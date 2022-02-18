Tarkan Geççek şarkı sözleri | Tarkan Geççek şarkısı dinle klibi izle | Geççek olayı nedir? Tarkan uzun aradan sonra çıkardığı Geççek şarkısı ile gündem oldu. Şarkının içinde toplumsal mesajlar verdiği iddia edilen Tarkan'ın son şarkısına muhalefet destek verdi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener sosyal medya hesabından şarkının videosunu paylaşarak 'Çoğu gitti azı kaldı' paylaşımı yaptı. CHP'li pek çok isim de şarkıyı beğenerek mesaj paylaştı. Gündeme oturan Geççek şarkısının sözleri de vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. İşte Geççek'in sözleri...

Tarkan Geççek şarkı sözleri | Tarkan Geççek şarkısı dinle klibi izle | Geççek olayı nedir? Tarkan uzun aradan sonra çıkardığı Geççek şarkısı ile gündem oldu. Şarkının içinde toplumsal mesajlar verdiği iddia edilen Tarkan'ın son şarkısına muhalefet destek verdi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener sosyal medya hesabından şarkının videosunu paylaşarak "Çoğu gitti azı kaldı" paylaşımı yaptı. CHP'li pek çok isim de şarkıyı beğenerek mesaj paylaştı. Gündeme oturan Geççek şarkısının sözleri de vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. İşte Geççek'in sözleri...

Mega Star Tarkan uzun aradan sonra yeni şarkısı Geççek'i duyurdu. Tarkan şarkısına çektiği videoyu da dün saat 21.00'de sosyal medya hesabından yayınladı. Şarkının içinde bazı toplumsal mesajların geçtiği dinleyiciler tarafından iddia edildi. Pek çok siyasi isim Tarkan'ın Geççek şarkısından sözlerpaylaşmaya başladı. İşte Tarkan'ın Geççek şarkısı sözleri;

Tarkan Geççek şarkı sözleri

Hep köşeye sıkıştırmadı mı?

Daha önce de sanki

Sırtımızdan vurmadı mı?

Bu kaçıncı darbe ilk değil ki

Düştük evet ama kalkmadık mı?

Biz hep hayata meydan okumadık mı?

Sen ferah tut içini

Biz neleri atlatmadık ki

+++++

Geççek geççek elbet bu da geççek

Gör bak umudun gününü gün etçek

Oh oh zilleri takıp oynıycaz o zaman

O çiçekten günler çok yakın inan

+++++

Gitçek gitçek geldiği gibi gitçek

Her şeyin sonu var, bu çile de bitçek

Oh oh zilleri takıp oynıycaz o zaman

O çiçekten günler çok yakın inan

+++++

Dayan, çoğu gitti azı kaldı

Yapma! Güze, kışa boğma yazını

Yakındır sabrın zaferi

Düştük evet ama kalkmadık mı?

Biz hep hayata meydan okumadık mı?

Sen ferah tut içini

Biz neleri atlatmadık ki

+++++

Geççek geççek elbet bu da geççek

Gör bak umudun gününü gün etçek

Oh oh zilleri takıp oynıycaz o zaman

O çiçekten günler çok yakın inan

+++++

Gitçek gitçek geldiği gibi gitçek

Her şeyin sonu var bu çile de bitçek

Oh oh zilleri takıp oynıycaz o zaman

O çiçekten günler çok yakın inan

+++++

Çok uzattın vallahi bıktık

Bi durmadın vermedin ki aman

Hadi yeter artık fena bunaldık

Düş babam artık düş yakamızdan

+++++

Var bir hayır her şerde dedik

Oturduk bir dolu ders de çıkarttık

Ama yeter artık, anladık tamam

Düş babam artık düş yakamızdan

+++++

Beni sorarsan

Ben de iyi değilim pek

Kalmadı eski neşem hiç

Tadım tuzum yok pek

Dar dar dar geliyor

Ruhuma bedenim

Har har yanıyorum

Küle dönmek üzereyim

+++++

Bi suyun akışındayım

Bi gidiyorum tersine

Bi arkadaşım ümitle

Bi aram açık kaderle

Lakin sabrın sonu selamettir beklerim

Gün doğmadan neler doğar bilirim

Tarkan Geççek şarkısı izle dinle

Tarkan Geççek şarkısı pek çok siyasi isim tarafından paylaşıldı

Siyasi ve toplumsal mesajlar içerdiği iddia edilen Geççek şarkısı muhalefetten tam destek aldı. Pek çok siyasi isim şarkının sözlerini sosyal medyadan paylaştı. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve bazı CHP'liler tarafından büyük beğeni topladı.

Tarkan kimdir?

Tarkan Tevetoğlu 17 Ekim 1972 yılında dünyaya geldi.

Türk şarkıcı-şarkı yazarıdır. 1990'ların başından itibaren Türk pop müziğinde yakaladığı devamlı liste ve satış başarılarıyla hem Türkiye'de hem de Avrupa'da tanındı.

Tarkan, Batı Almanya'nın Renanya-Palatina eyaletindeki Alzey kasabasında doğup büyüdü. 1986'da ailesiyle beraber Türkiye'ye geldi ve müziğe çocukluk yıllarında başlayan ilgisi sonucunda, lise hayatına başladığı Karamürsel'de ilk müzik eğitimini almaya başladı. İlerleyen yıllarda İstanbul Plak şirketinin sahibi Mehmet Söğütoğlu ile tanışarak şirket ile bir albüm anlaşması imzaladı.

Tarkan, 1992'nin son aylarında ilk stüdyo albümü Yine Sensiz'i piyasaya sürdü ve albümdeki "Kıl Oldum" şarkısıyla çıkış yaptı. 1994'te yayımladığı ikinci stüdyo albümü Aacayipsin ve 1998'de yayımladığı üçüncü stüdyo albümü Ölürüm Sana ile ticari başarı yakaladı. Ölürüm Sana albümünden çıkan "Şımarık" single'ı, birçok ülkenin ulusal listesine giriş yaptı. 1998'de Universal Music Group ile anlaşma imzaladı. 1999'da piyasaya sürdüğü toplama albümü Tarkan, çeşitli ülkelerden platin ve altın sertifikalar kazandı. 2001'de yayımladığı dördüncü stüdyo albümü Karma'daki "Kuzu Kuzu, "Hüp" ve "Verme" şarkılarını kliplendirdi. İki yıl sonra çıkan Dudu albümüyle yeniden ticari başarı yakaladı, 2006'da Come Closer adlı ilk İngilizce albümüyle bazı Avrupa listelerine giriş yaptı. "Bounce" ve "Start the Fire", albümden çıkan single'lar oldu. Tarkan, bir yıl sonra, altıncı stüdyo albümü Metamorfoz'u yayımladı. Albümdeki şarkıların sözleri, Türk Dil Kurumu tarafından takdir edildi. 2010 yılında yedinci stüdyo albümü Adımı Kalbine Yaz dinleyiciyle buluştu ve Türkiye'de yılın en çok satan albümü oldu. 2016'da Tarkan, Türk Sanat Müziği albümü Ahde Vefa'yı piyasaya sürdü. 2018 yılında baba olan Tarkan Tevetoğlu, 2019 yılında ise Türkiye genelinde engellilerin verdiği oylarla, OnurAkayMedya tarafından "Yılın Babası Ödülü'ne layık görüldü. Ünlü sanatçının aldığı bu ödül magazin basının da uzun süre tartışıldı.

Müzikal projelerinin yanı sıra çeşitli sosyal sorumluluk projelerinde de yer alan Tarkan, Türk basını tarafından "Megastar", dünya basını tarafından "Popun Prensi" ve "Boğazın Prensi" olarak anılmaktadır.Bugüne kadar 15 milyonun üzerinde albüm satmıştır ve ödülleri arasında, on dört Kral Müzik Ödülü, altı Altın Kelebek Ödülü ile bir Dünya Müzik Ödülü bulunmaktadır. .