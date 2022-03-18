Süper Lig TV nasıl izlenecek? Süper Lig TV uydudan izlenir mi? Süperlig TV kimin? Süper Lig yayın hakları ihalesinde sona doğru yaklaşılırken Saran Grup'tan flaş bir açıklama geldi. Sadettin Saran'ın sahibi olduğu Saran Grup açıklamasında imzaların atıldığını ve atılan imzaların bir an önce onaylanması gerektiğini belirtti. Saran Grup açıklamasında ayrıca 'Ezber bozan Süperlig TV teklifimizle Türk futbol pazarına yeni bir vizyon ve beraberinde güzide kulüplerimize de yayıncısının esiri olmak yerine kendi ürününün sahibi olma fırsatını sunmuştuk.' denildi. Spor severler Süper Lig TV'yi nasıl izleyeceklerini araştırmaya başladı.

Süper Lig TV nasıl izlenecek? Süper Lig TV uydudan izlenir mi? Süperlig TV kimin? Süper Lig'de yayın ihalesine ilişkin imza hakkı TRT ve Saran Grup'a geçmişti. Saran Grup ve TRT imzaların atıldığını son sözün TFF'de olduğunu açıklamıştı. Ancak dün TRT'den flaş bir hamle geldi. Türkiye futbol federasyonu tarafindan yapılan liglerin yayın ihalesinden TRT imzasini geri çekme kararı aldı. Bu gelişmenin ardından TFF yayın ihalesine imza atan Saran Grup'a gözler çevrildi. Saran Grup'tan da son dakika açıklaması geldi. Açıklamada Süper Lig Tv tekliflerini Türk futbolu için büyük bir kazanım olduğunun altı çizildi.

Süper Lig TV nasıl izlenecek?

Spor severler yeni yayın ihalesinde kurulması planlanan Süper Lig TV'nin nasıl ve nereden izleneceğini merak edip araştırmaya başladı. Süper Lig ile tek bir yayıncıya bağlı kalınmayacak. Süper Lig maçlarını isteyen dijital platform ve kanal gerekli şartları taşımaları kaydıyla yayınlayabilecek. Süper Lig TV ile yayınlar internet üzerinden de yada uydu kanalı üzerinden de yayınlanabilecek.

Süperlig TV kimin?

Şartname dışında bir teklif olan Süper Lig TV kurulursa bunun sahibi Kulüpler Birliği olacak. Maçları yayınlamak isteyenler süper lig kulüplerinin müşterisi haline gelecek.

Süper Lig TV uydudan izlenir mi?

Süper Lig TV'deki maçlar anlaşmaya göre istenen dijital mecaralarda yayınlanabilecek. D Smart, Tivibu, Digiturk, Netflix, EXXEN, BluTV,GAIN vs. anlaşmaları durumda maçları yayınlayabilecek. Eğer Saran Group bu ihaleyi kazanırsa, eski düzen olan bir digital platform ve tek decoderden giriş yapılan bir oluşumda olmayacak. Arzu eden her kuruluş bunu kendi platformuna bedelini ödeyerek koyabilecek. Süper Lig Tv kabul edilirse tüm yayıncı platformlar kulüplerin müşterisi sayılacak.

"Süperlig TV teklifi yapmıştık"

Saran Group'tan yapılan açıklama şu şekilde; "14 Mart 2022 Pazartesi günü yapmış olduğumuz açıklamada ifade ettiğimiz gibi, grubumuz devam eden naklen yayın ihalesi süreciyle ilgili tüm yükümlülüklerini yerine getirdikten sonra karşılıklı imzayı bekleme aşamasındayken, uzayan süreçle de birlikte kamuoyunda lüzumsuz tartışmalar ve algı sorunları oluşmuş; bu nedenle de açıklama yapma gereği doğmuştur.

Kamuoyunun bilmesini isteriz ki, şartname dahilinde yapmış olduğumuz teklifleri içeren ve mevcut yayıncı kuruluşun ihaleden çekilmesiyle birlikte kazanmış olduğumuz paketlerin yanı sıra, bir de 1A dahil tüm paket kırılımlarını kapsayan Süperlig TV teklifi yapmıştık. Bu teklif çerçevesinde, grubumuzca TFF'ye, teminatlı olarak ve yarısı dolar cinsinden olmak üzere toplam 125 milyon dolar garanti edilirken, üzerine Kulüpler Birliği ile gelir paylaşımlı bir de model önermiştik.

Söz konusu yeni yapının yayıncı kuruluşun şartnameye aykırı olan teminatsız teklifinin aksine teminatla destekleniyor olması, iş modelimizi mevcut yayıncı kuruluşun yıllık sadece yüzde 10 artış öngören 2.105.000.000 TL'lik teklifinden açıkça daha yüksek ve somut olarak da daha güvenli bir teklif yapmaktaydı.

Ezber bozan Süperlig TV teklifimizle Türk futbol pazarına yeni bir vizyon ve beraberinde güzide kulüplerimize de yayıncısının esiri olmak yerine kendi ürününün sahibi olma fırsatını sunmuştuk. Gelinen noktada kaybedilen her dakikanın mevcut yayıncı kuruluş lehine ve yarattığımız bu tarihi fırsat aleyhine işlediğini de özellikle belirtmek isteriz.

Bu konuyu netleştirirken ayrıca belirtmek isteriz ki, TRT'nin ihaleden çekildiğini de öğrenmiş bulunmaktayız. TFF'nin 28 Şubat 2022'de resmi sitesinden yaptığı duyuruya ve kurumumuza yazdığı yazıya istinaden, mevcut durumda, Paket 1D için sözleşme yapma hakkının yasal olarak tarafımıza geçmesi sebebiyle, ilgili sözleşmeyi de imzalamaya hazır olduğumuzu bu vesileyle ayrıca duyurmak isteriz. Saygılarımızla."