Son hafta okula gitmezsek yok yazılır mıyız? Karne haftası yoklama alınır mı? Son hafta devamsızlık karneye yazılır mı? Son hafta yok yazılır mı? Karnelerin alınmasına sayılı günler kala öğrencilerin heyecanı da zirve yapmaya başladı. Devamsızlık sorunu olan öğrenciler son hafta okullarda yoklama yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Ülkemizde okullarda son haftaya kadar ders işleniyor. Okullarda son hafta yoklama konusu ise okul yönetiminin insiyatifinde olacak.

17 Haziran Cuma günü son ders zili ile milyonlarca öğrenci ve öğretmen yaz tatiline başlayacak. Okulların kapanmasında son haftaya girilirken bazı öğrenciler okula girip gitmeme konusunda kararsız. Son hafta okula gitmezsek yok yazılır mıyız? Karne haftası yoklama alınır mı? Son hafta devamsızlık karneye yazılır mı? Son hafta yok yazılır mı? soruları tatile erken başlamak isteyen öğrenciler tarafından sıkça sorulmaya başlandı.

Son hafta okula gitmezsek yok yazılır mıyız?

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı tüm sınıflarda son haftaya kadar ders işlenmeye devam edilecek. Ayrıca son hafta okullarda koklama alınmasına da devam edilecek. Devamsızlığı sınırda olan öğrencilerin son hafta derslere katılmasında fayda var. Son hafta son güne kadar öğrenclerin eksik olduğu konularda hızlandırılmış dersler işlenecek. Son hafta derslere gelmeyen öğrenciler yok yazılabilir.

Karne haftası yoklama alınır mı?

17 Haziran'da tüm okullarda kaneler alınacak. Karne gününe sayılı günler kala öğrenciler son hafta yoklama alınıp alınmayacağını merak edip araştırmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri ve okul yönetimi özellikle devamsızlık problemi yaşayan öğrencilere okulun son gününe kadar devam etme uyarısı yaptı. Okul yöentimi son hafta yoklama almaya devam edebilir.

Son hafta devamsızlık karneye yazılır mı?

Okullarda alınacak kararlar her okul için farklı olabilir. Okullarda son hafta da olsa yoklama alınabilir. Ancak karne dağıtım gününden bir kaç gün önce devamsızlık girişlerinin kapatılacağı tahmin ediliyor.

E okul sistemi ne zaman kapancak?

E-Okul sizteminin 17 Haziran'dan bir kaç gün önce kapanması bekleniyor.

12. sınıflarda devamsızlıktan kalma var mı?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda yaptığı açıklama ile 12. sınıfta devamsızlıktan sınıfta kalma olmayacağını belirtti. Özer "12. sınıf öğrencilerimizi devamsızlıktan bırakmayacağız, öğrencilerimizin hiçbir kaygısı olmasın." dedi.

Lise ve ortaokulda devamsızlık hakkı kaç gün?

Ortaokulda 20 günden fazla devamsızlığı olan öğrenciler okulu geçebilmesi için Şube Öğretmenler Kurulu‘ndan geçer onayı alması gerekir. Yani 20 günden fazla devamsızlığı olan öğrenci kuruldaki karar göre okulu geçebilir ya da sınıf tekrarı yaşayabilir.

Lisede özürsüz devamsızlık hakkı 10 gündür. Lisede özürlü devamsızlık hakkı ise 20 gündür. Milli Eğitim Bakanlığı yönetmeliğine göre; özürlü ve özürsüz devamsızlık toplamda 30 günü geçmeyecektir. Otuz günü geçen öğrenci sınıf tekrarı yapabilir.