Saran Grup (Sadettin Saran) kanalları hangileri? S Sport Süper Lig maçlarını yayınlayacak mı? Süper Lig maçları Saran Grup mu yayınlayacak?

S Sport Süper Lig maçlarını yayınlayacak mı? Saran Grup (Sadettin Saran) kanalları hangileri? Süper Lig maçları Saran Grup mu yayınlayacak? Süper Lig yayın ihalesinde son viraja girildi. Spor severler Süper Lig maçlarının yayınlanacağı kanalı ve platformun hangisi olacağını dört gözle bekliyor. TFF geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada sözleşme imza hakkının Saran Group ve TRT'ye geçtiğini açıklamıştı. Yayın hakları sözleşmesinde imza için kritik günün 14 Mart olduğu belirtilmişti.

S Sport Süper Lig maçlarını yayınlayacak mı? Saran Grup (Sadettin Saran) kanalları hangileri? Süper Lig maçları Saran Grup mu yayınlayacak? Süper Lig yayın ihalesinde son viraja girildi. Spor severler Süper Lig maçlarının yayınlanacağı kanalı ve platformun hangisi olacağını dört gözle bekliyor. TFF geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada sözleşme imza hakkının Saran Group ve TRT'ye geçtiğini açıklamıştı. Yayın hakları sözleşmesinde imza için kritik günün 14 Mart olduğu belirtilmişti.

Süper Lig yayın ihalesinde sona doğru gelindi. Milyonlarca spor severin merakla beklediği yayın haklarına ilişkin yeni gelişmeler yaşandı. TFF geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada imza hakkının Saran Grup ve TRT'ye geçtiğini duyurmuştu. Süper Lig ve tüm Spor Toto 1. Lig maçlarının canlı yayınları için 1 milyar 295 milyon lira teklif eden ve bu önerisi kabul edilen Digiturk, sözleşme imzalamaya gelmemişti. Bu gelişmeden sonra TFF flaş bir duyuru yaparak yayın ihalesinde imza hakkının Saran Uluslararası Film. Org. Rek. Tic. Paz. A.Ş. ve TRT'ye geçtiğini açıklamıştı. Bu açıklamın ardından imza için kritik sürenin 14 Mart Pazartesi olduğu duyurulmuştu.

S Sport Süper Lig maçlarını yayınlayacak mı?

Sadettin Saran'ın sahibi olduğu Saran Uluslararası Film. Org. Rek. Tic. Paz. A.Ş.'nin Süper Lig yayın haklarını alıp almayacağı spor severler tarafından merakla bekleniyor. Sadettin Saran'ın Türk futboluna ve spor yayıncılığına yapmış olduğu katkılar herkes tarafından biliniyor. Saran Grup'un dijital olarak da pek çok spor yayın kanalı bulunuyor.

Süper Lig maçları Saran Grup mu yayınlayacak?

Süper Lig ve 1. Lig yayın hakları için sözleşme imzalama hakkına sahip olan Saran Group'tan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Paket 1-B, Paket 1-C, Paket 1-E, Paket 2 ve Paket 3 Yayın Hakları Sözleşmeleri'ni 11 Mart 2022 Cuma günü imzalamış, teminat mektuplarıyla birlikte TFF'ye teslim etmiş bulunuyoruz. SüperLig TV proje ve vizyonunun da halen kuvvetle arkasındayız."

Saran Grup (Sadettin Saran) kanalları hangileri?

Saddettin Saran'ın sahibi olduğu Saran Holding bünyesinde spor severlerin yakından takip ettiği 3 kanal yer alıyor. S Sport, S Sport2 ve S Sport Plus + kanallarında her gün spor müsabakaları yer alıyor.

Saran Medya hakkında

Saran Medya, ülkemizdeki ulusal, kablolu ve yerel televizyon kanallarında yayınlanan spor içeriğinin %60'ından fazlasının yayın haklarına sahiptir. Spor alanında dünyanın öncü firmalarının, en çok izlenen Avrupa liglerinin ve dünya futboluna yön veren birçok ligin de ülkemizdeki yayın haklarını elinde bulundurmaktadır.

İngiltere Premier Ligi, Türkiye dahil 15 ülkede milyonlarca izleyiciye Saran Medya ile ulaşmaktadır. Türki Cumhuriyetler, İtalya Serie A, Wimbledon gibi içerikleri Saran Medya aracalığı ile izlemektedir.

Saran Medya, Çek Cumhuriyeti, Slovakya ve İrlanda'da UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, gibi dev spor organizasyonlarını ekranlara taşıyor.

Ayrıca F1, La Liga, NBA, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri, Portekiz Ligi, Diamond League, ATP Master Series, Dünya ve Avrupa Voleybol şampiyonaları, UFC, WWE, MotoGP gibi içerikleri de Türkiye dahil bazı ülkelerde ekranlara taşıyor.

Bunların yanı sıra Türkiye Kupası ve Türkiye Voleybol Ligleri'nin dünya yayın haklarını elinde bulunduran Saran Medya, Türk sporunun dünyada daha fazla tanınmasını sağlıyor.

Saran Medya, ESPN, spor programcılığı ve dünya çapındaki içerik dağıtımında öncü konumdaki medya şirketi IMG, Infront, Premier League, FIFA ve UEFA gibi federasyonların tercih ettiği önemli bir iş ortağıdır.