Kara Tahta ilk bölüm izle | Kara Tahta 1. bölüm tek parça izle | TRT 1 Kara Tahta yeni bölüm nereden izlenir?

Kara Tahta ilk bölüm izle | TRT 1 ekranlarında yayınlanan Kara Tahta dizisi, okul yıllarında zorbalığa uğrayan ve yıllar sonra öğretmen olup, zorbalığa uğradığı okula atanan Atlas'ın hikayesini konu alıyor. Peki ama Kara Tahta 1. bölüm nereden izlenir? Kara Tahta birinci bölüm (1.bölüm) izle...

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Kara Tahta dizisi, okul yıllarında zorbalığa uğrayan ve yıllar sonra öğretmen olup, zorbalığa uğradığı okula atanan Atlas'ın hikayesini konu alıyor. Peki ama Kara Tahta 1. bölüm nereden izlenir? Kara Tahta birinci bölüm (1.bölüm) izle...

Kara Tahta ilk bölüm izle

TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve ilk bölümüyle izleyicisini ekrana kitleyen Kara Tahta dizisinin yeni bölümü yayınlandı. İlk bölümü tke parça izlemek için linke tıklayınız. KARA TAHTA 1. BÖLÜM LİNKİ...

Kara Tahta 1. bölüm özeti

"Aşkın için mi, intikam için mi… yoksa öğretmen olmak için mi? Neden döndün Atlas…"

Atlas; doğduğu, aşık olduğu, ölüme itildiği kente öğretmen olarak geri döner. Kendisini geçmişe bağlayan köklerin zaman içerisinde zayıflamasının başına neler getireceğinden habersizdir. Şehrin güzeller güzeli Irmak'ı da seneler önce geride bıraktığını sandığı Atlas'ın karşısına çıkmasıyla darmadağın olur. Bekir ise Atlas ile Irmak'ın hikayesinde Irmak'ın aşığı olarak ölmeyi ve öldürülmeyi göze alır. Atlas, Irmak ve Bekir'in karşı karşıya geldiği bu dünya bambaşka bir hayatın habercisidir.

Kara Tahta oyuncuları

Yönetmen koltuğunda Ender Mıhlar'ın oturduğu Kara Tahta dizisinin senaristliğini Erkan Birgören üstleniyor. Dizinin oyuncu kadrosunda ise; Miray Daner, Furkan Andıç, Cengiz Bozkurt, Kerem Aslanoğlu, Yasemin Yazıcı, Selen Uçer, Çiçek Dilligil, Mine Tüfekçioğlu, Nizam Namıder yer alıyor.

Kara Tahta konusu

Lise yıllarındayken akran zorbalığına uğrayan Atlas; annesiyle beraber memleketini terk eder. Yıllar sonra matematik öğretmeni olarak üstelik kendi okuduğu okula atanır. .