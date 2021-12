Ispanağı yumurtayla beraber tüketirseniz...

Sebzeler, meyveler, etler... Hepsi vücudumuza birçok fayda sağlıyor. Peki hangi besin hangi hastalığa iyi geliyor? Sizler için bu sorunun cevabını araştırdık...



Doğada bulunan her sebze, her meyve, her bitki vücudumuza musallat olan hastalıklara fayda sağlamak üzere yaratılmış. Yani vücudumuzda oluşan her rahatsızlığın şifası doğada. Peki hangi besinleri tüketirsek hangi rahatsızlıklarımıza çözüm bulabiliriz?

Havuç vücudumuzda hangi rahatsızlığa çözüm oluyor?

Yapılan araştırmalar gösteriyor ki havuç unutkanlığa en iyi gelen besindir. Birçok insanın muzdarip olduğu unutkanlık ve alzheimer hastalığının riskini en aza indiren havuç ayrıca hayat kalitesini olumsuz etkileyen kronik baş ağrısına da iyi geliyor. Uzmanlar haftada en az iki kez havuç suyu içilmesini öneriyor.

Enginar vücudumuzda hangi rahatsızlığa çözüm oluyor?

Tükettiğimiz bazı besinler karaciğerde iltihaplanmaya sebep olur. Bu iltihaplanma ilerleyen zamanlarda ciddi sağlık problemlerine zemin oluşturur. Uzmanlar bu durumun önüne geçmek için haftada bir kez enginar yemeyi tavsiye ediyor. Çünkü enginar içeriğinde bulunan vitamin ve mineraller sayesinde karaciğerdeki toksinleri temizlemede en etkili doğal besindir.

Sarımsak vücudumuzda hangi rahatsızlığa çözüm oluyor?

Sarımsak içeriğinde bulunan antioksidan sayesinde kandaki zararlı toksinleri temizler ve kötü kolesterolün düşmesine katkıda bulunur. Bu sayede vücudun kanını dengeler ve damar tıkanıklığının önüne geçer. Ayrıca sarımsak kalp hastalıklarını da önlemektedir. Sarımsak ayrıca vücutta doğal antibiyotik etkisi oluşturmaktadır.

Ispanak vücudumuzda hangi rahatsızlığa çözüm oluyor?

Ispanak magnezyum, fosfor ve iyot mineraller bakımından zengin bir besindir. Bu besin değeri sayesinde kemik ve kas gelişimine olumlu katkılar sağlar. Bu yüzden ıspanak diş çürümesinin de önüne geçer. Diş köklerinde iltihaplanma oluşmasını önler ve diş kaybını engeller. Aynı zamanda yumurtayla beraber tüketilirse vücudun ihtiyacı olan demiri karşılar.

Portakal vücudumuzda hangi rahatsızlığa çözüm oluyor?

Portakal C vitamininden oldukça zengin bir meyvedir. Bu sayede bağışıklığı güçlendirerek özellikle grip, nezle ve soğuk algınlığı gibi kış hastalıklarına karşı vücudun direncinin artmasını yardımcı olur.

Muz vücudumuzda hangi rahatsızlığa çözüm oluyor?

Muz sindirime yardım eden yararlı bakteriler için faydalı besin maddesidir. Mideyi rahatlatma özelliği bulunur. Fazla miktarda muz tüketilirse kabızlığa neden olacaktır. Bu yüzden dikkatli tüketmeniz gerekir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.