Süper Süper Lig Saran Grup kanalı S Sport'ta mı yayınlanacak? Saran Grup (Medya) kanalları hangileri? S Sport şifreli mi olacak? sorusu pek çok kişi tarafından sorulmaya başlandı. Süper Lig yayın hakları ihalesinde süreç sona doğru gelinirken Saran Group'tan flaş açıklama geldi. Açıklamada 'Paket 1-B, Paket 1-C, Paket 1-E, Paket 2 ve Paket 3 Yayın Hakları Sözleşmeleri'ni 11 Mart 2022 Cuma günü imzalamış, teminat mektuplarıyla birlikte TFF'ye teslim etmiş bulunuyoruz.' denildi. Spor severler de Sadettin Saran'ın kanallarının hangisi olduğunu araştırmaya başladı.

Süper Süper Lig Saran Grup kanalı S Sport'ta mı yayınlanacak? Saran Grup (Medya) kanalları hangileri? S Sport şifreli mi olacak? sorusu pek çok kişi tarafından sorulmaya başlandı. Süper Lig yayın hakları ihalesinde süreç sona doğru gelinirken Saran Group'tan flaş açıklama geldi. Açıklamada "Paket 1-B, Paket 1-C, Paket 1-E, Paket 2 ve Paket 3 Yayın Hakları Sözleşmeleri'ni 11 Mart 2022 Cuma günü imzalamış, teminat mektuplarıyla birlikte TFF'ye teslim etmiş bulunuyoruz." denildi. Spor severler de Sadettin Saran'ın kanallarının hangisi olduğunu araştırmaya başladı.

Süper Lig yayın haklarına ilişkin ihalede son viraja girildi. Süper Lig maçlarının nerede, hangi platformda ve kanalda yayınlanacağı spor severler tarafından merakla bekleniyor. Geçtiğimiz hafta TFF'den yayın ihalesine ilişkin yapılan açıklamada sözleşme imza hakkının Saran Grup ve TRT'ye geçtiği açıklanmıştı. TFF açıklamasında şunları söylemişti: "Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 2022-2023 ve devam eden futbol sezonlarını içeren TFF Süper Lig ve TFF 1. Lig Müsabakaları Yayın Haklarının devri için düzenlenen ihaleye ilişkin olarak, Yayın İhale Komisyonu'nun aldığı karar gereğince, Paket 4 kapsamında Paket 1-B, Paket 1-C, Paket 1-D, Paket 1-E, Paket 1-F, Paket 2 ve Paket 3 için verilen süre sonunda Krea İçerik Hizmetleri ve Prodüksiyon A.Ş. (Digiturk) ile sözleşme imzalanması söz konusu olmamıştır. Bu kapsamda, 28.02.2022 tarihli kamuoyu açıklamamızda da duyurulduğu gibi, ihale şartnamesi koşullarında ve şartname ekinde yer alan Yayın Hakkı Sözleşmesinin imzalanması için haklar, ilgili paketlere en yüksek ikinci teklifleri veren Saran Uluslararası Film. Org. Rek. Tic. Paz. A.Ş. ve TRT'ye geçmiş bulunmaktadır."

Süper Lig Saran Grup kanalı S Sport'ta mı yayınlanacak?

Sadettin Saran'ın sahibi olduğu Saran Group bünyesinde faaliyet gösteren Saran Uluslararası Film. Org. Rek. Tic. Paz. A.Ş'den yayın ihaleesine ilişkin açıklama geldi. Açıklamada "Paket 1-B, Paket 1-C, Paket 1-E, Paket 2 ve Paket 3 Yayın Hakları Sözleşmeleri'ni 11 Mart 2022 Cuma günü imzalamış, teminat mektuplarıyla birlikte TFF'ye teslim etmiş bulunuyoruz. SüperLig TV proje ve vizyonunun da halen kuvvetle arkasındayız." denildi.

Saran Grup (Medya) kanalları hangileri?

1990 yılında Sadettin Saran tarafından İstanbul'da kurulmuştur. Başta medya olmak üzere yayıncılık, internet yayıncılığı, havacılık ve turizm sektörü dahil 5 ana sektörde, 33 şirketi ile faaliyet göstermektedir. Toplam çalışan sayısı 3.500'ün üzerindedir.

Türkiye'de faaliyet gösteren S Sport, S Sport2, Radyo Spor, Radyo Trafik, Radio Slow Time, ajansspor.com, AlmaSport TV gibi medya kuruluşları, S Sport Plus uygulaması ve tuttur.com grup bünyesinde bulunmaktadır. Amerikan helikopter üreticisi Bell Helicopter Textron'un Türkiye temsilciliğini yapmaktadır. Split'te bulunan Grand Hotel Lav & Grand Marina Lav da grup bünyesinde yer almaktadır.

Saran, Türkiye'deki ulusal, kablolu ve yerel televizyon kanallarında yayınlanan spor ve eğlence içeriğinin %50'sinden fazlasının yayın haklarına sahiptir. İngiltere Premier Ligi, Serie A, NBA, F1, Euroleague, Portekiz Ligi, UFC, WWE, MotoGP, Diamond League, ATP500, NCAA Basketbol, UEFA 2020/2021 Uluslar Ligi, FIFA 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçları, FIBA Eurobasket 2021 Grup Eleme Maçları, 7 Days Eurocup, FIBA Şampiyonlar Ligi gibi dev spor organizasyonlarının yayın hakları sahibidir.

Yerli ve yabancı pek çok spor müsabakasının yanı sıra, birçok sinema, televizyon filmi ve dizilerin de Türkiye yayın hakları grup şirketlerinden Saran Medya'da bulunmaktadır. Warner Bros, Paramount, MGM, FOX ve Dreamworks, A&E Networks gibi stüdyoların da iş ortağıdır.

Yayın ihalesi paketleri hangileri?

PAKET 1-B: 4'ü hafta sonuna denk gelen derbi olmak üzere, toplam 60 (2022-23 sezonu için 68 maç) hafta sonu Süper Lig maçının canlı yayın hakları. Saran Group'un paket 1-B için imzaladığı tutar 324 milyon lira.

PAKET 1-C: 4'ü hafta içine denk gelen derbi olmak üzere, 36 hafta içi Süper Lig maçının canlı yayını hakları. Paket 1-C için imzalanan tutar 30 milyon lira.

PAKET 1-E: Dijital platformlardan Süper Lig kısa özet hakları için Saran Group 16 milyon 200 bin liralık sözleşme imzaladı.

PAKET 2: Süper Lig maçlarının uluslararası bahis platformlarında canlı yayın hakkı. Bu paket için Saran Group 5 milyon dolar değerinde sözleşme imzaladı ve TFF'ye iletti.

PAKET 3: Süper Lig ve TFF 1. Lig maçlarının uluslararası bahis platformlarında düşük çözünürlüklü olarak İnternet TV ve GSM şebekeleri canlı yayın hakkı. Paket 3'ün değeri ise 6 milyon dolar.

PAKET 1-D: TFF 1. Lig maçlarının canlı yayın hakları ve özetleriyle Süper Lig maçlarının geniş özetleriyle haber amaçlı görüntü hakları

PAKET 1-F: Süper Lig ve TFF 1. Lig maçlarının radyo yayın hakları .