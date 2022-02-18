Tarkan Geççek şarkı sözleri | Tarkan Geççek şarkısı için ne dedi? Tarkan'ın çıkardığı Geççek şarkısında geçen sözler nedeniyle şarkının siyasi mesajlar taşıdığı iddia ediliyor. Sosyal medyada yayınlandıktan sonra milyonlarca kişi tarafından izlenen ve dinlenen Geççek şarkısı pek çok kişi tarafından beğenilirken bazı kesimler de şarkıyı eleştirdi. Peki Tarkan'dan Geççek şarkısına ilişkin bir açıklama geldi mi? Tarkan iddialarla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

Tarkan Geççek şarkı sözleri | Tarkan Geççek şarkısı için ne dedi? Tarkan'ın çıkardığı Geççek şarkısında geçen sözler nedeniyle şarkının siyasi mesajlar taşıdığı iddia ediliyor. Sosyal medyada yayınlandıktan sonra milyonlarca kişi tarafından izlenen ve dinlenen Geççek şarkısı pek çok kişi tarafından beğenilirken bazı kesimler de şarkıyı eleştirdi. Peki Tarkan'dan Geççek şarkısına ilişkin bir açıklama geldi mi? Tarkan iddialarla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

Tarkan zun yıllar sonra Geççek şarkısı ile müzik piyasasına geri döndü. Şarkısını 17 Şubat'ta sosyal medyadan ve Youtube kanalından yayınlayan Tarkan'ın son şarkısı milyonlarca kişi tarafından izlendi ve dinlendi. Şarkı çeşitli platformlarda saatler içinde 10 milyon izleyiciyi aştı.

Geççek şarkı sözleri pek çok muhalif siyasetçi tarafından da beğenildi ve paylaşıldı. İYİ Parti Genel Başkanı Merak Akşener "Çoğıu gitti az kaldı" mesajı ile şarkıyı sosyal medya hesabından paylaştı.

Tarkan Geççek şarkısı için ne dedi?

Sosyal medyada gündem olan şarkıylaailgili siyasi mesajlar barındırdığı iddia edildi. Tarkan yeni şarkısı ile ilgili şu açıklamaları yaptı: "Bir yıl kadar önce ruh halimin çok iyi olmadığı bir dönemden geçtim. Pandemi, dünyada olup biten üzücü olaylar, insanlığın endişe verici gidişatı, doğanın yok edilişi gibi bir sürü şey beni çok olumsuz etkilemiş, umudumu kaybeder gibi olmuştum. O anlarda bu şarkının melodi ve sözleri içimde yankılandı. ‘Geççek geççek elbet bu da geççek, gör bak umudun gününü gün etçek'. ‘Hepimize iyi gelecek bir şarkı yazmalıyım' dedim. Belki bu şarkı bizi biraz teselli eder, bize moral verir, umut olur diye düşündüm."

Tarkan Geççek şarkısı sözleri

Hep köşeye sıkıştırmadı mı?

Daha önce de sanki

Sırtımızdan vurmadı mı?

Bu kaçıncı darbe ilk değil ki

Düştük evet ama kalkmadık mı?

Biz hep hayata meydan okumadık mı?

Sen ferah tut içini

Biz neleri atlatmadık ki

+++++

Geççek geççek elbet bu da geççek

Gör bak umudun gününü gün etçek

Oh oh zilleri takıp oynıycaz o zaman

O çiçekten günler çok yakın inan

+++++

Gitçek gitçek geldiği gibi gitçek

Her şeyin sonu var, bu çile de bitçek

Oh oh zilleri takıp oynıycaz o zaman

O çiçekten günler çok yakın inan

+++++

Dayan, çoğu gitti azı kaldı

Yapma! Güze, kışa boğma yazını

Yakındır sabrın zaferi

Düştük evet ama kalkmadık mı?

Biz hep hayata meydan okumadık mı?

Sen ferah tut içini

Biz neleri atlatmadık ki

+++++

Geççek geççek elbet bu da geççek

Gör bak umudun gününü gün etçek

Oh oh zilleri takıp oynıycaz o zaman

O çiçekten günler çok yakın inan

+++++

Gitçek gitçek geldiği gibi gitçek

Her şeyin sonu var bu çile de bitçek

Oh oh zilleri takıp oynıycaz o zaman

O çiçekten günler çok yakın inan

+++++

Çok uzattın vallahi bıktık

Bi durmadın vermedin ki aman

Hadi yeter artık fena bunaldık

Düş babam artık düş yakamızdan

+++++

Var bir hayır her şerde dedik

Oturduk bir dolu ders de çıkarttık

Ama yeter artık, anladık tamam

Düş babam artık düş yakamızdan

+++++

Beni sorarsan

Ben de iyi değilim pek

Kalmadı eski neşem hiç

Tadım tuzum yok pek

Dar dar dar geliyor

Ruhuma bedenim

Har har yanıyorum

Küle dönmek üzereyim

+++++

Bi suyun akışındayım

Bi gidiyorum tersine

Bi arkadaşım ümitle

Bi aram açık kaderle

Lakin sabrın sonu selamettir beklerim

Gün doğmadan neler doğar bilirim

Geççek şarkısına ilişkin AK Pari ve MHP'den ilk açıklama geldi

Tarkan'ın Geççek şarkısına ilişkin AK Parti'den ve MHP'den ilk tepkiler de geldi. AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Hiçbir projeleri yok, programları yok. Trolleşmiş bir şarkıcıyla avunuyorlar. Umudu Tarkan olan bir muhalefet, kümes bile yönetemez. Utanmadan devleti yönetmeye talip oluyorlar." dedi. MHP'li Metin Özkan “Geççek şarkısını Tarkan'a HDP 'sufle' verdi” dedi.