Tam kapanma döneminde emeklileri ve maaş çekmek isteyen vatandaşları ilgilendiren önemli bir gelişme yaşandı. İçişleri Bakanlığı vatandaşların merak ettiği sorulara yanıt verdi. Tam kapanma döneminde özellikler emekliler maaşlarını çekip çekemeyeceğini merak ediyordu. Bakanlık tam kapanmada maaş çekmek serbest mi tam kapanmada emekliler maaş çekebilir mi gibi sorulara yanıt verdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada vatandaşların ikametine en yakın bankaya gidebileceği belirtildi.

Tam kapanma döneminde emeklileri ve maaş çekmek isteyen vatandaşları ilgilendiren önemli bir gelişme yaşandı. İçişleri Bakanlığı vatandaşların merak ettiği sorulara yanıt verdi. Tam kapanma döneminde özellikler emekliler maaşlarını çekip çekemeyeceğini merak ediyordu. Bakanlık tam kapanmada maaş çekmek serbest mi tam kapanmada emekliler maaş çekebilir mi gibi sorulara yanıt verdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada vatandaşların ikametine en yakın bankaya gidebileceği belirtildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından 29 Nisan ve 17 Mayıs arasında uygulanacak olan tam kapanma tedbirlerinde vatandaşların akıllarındaki sorulara yanıt verildi. Vatandaşlar tam kapanam döneminde bankalardan maaşlarını çekip çekemeyeceğini de merak ediyordu. Bakanlık 3-15 Mayıs 2021 tarihleri arasında yapılacak emekli maaş ve ikramiye ödemeleri için emekliler bankalara gidebilecek mi" sorusuna şöyle yanıt verdi;

Tam kapanmada maaş çekmek serbest mi?

Tam kapanma dönemi içerisinde 3-15 Mayıs 2021 tarihleri arasında yapılacak olan emekli maaş ve ikramiyeleri ile diğer maaş/aylık/ücret ödemeleri; Türkiye Bankalar Birliği tarafından açıklanacak takvim ve sürelere uyulmak, TC Kimlik numarası veya diğer usullere göre açıklanacak olan takvim ve süreler içerisinde kendi grubuna denk gelen sürede kullanmak, Maaş ödemesinin yapılacağı Banka'nın ikametine en yakın şubesine gidip gelinmek, Güzergah ve zaman kuralına uygun davranılmak, kaydıyla bu kapsamda bulunan vatandaşlarımızın, banka şubeleri ve atm'lere gidiş-gelişleri sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacaktır.

Tam kapanmada emekliler maaş çekebilir mi?

Vatandaşlarımızın bu muafiyeti Banka'nın ikametine en yakın şubesine en kısa sürede geliş-gidiş yapmak için kullanmaları büyük önem taşınmaktadır.

Maaş/aylık/ücret veya ikramiye ödemeleri sırasında fiziki mesafe kuralı başta olmak üzere salgınla mücadele tedbirlerine aykırı görüntülerin oluşmaması için mülki idare amirlerinin koordinasyonunda banka yönetimlerince gerekli gerekli tedbirler alınması, açık bulundurulacak şube ve çalıştırılacak personel sayısının artırılması gerekmektedir. Yoğunlaşmanın önüne geçilebilmesi amacıyla bu dönemde banka şubeleri açılış-kapanış saatlerinde esnemeye gidilebilecektir.

Emekli maaşları evlere mi ulaştıırılacak?

Engelli ve yaşlı aylıkları ile sosyal destek ödemeleri hak sahiplerine nasıl ulaştırılacak?

Tam kapanma dönemi içerisinde 5-10 mayıs tarihleri arasında yapılacak olan gerek engelli ve yaşlı aylıkları gerekse sosyal destek ödemelerinin salgınla mücadele koşullarına uygun şekilde gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Bu kapsamda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, PTT Genel Müdürlüğü ve Valiliklerimizle yapılan görüşmeler sonucunda PTT kart sahipleri ve banka hesaplarına aktarılacaklar olanlar hariç olmak üzere;

- Engelli ve yaşlı aylığında 867.242,

- Sosyal destek ödemesinde ise 765.852, hak sahibinin ödemelerinin evlerinde gerçekleştirilmesi kararlaştırılmış ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca kamuoyu ile paylaşılmıştır.

5-10 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek engelli ve yaşlı aylıkları ile sosyal destek ödemeleri kapsamında; PTT kartına ya da İban numarasına gönderilecek olanların haricindeki toplam 1.633.094 hak sahibinin ödemeleri; valilerimizin koordinasyonunda ve Vefa sosyal destek grupları bünyesinde, PTT dağıtıcıları, kolluk görevlileri ve diğer kamu personeli aracılığıyla hak sahiplerine ikametlerinde teslim şeklinde yapılacaktır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.