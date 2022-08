Süleyman Soylu: Türkiye'ye tuzak kurmaya çalışanlar da duysunlar...

İçişleri Bakanı Soylu, '2023'e milletin adamı, bütün dünyaya meydan okuyan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden Cumhurbaşkanlığı ile bütünleştirmeye, birleştirmeye hazır mısınız? Sadece ben duymayayım. Bu Amerika da duysun. Avrupa da duysun. Türkiye'ye tuzak kurmaya çalışanlar da duysunlar.' ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu, Kütahya'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla SGK İl Müdürlüğü yanındaki alanda düzenlenen 30 Ağustos 1922-2022 Büyük Zafer'in 100. Yılı Etkinlikleri ve Kütahya Toplu Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada vatandaşları selamladı.

"Kim ne yaparsa yapsın. Kim ne ortaya koyarsa koysun." diyen Soylu, şöyle konuştu:

"Şu muhteşem topluluğun önünde ahdimizi tekrarlamak, ahdimizi tekrar ortaya koymak istiyoruz. 2023'e milletin adamı, bütün dünyaya meydan okuyan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden Cumhurbaşkanlığı ile bütünleştirmeye, birleştirmeye hazır mısınız? Sadece ben duymayayım. Bu Amerika da duysun. Avrupa da duysun. Türkiye'ye tuzak kurmaya çalışanlar da duysunlar. Tekrar söylüyorum Kütahya, zaferin insanları, bize özgürlüğümüzü, bize hürriyetimizi, bize bağımsızlığımızı, bize ay yıldızlı bayrağımızı, bizi Ezan-ı Muhammedimizle tekrar buluşturan, önünde saygıyla eğilmekten onur duyduğumuz sizler. Sizlere tekrar soruyoruz. Ne olacak biliyor musunuz? Onlar konuşacaklar. 2023'te Tayyip Erdoğan Allah'ın izniyle ve bu milletin desteğiyle seçimi kazandıktan sonra Amerikan Başkanı da Avrupalı liderler de sıraya girecekler sıraya. Önünde sıraya girecekler. Allah milletimizin birliğini ve beraberliğini bozmasın."

- "BU ÜLKEDE AÇLIK DA YOK, KITLIK DA YOK"

Törende konuşan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci de göreve başladığı günden bu yana gecesini gündüze katarak bu ülkenin eli öpülesi, alın teri ve akıl teri döken bütün üreticilerine hak ettiklerini vermenin büyük gayreti içinde olduklarını bildirdi.

Buğday, arpa, ayçiçeği şimdi de mısırla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın destekleriyle üreticilerin alın ve emeğinin karşılığını daha fazlasıyla alması için bir gayretin ve çabanın içinde olduklarını anlatan Kirişci, şunları kaydetti:

"Hamdolsun bunun meyvelerini almaya başladık. An itibarıyla arpa ve buğdayda geçtiğimiz yıl ki stokları da dikkate aldığımızda 6 milyon tonun üzerine çıktık. Bu ülkede açlık da yok, kıtlık da yok. Bu ülkede insanımızı ve bu ülkenin insanlarının dışında bu ülkeyi ziyaret eden turistlerimizi onlar da yetmez, bugün açıklandı biliyorsunuz bir de ihracatımız var, ihracatımızla da yurt dışında bizim ihraç etmiş olduğumuz ürünleri tüketen insanları doyuran bu ülkenin eli öpülesi üreticilerdir. Allah hepinizden razı olsun."

- "YAPTIĞIMIZ İŞLERDE MİLLETİMİZİN TEVECCÜHÜNÜ KAZANDIK"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ise törendeki konuşmasında, ağustos ayının Türk tarihinin zaferler ayı olduğunun altını çizdi.

21 yıldır AK Parti iktidarında ciddi mücadeleler verdiklerini belirten Dağ, şunları söyledi:

"Bu 21 yılın 20 yılında iktidar olarak bu millete hizmet etmek nasip oldu. Yaşadığımız her hadisede, her badirede biz milletimizi yanımızda gördük ve hizmetlerimizde yaptığımız işlerde milletimizin teveccühünü kazandık. Bundan 15 yıl önce de 20 yıl önce de AK Parti'ye hep bir ömür biçmeye gayret ettiler. Ama işte bu meydanların sesi, işte bu milletin teveccühü, sandıkta AK Parti'ye olan muhabbeti, Recep Tayyip Erdoğan'a olan teveccühü, bizi bugünlere kadar getirdi. Ama herkes şunu iyi bilsin ki AK Parti daha nice 20 yıllar bu millete hizmet etmeye devam edecek. Bu millete, hizmetkar olmaya devam edecek. Recep Tayyip Erdoğan'ın 40 yılı aşkın siyasete vermiş olduğu ömür bu millete hizmet yolunda harcamış olduğu, değerlendirmiş olduğu ömür bizim için bir ideal noktasıdır. Birileri AK Parti'ye ömür biçerken şunu iyi bilsinler; AK Parti, Recep Tayyip Erdoğan'ın idealiyle onun yolunda yol yürüyen, onun yanında yetişmiş on binlerce genç, 10 binlerce orta yaşlı yetiştirmiştir. Bugün bir tane Recep Tayyip Erdoğan'ı yok etmeye çalışırken siz şunu iyi bilin ki; binlerce, yüzbinlerce, on binlerce Recep Tayyip Erdoğan yetişti bu topraklarda."