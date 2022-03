Sadettin Saran'ın kanalı hangisi? Saran Grup kanalları neler? Süper Lig maçları hangi kanalda yayınlanacak? Türkiye Futbol Federasyonu'nda yapılan son dakika açıklamasında Süper Lig yayın ihalesinde Digitürk ile sözleşme imzalanmaması üzerine sözleşme imza hakkının ikinci en yüksek teklif veren Saran Grup ile TRT'ye geçtiği açıklandı. Sadettin Saran'ın sahibi olduğu Saran Grup'un kanalları spor severler tarafından araştırılmaya başlandı.

Süper Lig yayın ihalesinde yeni gelişmeler yaşandı. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada Digiturk'ten sonra en yüksek teklifleri yapan ikinci firma olan Saran Group ile görüşme kararı aldı. TFF'den yapılan açıklamada "İhale şartnamesi koşullarında ve şartname ekinde yer alan Yayın Hakkı Sözleşmesinin imzalanması için haklar, ilgili paketlere en yüksek ikinci teklifleri veren Saran Uluslararası Film. Org. Rek. Tic. Paz. A.Ş. ve TRT'ye geçmiş bulunmaktadır." denildi. Saran Grup bünyesinde yer alan kanalların hangileri olduğu da spor severler tarafından araştırılmaya başlandı.

Sadettin Saran'ın kanalı hangisi?

Saaddettin Saran'ın sahibi olduğu Saran Holding bünyesinde spor severlerin yakından takip ettiği 3 kanal yer alıyor. S Sport, S Sport2 ve S Sport Plus + kanallarında her gün spor müsabakaları yer alıyor. Futboldan basketbola, motor sporlarından ddövüş sporlarına kadar her saat spor yayını yapan bu kanallara ilgi oldukça yüksek.

Saran Grup kanalları neler?

İşte Süper Lig maçları için görüşmelere başlanacak Saran Grup'a ait kanallar ve yayın özellikleri;

S Sport nasıl ve nereden izlenir?

S Sport, Premium içerik ve kaliteli yayıncılık anlayışıyla spor sevgisini toplumun tüm kesimlerine yaymayı hedefliyor.

2017 yılında yayın hayatına başlayan S Sport'un geniş yayın yelpazesinde; İngiltere Premier Ligi, NBA, Moto GP, UFC, ATP500, WWE PPV Event Güreşleri (15 adet), FIVB Beach Voleybol maçları, Wimbledon, Libertadores, X Games Summer, Barça TV, World's Strongest Man ve ESPN belgeselleri yer alıyor.

S Sport'u D-Smart 78. Kanal, Tivibu 73. Kanal, TV+ 77. Kanal, Kablo TV 240. Kanal, Vodafone TV 11.Kanal ve S Sport Plus'tan izleyebilirsiniz.

S Sport2 nereden izlenir?

S Sport'un yayın hayatına başlamasından sadece 2 yıl sonra sporseverleri daha da fazla kaliteli içerikle buluşturmak için 2019 yılında S Sport2 yayın hayatına başladı.

Serie A, Portekiz Premier Ligi, 2020 Dünya Kupası Elemeleri, Formula 1, EuroCup, FIBA EuroBasket 2022 Elemeleri, NCAA Basketbol, CEV Women's Champions League, WNBA, WWE Raw Live, WWE Smackdown Live, MLS, Sudamericana, NFL, Wimbledon, ATP 250, Diamond League, Matchroom Boxing, Cage Warriors, Voleyball Nations League, X Games Winter, FINA, DTM ve daha birçok premium spor içeriğine sahip.

S Sport2'yi TV+ 78. Kanal, Tivibu 74. Kanal, Kablo TV 241. Kanal, Vodafone TV 12. Kanal, D-Smart 79. Kanal ve S Sport Plus'tan izleyebilirsiniz.

S Sport Plus nasıl izlenir?

S Sport Plus, Premier Lig, Serie A, La Liga, NBA, F1, F2, MotoGP, UFC, NFL ve NHL gibi dünyanın önde gelen spor organizasyonlarını canlı yayın ve tekrar izle seçenekleriyle Internet üzerinden sporseverlerle buluşturan ücretli bir dijital yayın platformudur. Kullanıcılar mobil cihazları, smart tvleri, tablet, pc ya da oyun konsolları üzerinden S Sport Plus uygulamasını indirip, giriş yaparak S Sport Plus yayınlarını izleyebilirler.

S Sport Plus aynı anda 7 farklı maç canlı yayını kullanıcılarına sunabilen, 4 farklı maç yayınını aynı ekranda izleme konforu sağlayan, canlı yayınlar biter bitmez, maçların tekrarlarını spor branşları ve ligler için oluşturulan kategorilerde kullanıcılarına sunabilen, pek çok gelişmiş yayın teknolojisiyle sporseverlerin spor izleme deneyimini katma değer yaratan bir servistir.

S Sport Plus, S Sport, S Sport 2, NBA TV, EDGE TV, Tay TV gibi beğenilen spor kanallarına erişim imkanı sunmakla birlikte, S Sport, Sport 2 ve NBA TV'de yayınlanamayan birçok eşzamanlı Premier Lig, Serie A, LaLiga, Formula 1, UFC, NBA ve boks karşılaşmalarını sadece S Sport Plus'ta izleme imkanı sunar.

S Sport Plus kullanıcıları, tüm S Sport Plus içeriklerine Samsung, LG, Vestel, Regal, Arçelik, Beko, Grundig, Altus, marka Smart TV'ler, Android TV işletim sistemli televizyonlar, Apple TV, Google Chromecast ve Xbox oyun konsolu üzerinden de doğrudan geniş ekranda izleyebildikleri gibi, ayrıca mobil cihazların AirPlay özelliği ile geniş ekran cihazlara yansıtarak da izleyebiliyorlar.

S Sports uydu frekansı

S Sport kanalı ücretli ve şifreli bir kanaldır. S Sport kanalında bazen önemli spor müsabakaları uydu üzerinden şifresiz olarak da yayınanıyor. İşte S Sport uydu frekans bilgileri;

Uydu: Türksat 4A

Frekans: 12188 MHz.

Polarizasyon: Vertical (dikey)

DVB-S2-8PSK

Symbole rate: 27500 ksym/s

FEC:5/6

S Sport nerelerde var?

D-Smart 78. Kanal

TV+ 77. Kanal

TiviBu 73. Kanal

Kablo TV 240. Kanal

Vodafone TV 11. Kanal

S Sport2 nerelerde var?

D-Smart 79. Kanal

TV+ 78. Kanal

TiviBu 74. Kanal

Kablo TV 241. Kanal

Vodafone TV 12. Kanal

S Sport Plus nerelerde var?

App Store

Google Play

S Sport Plus nasıl izlenir?

S Sport Plus Uygulaması dünyanın en önemli spor organizasyonlarını ve liglerini hem canlı yayın hem de tekrar izle seçenekleriyle kullanıcılara sunan, internet üzerinden hizmet veren bir yayın platfromudur.

S Sport Plus Paketi kapsamında sunulan içerikler, https://www.ssportplus.com adresinden bilgisayarla, App Store ve Play Store'dan “S Sport Plus” uygulamasını indirerek tablet ve akıllı telefonlarla ve, Beko /Arçelik, Vestel, Grundig, LG, Samsung Smart TV uygulamaları, Android TV işletim sistemli Smart TV'ler ve media player cihazları, Apple TV ile ve Google Chromecast cihazları üzerinden izlenebilecektir.

Saran Holding hakkında

Saran Holding, İstanbul merkezli holding kuruluşu.

1990 yılında Sadettin Saran tarafından İstanbul'da kurulmuştur. Başta medya olmak üzere yayıncılık, internet yayıncılığı, havacılık ve turizm sektörü dahil 5 ana sektörde, 33 şirketi ile faaliyet göstermektedir. Toplam çalışan sayısı 3.500'ün üzerindedir.

Öncelikli olarak uluslararası medya ve yayın ürünleri pazarlaması sektöründe faaliyet gösteren Saran Group bu alanda dünyada ilk 5'de yer almaktadır.

Saran, Türkiye'deki ulusal, kablolu ve yerel televizyon kanallarında yayınlanan spor ve eğlence içeriğinin %50'sinden fazlasının yayın haklarına sahiptir. İngiltere Premier Ligi, Serie A, NBA, F1, Euroleague, Portekiz Ligi, UFC, WWE, MotoGP, Diamond League, ATP500, NCAA Basketbol, UEFA 2020/2021 Uluslar Ligi, FIFA 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçları, FIBA Eurobasket 2021 Grup Eleme Maçları, 7 Days Eurocup, FIBA Şampiyonlar Ligi gibi dev spor organizasyonlarının yayın hakları sahibidir.

Yerli ve yabancı pek çok spor müsabakasının yanı sıra, birçok sinema, televizyon filmi ve dizilerin de Türkiye yayın hakları grup şirketlerinden Saran Medya'da bulunmaktadır. Warner Bros, Paramount, MGM, FOX ve Dreamworks, A&E Networks gibi stüdyoların da iş ortağıdır.

Türkiye'de faaliyet gösteren S Sport, S Sport2, Radyo Spor, Radyo Trafik, Radio Slow Time, ajansspor.com, AlmaSport TV gibi medya kuruluşları, S Sport Plus uygulaması ve tuttur.com grup bünyesinde bulunmaktadır. Amerikan helikopter üreticisi Bell Helicopter Textron'un Türkiye temsilciliğini yapmaktadır. Split'te bulunan Grand Hotel Lav & Grand Marina Lav da grup bünyesinde yer almaktadır. .