izlenen ve dinlenen şarkı özellikle muhalif görüşlüler tarafından sosyal medyada oldukça fazla paylaşıldı. Siyasi liderler de şarkıyı sosyal meyda hesaplarından paylaştı. Tarkan'ın Geççek şarkısına ilişkin AK Parti'den ve MHP'den ilk tepkiler de geldi.

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Hiçbir projeleri yok, programları yok. Trolleşmiş bir şarkıcıyla avunuyorlar. Umudu Tarkan olan bir muhalefet, kümes bile yönetemez. Utanmadan devleti yönetmeye talip oluyorlar." dedi.

MHP'li Metin Özkan TV100'de katıldığ programda, “Geççek şarkısını Tarkan'a HDP 'sufle' verdi” dedi. Metin Özkan devamında, “Tarkan ‘Yakalarsam muck muck' sözlerini de hatırlar” ifadelerini kullandı.

Milli Beka Hareketi Başkanı Murat Şahin geçtiğimiz yıllarda Tarkan Tevetoğlu'nun 'Cuppa' şarkısında 'cunta' imasında bulunmuş olabileceğini iddia etmişti. Şahin, “Cuppa cuppa ile başlayan bu şarkı, "Cunta cunta" ile çok çağrışmıyor mu? "Bağıra çağıra bas sabaha kadar dans" derken FETÖ'nün kazanacağı düşünülüp sabaha kadar bu şarkıyla mı dans edilecekti?" diye sormuştu.

Geççek şarkısı sözleri neler?

Hep köşeye sıkıştırmadı mı?

Daha önce de sanki

Sırtımızdan vurmadı mı?

Bu kaçıncı darbe ilk değil ki

Düştük evet ama kalkmadık mı?

Biz hep hayata meydan okumadık mı?

Sen ferah tut içini

Biz neleri atlatmadık ki

+++++

Geççek geççek elbet bu da geççek

Gör bak umudun gününü gün etçek

Oh oh zilleri takıp oynıycaz o zaman

O çiçekten günler çok yakın inan

+++++

Gitçek gitçek geldiği gibi gitçek

Her şeyin sonu var, bu çile de bitçek

Oh oh zilleri takıp oynıycaz o zaman

O çiçekten günler çok yakın inan

+++++

Dayan, çoğu gitti azı kaldı

Yapma! Güze, kışa boğma yazını

Yakındır sabrın zaferi

Düştük evet ama kalkmadık mı?

Biz hep hayata meydan okumadık mı?

Sen ferah tut içini

Biz neleri atlatmadık ki

+++++

Geççek geççek elbet bu da geççek

Gör bak umudun gününü gün etçek

Oh oh zilleri takıp oynıycaz o zaman

O çiçekten günler çok yakın inan

+++++

Gitçek gitçek geldiği gibi gitçek

Her şeyin sonu var bu çile de bitçek

Oh oh zilleri takıp oynıycaz o zaman

O çiçekten günler çok yakın inan

+++++

Çok uzattın vallahi bıktık

Bi durmadın vermedin ki aman

Hadi yeter artık fena bunaldık

Düş babam artık düş yakamızdan

+++++

Var bir hayır her şerde dedik

Oturduk bir dolu ders de çıkarttık

Ama yeter artık, anladık tamam

Düş babam artık düş yakamızdan

+++++

Beni sorarsan

Ben de iyi değilim pek

Kalmadı eski neşem hiç

Tadım tuzum yok pek

Dar dar dar geliyor

Ruhuma bedenim

Har har yanıyorum

Küle dönmek üzereyim

+++++

Bi suyun akışındayım

Bi gidiyorum tersine

Bi arkadaşım ümitle

Bi aram açık kaderle

Lakin sabrın sonu selamettir beklerim

Gün doğmadan neler doğar bilirim

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