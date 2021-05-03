DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Blinken: Çin dünya düzenine meydan okuyor
Tam kapanmada maaş çekmek serbest mi? Tam kapanmada emekliler maaş çekebilir mi?
Ankara-Sivas YHT hattı 4 Eylül'de açılıyor
İçişleri Bakanlığı’ndan izin belgesi açıklaması
Taksim camii açıldı mı? Taksim camisi açık mı?
Bangladeş'te tekne kazası: 26 ölü
Nisan ayı enflasyon rakamları açıklandı
Emeklilere maaş ve ikramiye ödemeleri başlıyor
İsrail askerinin yaraladığı Filistinli yaşlı kadın vefat etti
Bu cuma açılacak Taksim Camii'nde son düzenlemeler yapılıyor
TDV, Afganistan'da yetimlere iftar verdi
Hindistan'da Kovid-19 vaka sayısı 20 milyona yaklaştı
Bakan Akar duyurdu: 7 terörist daha etkisiz hale getirildi
Intel, İsrail'de 600 milyon dolarlık ArGe merkezi kuracak
Çin Komünist Partisi’nin paylaşımı Hindistan’ı kızdırdı

İSTANBUL

20:09:00

İftar vakti

BURSA

20:07

04:16
20:07
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:52

04:02
19:52
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:35

03:46
19:35
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

19:18

03:29
19:18
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

19:03

03:28
19:03
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

20:09:00

İftar vakti

ANKARA

19:52

04:02
SAHUR
19:52
İFTAR

ERZURUM

19:18

03:29
SAHUR
19:18
İFTAR

Ankara-Sivas YHT hattı 4 Eylül'de açılıyor

Ankara-Sivas arasında YHT hattının büyük bölümünün tamamlanmasıyla başlatılan performans testleri devam ediyor. YHT hattının 4 Eylül'de açılması bekleniyor.

ABONE OL

Google News - Timeturk
03.05.2021 11:02:15
Ankara-Sivas YHT hattı 4 Eylül'de açılıyor

Sivas arasında yapımı büyük oranda tamamlanan Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattının 4 Eylül'de açılması planlanıyor.

Ankara ile Sivas arasını kapsayan, 393 kilometre uzunluğa sahip YHT projesinde çalışmalar devam ediyor. YHT hattında 66 kilometre uzunluğunda 49 tünel, 53 viyadük, 217 alt ve üst geçit ile 61 köprü ve menfez inşa edildi. Ankara-Sivas arasında YHT hattının büyük bölümünün tamamlanmasıyla başlatılan performans testleri devam ediyor. YHT hattının 4 Eylül'de açılması bekleniyor.

foto

'CANLA BAŞLA ÇALIŞIYORUZ'

Çalışmalar hakkında bilgi veren Ulaştırma Memur-Sen Sivas Şube Başkanı Ömer Vatankulu, "Ankara-Sivas hattı test sürüşleri devam ediyor. 393 kilometre uzunluğunda zor bir coğrafya üzerinde yapıldı. Ankara-Sivas YHT hattında artık son günleri yaşıyoruz. İnşallah son testlerle ayarlar yapılmaktadır. Tahminen 4 Eylül itibariyle bütün YHT'yi Yiğidolar ile buluşturacağız" dedi.

Pandemi kısıtlamaları nedeniyle YHT çalışmalarında zorluklar yaşandığını belirten Vatankulu, "Ankara-Sivas arasındaki 393 kilometrelik projenin tamamlanmasının ardından iki şehir arasındaki 12 saatlik ulaşım süresi tam bittiğinde yaklaşık 2 saate inecek. Hızlı trenin Sivas'ımıza gelmesi için canla başla çalışıyoruz. YHT'nin gelmesiyle birlikte inanç, sıla, kültür turizmi artacak ve kentimize bir değer katacak" diye konuştu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş
İHH Ramazan
İHH Ramazan