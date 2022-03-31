Susamamak için sahurda kaç bardak su içilmeli? Sahurda susamamak için ne yenir? Ramazan ayının başlamasıyla milyonlarca kişi sahura kalkarak oruç tutacak. Uzmanlar sahurda beslenmeye dikkat edilmesi yönünde vatandaşları uyarıyor. Özellikle sıvı tüketiminin yeterli oranda olması rahat bir oruç tutmak için oldukça önemli. Peki susamadan oruç tutmak için kaç bardak su içmek gerekiyor.

Susamamak için sahurda kaç bardak su içilmeli? Sahurda susamamak için ne yenir? Ramazan ayının başlamasıyla milyonlarca kişi sahura kalkarak oruç tutacak. Uzmanlar sahurda beslenmeye dikkat edilmesi yönünde vatandaşları uyarıyor. Özellikle sıvı tüketiminin yeterli oranda olması rahat bir oruç tutmak için oldukça önemli. Peki susamadan oruç tutmak için kaç bardak su içmek gerekiyor.

Oruç tutmak için sahura kalkan vatandaşlara uzmanlardan beslenme uyarıları geldi. Uzmanlar özellikle vatandaşların sıvı tüketmesinin önemine dikkat çekerken, yağlı ve kızartma ürünlerinden, hamur işl ürünlerinden, acılı, soslu ve baharatlı ürünlerden sahurda uzak durulması gerektiğini belirtiyor. Bu besinlerin tüketilmesi insanlarda susuzluk hissini artıracağı için oruç tutmanın konforunu azaltabilir. Peki sahurda kaç bardak su içmek gerekiyıor?

Susamamak için sahurda kaç bardak su içilmeli?

Susamamak için sahurda aşırı su içmek yerine iftar ile sahur arasında sıvı alımını artırmak gerekiyor. İftardan sonra aralıklı olarak su içmek bir sıonraki iftar için insan vücudunu susuzluğa karşı dirençli yapabilir. Sahurda da mideyi çok zorlamadan bünyeye yetecek kadar su içmekte fayda var. Sahurda yenilen yemeklere de dikakt edillmeli. Susuzluğu artırıcı özellikte olan yiyeceklerden mümkün olduğu kadar uzak durulmalıdır.

İftarda kaç bardak su içilmeli?

Havaların ısınması ile birlikte oruçluyken susama oranı da artacaktır. Susayan bir kişi iftarda mideyi su ile doldurmamalıdır. Aralıklı olarak sıvı tüketimi yapılmalıdır. İftar boyunca 2 bardak su tüketilmelidir. Günlük 2-3 litre su ihtiyacı ise oruç tutulmayan saatler arasında eşit olarak dağıtılmalıdır. Her yarım saatte bir bardak su içilebilir.

Sahurda susamamak için ne yenir?

Uzmanlar, sağlıklı ve doyurucu bir sahur menüsünde olmazsa olmaz besinleri; yumurta, kuru baklagil, süt ve muz olarak açıklıyor. Ayrıca sahurda sebeze ve meyve tüketimini de ihmal etmemek gerekiyor. Sahurda içeriği artırılmış kahvaltı da yapılabilir. Mesela yoğurt ve süt eşliğinde kahvaltılar yapılabilir. Standart kahvaltılıkların yanında bir bardak süt ya da yoğurt ve bir porsiyon meyve özellikle tüketilmelidir.

"Hızlı bir şekilde yemek yenilmemelidir"

İftarın uzun bir açlık dönemi sonrası yapıldığını anımsatan Prof. Dr. Akbaba, şöyle konuştu: "İftarda aniden hızlı bir şekilde yemek yenilmemelidir. Mümkünse çorba ile başlanmalı, ana yemeklere devam edilmelidir. Besinler çok iyi çiğnenmeli, yavaş yenilmelidir. İftarda yine birden ağır yemekler yenmemelidir. Daha hafif ve sağlıklı olması için yiyecekler kızartma ve kavurma yerine, haşlama, ızgara, buğulama veya fırında pişirme yöntemleri ile hazırlanmalı. Et, etli veya etsiz sebze yemekleri, pilav, makarna, esmer ekmek gibi tahıllar, kuru baklagil yemekleri, yoğurt, ayran, cacık, salata, meyve gibi lif oranı yüksek alternatiflerden 3 çeşit seçerek oluşturulan bir iftar yemeğinin sindirimi de daha kolay olacaktır. İftar ile sahur arasında ise taze meyve, süt, yoğurt gibi alternatifler tüketilmesi daha yararlı olacaktır. Susuzluk hissedilmese bile iftar ve sahur arasında 2-2.5 litre arasında su içilmelidir. İftardan 1-2 saat sonra yürüyüş gibi aktiviteler yapılması sağlık açısından uygun olacaktır."

Canan Karatay'dan uyarı

Prof. Dr. Canan Karatay, "Orucumuzu paça çorbasıyla açabiliriz. Mercimek, tarhana veya yayla çorbası da olabilir. Yanında tabii ki su tüketmeliyiz. Sağlıklı yerseniz, aç kalmazsınız. Vücudun ihtiyacı olmayan miktarda gıdalar vücuda girdiği zaman gaz, şişkinlik, kabızlık yapar. Bir de iftarda, bağırsakların iyi çalışması için mutlaka zeytinyağı ve kahve içmek çok önemli. Çorbadan sonra bir süre yemeyelim. Daha sonra o akşam ne yapıldıysa yenebilir. Sahura kadar bol bol su içelim." önerilerinde bulundu. .