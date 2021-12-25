Sütü bozulmadan nasıl saklayabiliriz?

Süt protein bakımından çok zengin bir besindir. Bazen marketten fazla miktarda süt alabiliyoruz. Peki bu sütleri bozulmadan evde nasıl saklayabiliriz? Sizler için bu sorunun cevabını araştırdık ve haberimizde derledik...



Süt sağlığımız için oldukça besleyici ve değerlidir. Sütü marketlerden hazır olarak satın alabildiğimiz gibi üreticilerden çiğ bir halde de temin edebiliyoruz. Süt çocuklarda kemik gelişimini destekler, yetişkinlerde ise ileri yaşa bağlı olarak oluşabilecek kemik problemlerine karşı koruma sağlar. Yüksek oranda protein ve kalsiyum içeren süt vücudun ihtiyaç duyduğu besin maddelerini karşılar. Süt kolay bir şekilde bozulup kullanılamaz hale geldiği için onu doğru koşullarda muhafaza etmek oldukça önemlidir.

Süt nasıl muhafaza edilmeli?

Satın aldığımız pastörize sütlerin raf ömrü, ambalajı açılmadan, buzdolabında saklandığı zaman, beş ila yedi günlük bir ömre sahiptir. Bazı uzmanlar ise bu sürenin üç ila yirmi bir gün arasında olduğunu söylüyor. Pastörize sütün ambalajı açılınca dayanma süresi kısalır, bir ila iki gün arasında dayanabilir. Sütü saklarken buzdolabında koyduğumuz yer çok önemlidir. Mutlaka alt rafta, rafın arkalarında bir yerde saklamamız gerekir. Çünkü buzdolabının kapısında olan raflardan birinde muhafaza ederseniz o kısım her zaman daha sıcak olduğu için ve sık sık kapı açıldığı için süt hızlı bir şekilde bozulabilir.

UHT sütler ise ambalajı açılmadan oda ısısında üç ay kadar bozulmadan dayanabilir.

Sütün bozulmaması için...

Süt ve süt ürünleri buzdolabında 0-4 C'de muhafaza edilmelidir. Süt ve bütün süt ürünlerini buzdolabında kapalı bir kapta veya orijinal ambalajında saklamanız gerekir. Uzmanlar sütün asla derin dondurucuda muhafaza edilmemesi gerektiğini belirtiyor. Pastörize veya UHT sütlerin evde tekrar kaynatılmasına ihtiyaç yoktur. İstenirse 45-50°C ye kadar ısıtılabilir.

Sütün bozulduğu nasıl anlaşılır?

Eğer süt fazla koyulaşmış veya yoğurt kıvamındaysa, sütün tadında bir ekşilik, acılık, yanık tadı varsa, sütte ahır kokusu ya da balık kokusu varsa, sütte renk değişimi meydana gelmişse, kısık ateşte ısıtıldığında direk dibe çökme veya herhangi bir topaklaşma meydana geliyorsa, bekleyen sütte kendiliğinden köpük oluşuyorsa süt bozulmuş demektir. Ayrıca marketten alınan UHT sütlerin ambalajlarında bombe bulunuyorsa bu sütün hava aldığı anlamına gelir. Bu sütü tüketmek tehlikeli olabilir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.