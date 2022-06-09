Bu sene ortaokulda sınıfta kalma var mı? 2021-2022 Ortaokulda sınıfta kalınır mı? Ortaokul 5-6-7-8. sınıfta sınıf tekrarı var mı? 2021-2022 eğitim öğretim yılının son günlerine girildi. Milyonlarca öğrenci 17 Haziran'da karnelerini beklerken dersleri kötü olan öğrenciler de sınıf tekrarı yapıp yapmayacaklarını merakla bekliyor. 2021-2022 eğitim öğretim döneminde ortaokulda eğitim gören bazı öğrenci devamsızlık sınırın istemeden aştı. Devamsızlıktan sınıfta kalma korkusu yaşayan öğrenciler 'bu sene ortaokulda sınıfta kalma var mı?' sorusuna yanıt arıyor.

Bu sene ortaokulda sınıfta kalma var mı? 2021-2022 Ortaokulda sınıfta kalınır mı? Ortaokul 5-6-7-8. sınıflarda sınıf tekrarı var mı? 2021-2022 eğitim öğretim yılının son günlerine girildi. Milyonlarca öğrenci 17 Haziran'da karnelerini beklerken dersleri kötü olan öğrenciler de sınıf tekrarı yapıp yapmayacaklarını merakla bekliyor. 2021-2022 eğitim öğretim döneminde ortaokulda eğitim gören bazı öğrenci devamsızlık sınırın istemeden aştı. Devamsızlıktan sınıfta kalma korkusu yaşayan öğrenciler "bu sene ortaokulda sınıfta kalma var mı?" sorusuna yanıt arıyor.

Ortaokulda eğitim gören öğrenciler yıl sonunun yaklaşmasıyla sınıfı geçip geçememe konusunda korku yaşıyorlar. Bazı öğrenciler devamsızlık sınırını aşarak bu korkuyu yaşıyor, bazıları ise derslerinde başarısızı olduğu için. Peki 2022 yılında ortaokulda devamsızlıktan ve ders notundan sınıfta kalma olacak mı?

Bu sene ortaokulda sınıfta kalma var mı?

Ortaokulda doğrudan sınıfta kalma yok. Ortaokullarda herhangi bir dersten yıl sonu puanı 45'ten az olan öğrencilerin sınıfı geçmesi veya sınıf tekrarına kalmasına Şube Öğretmenler Kurulu karar veriyor. Öğretmenlerin ağırlıklı düşüncesi ise öğrencilerin sınıf geçmesi yönünde.

Ortaokulda devamsızlıktan sınıfta kalma var mı?

Ortaokulda 20 günden fazla devamsızlığı olan öğrenciler okulu geçebilmesi için Şube Öğretmenler Kurulu‘ndan geçer onayı alması gerekir. Yani 20 günden fazla devamsızlığı olan öğrenci kuruldaki karar göre okulu geçebilir ya da sınıf tekrarı yaşayabilir.

Lisede sınıfta kalma var mı?

Lisede dönem sonu ortalaması 50'nin üzerinde ise 3 ders ve fazla zayıfı olan öğrenciler doğrudan sınıfı geçer. Ortalaması 50'nin altında olan öğrencilerin 3 zayıfı varsa derslerden sorumlu olarak sınıfı geçer. Ancak yıl sonu ortalaması 50'nin altındaysa ve 3 dersten fazla yani 4 dersten fazla zayıfı olanlar sınıf tekrarı yapar.

Lisede ortalaması 50'nin üstünde ve altında olanlar sınıfta kalır mı?

Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre yıl sonu başarı puanı en az 50 olan öğrenciler doğrudan sınıf geçmektedirler. Yıl sonu ortalaması 50'nin üstünde olan öğrenciler kaç zayıfı olursa olsun sınıfta kalmazlar. Zayıf oldukları derslerden sorumlu olarak sınıf geçerler.