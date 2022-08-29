Nevşehir Vali Yardımcısı Kübra Karaalioğlu kimdir? Kübra Karaalioğlu nereli? Alpu Kaymakamı olarak görev yapan Kübra Karaalioğlu Resmi gazetede yayımlanan Kaymakamlar ve Vali yardımcıları kararnamesine göre Nevşehir Vali Yardımcılığı görevine atandı. 29 Ağustos'ta göreve resmen başlayan Kübra Karaoğlu görev aldığı bölgelerde halk tarafından sevilen bir isim.

Nevşehir Vali Yardımcısı Kübra Karaalioğlu kimdir? Kübra Karaalioğlu nereli? Alpu Kaymakamı olarak görev yapan Kübra Karaalioğlu Resmi gazetede yayımlanan Kaymakamlar ve Vali yardımcıları kararnamesine göre Nevşehir Vali Yardımcılığı görevine atandı. 29 Ağustos'ta göreve resmen başlayan Kübra Karaoğlu görev aldığı bölgelerde halk tarafından sevilen bir isim.

Alpu Kaymakamlığı görevine 30 Mart'ta asaleten atanan Kübra Karaalioğlu Kaymakamlar ve Vali yardımcıları kararnamesi ile Nevşehir Vali Yardımcılığı görevine atandı. Alpu Kaymakanlığı görevinden ayrılan Karaalioğlu yeni görevine başladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kübra Karaalioğlu "Nevşehir Vali Yardımcılığı görevimize başladık." dedi.

Nevşehir Vali Yardımcısı Kübra Karaalioğlu kimdir?

Kübra Karaalioğlu 1992 yılında Kayseri'de dünyaya geldi.

Denizli Pamukkale Üniversitesi Siyasi Bilimler Bölümü'nü bitirdikten sonra Hacettepe Üniversitesi'nde eğitim aldı.

Eskişehir İlçesi Alpu Kaymakamı olarak görev yapan Kübra Karaalioğlu Nevşehir Vali Yardımcısı olarak atandı. Vali Yardımcısı Kübra Karaalioğlu görev yaptığı bölgelerde vatandaşlarla iç içe ve onların ihtiyaçlarına kulak veren bir devlet görevlisi olarak tanınıyor.

Karaalioğlu vekaleten yürütmekte olduğu Alpu Kaymakamlığına 20 Mart da asaleten atandı. Ardından Nevşehir Vali Yardımcısı olarak atanan Karaalioğlu görevine başladı.

Eğitimlerinin ardından yerel yönetimlerde bir çok yerde görev yapan Kübra Karaalioğlu gittiği her yerde vatandaşlar tarafından sevilen biri oldu.

Şehit annesinin elini bir an olsun bırakmamıştı Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 2016 yılında terör örgütü PKK mensuplarına yönelik operasyonda şehit düşen Jandarma Piyade Uzman Çavuş Fazlı Altuntaş'ın adı 2018 yılında Sivas'ın Gemerek ilçesinde bir okula verilmişti. Kübra Karaalioğlu, o tören sırasında duygusal anlar yaşamış, törende şehidin annesinin elini bir an bile bırakmaması çok konuşulmuştu.

Kübra Karaalioğlu göreve başladı

Alpu Kaymakamı iken, Nevşehir Vali Yardımcılığına atanan Kübra Karaalioğlu görevine başladı. Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Nevşehir Vali Yardımcılığı görevine atanan Kübra Karaalioğlu'nu makamında kabul ederek görevinde başarılar diledi.

Kübra Karaalioğlu'ndan veda mesajı

Alpu Kaymakamı olarak görev yapan Kübra Karaalioğlu yeni görevine başlamak üzere bir veda mesajı yayımladı. Sosyal medya hesabından yayınlanan mesajda şöyle denildi;

"Değerli Alpulu Hemşehrilerim 18.09.2020 tarihinde başlayıp severek görev yaptığım Eskişehir'in güzel ilçesi Alpu'dan Nevşehir Vali yardımcılığına atanmam sebebiyle 19.08.2022 Cuma günü ayrılıyorum.

Geride güzel dostluklar, güzel anılar bırakarak gidiyorum. Görev yerlerim arasında yer alan Alpu ilçesinin benim nezdimde her zaman ayrı bir yeri olacaktır.

Görev süresi boyunca Alpulu hemşerilerimizin hep yakın ilgisini, sevgisini ve saygısını gördük ve vatandaşlarımızla bir arada olmaya, sevinçlerine ortak olmaya, dertlerine çare bulmaya çalıştık. Yaptığımız tüm hizmetlerde devletimizin güler yüzünü göstermeye ve her zaman kapılarımızı gönüllerimizi herkese açık tutmaya özen gösterdik.

Bu vesile ile çalıştığım süre içerisinde bizlerden desteklerini esirgemeyen mahiyetlerinde çalıştığım Sayın Valimiz Erol AYYILDIZ'a, meslek büyüklerimize, saygilarimi sunuyor; ilçemizdeki tüm kamu kurum ve kuruluş çalışanlarının yöneticilerine, muhtarlarımıza, STK temsilcilerine uyumlu çalışmaları, gösterdikleri ilgi ve alakalarından dolayı tesekkur ediyorum

Bu duygularla Alpulu hemşehrilerimden helallik istiyorum. Allaha ısmarladık."

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