Geççek şarkısı siyasi mi? Geççek şarkısı için AK Parti'den yorum geldi mi? Geççek şarkısı sözleri kime ait?
Geççek şarkısı siyasi mi? Geççek şarkısı için AK Parti'den yorum geldi mi? Geççek şarkısı sözleri kime ait? Tarkan'ın uzun aradan sonra çıkardığı Geççek adlı şarkının siyasi ve toplumsal mesajlar verdiği iddia edildi. Tarkan'ın Geççek şarkısı sosyal medyada saatler içinde 30 milyondan fazla izlendi. Muhalefetin de Geççek şarkısını beğenmesi üzerine AK Parti'den ne açıklama geleceği ise merak ediliyor.
2022-02-18 12:47:39
Geççek şarkısı siyasi mi? Geççek şarkısı için AK Parti'den yorum geldi mi? Geççek şarkısı sözleri kime ait? Tarkan'ın uzun aradan sonra çıkardığı Geççek adlı şarkının siyasi ve toplumsal mesajlar verdiği iddia edildi. Tarkan'ın Geççek şarkısı sosyal medyada saatler içinde 30 milyondan fazla izlendi. Muhalefetin de Geççek şarkısını beğenmesi üzerine AK Parti'den ne açıklama geleceği ise merak ediliyor.
Uzun aradan sonra ilk şarkısını hayranlarının beğenisne sunan Tarkan yine gündem oldu. Geççek adlı şarkısında siyasi mesajlar verdiği iddia edilen Tarkan'dan konuyla ilgili açıklama gelmezken Cumhurb İttifakı'ndan ilk açıklamalarda gelmeye başladı.
Geççek şarkısı siyasi mi?
Tarkan'ın Geççek şarkısında geçen sözler muhalefet partililleri tarafından beğenildi ve sosyal medayada paylaşılmaya başlandı. Şarkıda geçen "Var bir hayır her şerde dedik, Oturduk bir dolu ders de çıkarttık, Ama yeter artık, anladık tamam, Düş babam artık düş yakamızdan" sözleri ile siyasi mesaj verdiği iddia edilen Tarkan'dan ise konuyla ilgili bir açıklama henüz gelmedi.
Geççek şarkısı için AK Parti'den yorum geldi mi?
Tarkan son şarkısı Geççek'i saat 21.00'de sosyal medya hesaplarından paylaşatı. Kısa süre içinde milyonlarca kez izlenen ve dinlenen şarkı özellikle muhalif görüşlüler tarafından sosyal medyada oldukça fazla paylaşıldı. Siyasi liderler de şarkıyı sosyal meyda hesaplarından paylaştı. Tarkan'ın Geççek şarkısına ilişkin AK Parti'den ve MHP'den ilk tepkiler de geldi.
AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Hiçbir projeleri yok, programları yok. Trolleşmiş bir şarkıcıyla avunuyorlar. Umudu Tarkan olan bir muhalefet, kümes bile yönetemez. Utanmadan devleti yönetmeye talip oluyorlar." dedi.
MHP'li Metin Özkan TV100'de katıldığ programda, “Geççek şarkısını Tarkan'a HDP 'sufle' verdi” dedi. Metin Özkan devamında, “Tarkan ‘Yakalarsam muck muck' sözlerini de hatırlar” ifadelerini kullandı.
Milli Beka Hareketi Başkanı Murat Şahin geçtiğimiz yıllarda Tarkan Tevetoğlu'nun 'Cuppa' şarkısında 'cunta' imasında bulunmuş olabileceğini iddia etmişti. Şahin, “Cuppa cuppa ile başlayan bu şarkı, "Cunta cunta" ile çok çağrışmıyor mu? "Bağıra çağıra bas sabaha kadar dans" derken FETÖ'nün kazanacağı düşünülüp sabaha kadar bu şarkıyla mı dans edilecekti?" diye sormuştu.
Geççek şarkısı sözleri neler?
Hep köşeye sıkıştırmadı mı?
Daha önce de sanki
Sırtımızdan vurmadı mı?
Bu kaçıncı darbe ilk değil ki
Düştük evet ama kalkmadık mı?
Biz hep hayata meydan okumadık mı?
Sen ferah tut içini
Biz neleri atlatmadık ki
+++++
Geççek geççek elbet bu da geççek
Gör bak umudun gününü gün etçek
Oh oh zilleri takıp oynıycaz o zaman
O çiçekten günler çok yakın inan
+++++
Gitçek gitçek geldiği gibi gitçek
Her şeyin sonu var, bu çile de bitçek
Oh oh zilleri takıp oynıycaz o zaman
O çiçekten günler çok yakın inan
+++++
Dayan, çoğu gitti azı kaldı
Yapma! Güze, kışa boğma yazını
Yakındır sabrın zaferi
Düştük evet ama kalkmadık mı?
Biz hep hayata meydan okumadık mı?
Sen ferah tut içini
Biz neleri atlatmadık ki
+++++
Geççek geççek elbet bu da geççek
Gör bak umudun gününü gün etçek
Oh oh zilleri takıp oynıycaz o zaman
O çiçekten günler çok yakın inan
+++++
Gitçek gitçek geldiği gibi gitçek
Her şeyin sonu var bu çile de bitçek
Oh oh zilleri takıp oynıycaz o zaman
O çiçekten günler çok yakın inan
+++++
Çok uzattın vallahi bıktık
Bi durmadın vermedin ki aman
Hadi yeter artık fena bunaldık
Düş babam artık düş yakamızdan
+++++
Var bir hayır her şerde dedik
Oturduk bir dolu ders de çıkarttık
Ama yeter artık, anladık tamam
Düş babam artık düş yakamızdan
+++++
Beni sorarsan
Ben de iyi değilim pek
Kalmadı eski neşem hiç
Tadım tuzum yok pek
Dar dar dar geliyor
Ruhuma bedenim
Har har yanıyorum
Küle dönmek üzereyim
+++++
Bi suyun akışındayım
Bi gidiyorum tersine
Bi arkadaşım ümitle
Bi aram açık kaderle
Lakin sabrın sonu selamettir beklerim
Gün doğmadan neler doğar bilirim
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