Son hafta yoklama yapılır mı? Son hata devamsızlık karneye yazılır mı? Lise-Ortaokul son hafta yoklama alınır mı? Karne haftası yok yazılır mı? Milyonlarca öğrenci 2021-2022 eğitim öğretim yılının sonuna yaklaştı. 2021-2022 eğitim öğretim yılı kesintisiz olarak yüz yüze yapılan eğitimlerle tamamlanmak üzere. Okullarda karneler 17 Haziran'da dağıtılacak ve öğrenciler için uzun bir yaz tatili başlayacak. Karne heyecanına sayılı günler kala öğrenciler son hafta okula gitmezlerse devamsızlık yazılıp yazılmayacağını merak ediyor.

Son hafta yoklama yapılır mı? Son hata devamsızlık karneye yazılır mı? Lise-Ortaokul son hafta yoklama alınır mı? Karne haftası yok yazılır mı? soruları 2021-2022 eğitim öğretim yılının bitmesine 1 hafta kala öğernciler ve veliler tarafından araştırılmaya başlandı. Bilindiği üzere tüm okullarda karneler 17 Hazinra'da dağıtılacak ve yaz tatili başlayacak. Devamsızlığı sınırda olan öğrenciler son hafta okula gelmezlerse yok yazılıp yazılmayacaklarını araştırmaya başladı.

Son hafta yoklama yapılır mı?

Milyonlarca öğrenci için 2021-2022 eğitim öğretim yılının tamamlanmasına bir hafta kaldı. Okullarda son haftaya girilirken öğrenciler yoklama alınıp alınmayacağını merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri ve okul yönetimi özellikle devamsızlık problemi yaşayan öğrencilere okulun son gününe kadar devam etme uyarısı yaptı. Okul yöentimi son hafta yoklama almaya devam edebilir. Okul yönetimi ile konuşarak son hafta yoklama olup olmadığını öğrenebilirsiniz.

Son hafta ders işlenir mi?

Okullarda karne heyecanı başladı. Milyonlarca öğrenci karnesini alarak yaz tatiline başlayacak. Okulların kapanmasına sayılı günler kala öğrenciler ve veilier ders işlenip işlenmeyeceğini merak ediyor. Okullarda geçtiğimiz yıllarda son hafta da olsa ders işleniyordu.

Son hata devamsızlık karneye yazılır mı?

Okullarda alınacak kararlar her okul için farklı olabilir. Okullarda son hafta da olsa yoklama alınabilir. Ancak karne dağıtım gününden bir kaç gün önce devamsızlık girişlerinin kapatılacağı tahmin ediliyor.

E okul sistemi ne zaman kapancak?

E-Okul sizteminin 17 Haziran'dan bir kaç gün önce kapanması bekleniyor.

Lise ve ortaokulda devamsızlık hakkı kaç gün?

Ortaokulda 20 günden fazla devamsızlığı olan öğrenciler okulu geçebilmesi için Şube Öğretmenler Kurulu‘ndan geçer onayı alması gerekir. Yani 20 günden fazla devamsızlığı olan öğrenci kuruldaki karar göre okulu geçebilir ya da sınıf tekrarı yaşayabilir.

Lisede özürsüz devamsızlık hakkı 10 gündür. Lisede özürlü devamsızlık hakkı ise 20 gündür. Milli Eğitim Bakanlığı yönetmeliğine göre; özürlü ve özürsüz devamsızlık toplamda 30 günü geçmeyecektir. Otuz günü geçen öğrenci sınıf tekrarı yapabilir.