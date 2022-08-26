Masterchef Burak Kaya kim, ne iş yapıyor? Masterchef Burak Kaya Gamze olayı nedir? Burak Gamze kavgası

Masterchef Burak Kaya kim, ne iş yapıyor? Masterchef'in mavi takımında sesler yükseldi. Bir yanlış anlama ve Burak Kaya'nın öfkesi üzerine geçtiğimiz günün olayı, eleme günü patlak verdi. Önce Burak ve Gamze arasında geçen tartışmanın ardından Onur ve Burak daha sonra birbirine ses yükseltti. Peki Masterchef Burak Kaya Gamze olayı nedir? iİşte Burak Gamze kavgası!

Masterchef'in mavi takımında sesler yükseldi. Bir yanlış anlama ve Burak Kaya'nın öfkesi üzerine geçtiğimiz günün olayı, eleme günü patlak verdi. Önce Burak ve Gamze arasında geçen tartışmanın ardından Onur ve Burak daha sonra birbirine ses yükseltti. Peki Masterchef Burak Kaya Gamze olayı nedir? iİşte Burak Gamze kavgası!

Masterchef Burak Kaya kim, ne iş yapıyor?

Burak Kaya Masterchef 2022 kadrosunun 13. Yarışmacısı olarak ana kadroya girdi.

Yarışmaya İstanbul'dan katılan Kaya oyunculuk yapıyor. Programdaki açıklamalarına göre; kendisi daha önce Hollywood'da küçük bir rolde yer almış. Aynı zamanda reklam filmlerinde de oynayan yarışmacı ara verdiği yemek macerasına 7 yıldevam etmeye karar vermiş.

Burak Kaya eleme turlarında hangi yemekleri yaptı?

Burak Kaya ilk turda kaya levreği ve pilaki yaptı. Kaya 3. tura geçmeye hak kazandı.

3.turda Ali Nazik ve armutla yapılacak yaratıcılık gerektiren tarifleride yaparak ana kadroya girdi.

Masterchef Burak Kaya Gamze olayı nedir?

Grup oyunlarında aynı takıma düşen Gamze ve Burak Kaya, anlaşmazlık yaşadı. 49 ve 50. bölümde sesini Gamza'ye yükselten Burak Kaya, sonunda şeflerin gözüne battı.

Son bölümde Gamze, Burak Kaya'nın kendisine hakaret ettiğini söyledi. Konuşmanın kayıtlarına bakan şefler Burak Kaya'nın Gamze'den özür dilemesini isterken, kuliste ise yaşanan tartışma bu kez Onur ve Burak arasında yeniden alevlendi.

Burak Kaya ne dedi?

Bir önceki günün batırık yemeği için potaya Burak'ı yazdığını söyleyen Gamze, Burak'ın ona hakaret ettiğini dile getirdi.

Burak, "Özrü senin dilemen gerekiyor. Şeflerin karşısında beni çocuk gibi ispiyonluyorsun. Bence sen benden özür dile sonra biz devam edelim"dedi.

Gamze; "Siz o gün küvetleri kontrol etmek için geldiğinizde küvette domates vardı. Ben siz görmeyin diye sakladım siz 'kimin bu diye elimden çektiniz'. Arkadaş sanırım benim size gösterdiğimi düşündü. Siz oradaki yaprakları gördüğünüzde yeniden kızdınız. Sizin etrafınızda durduğumuz için batırığı kim yaptı diye sorduğumda onu ispiyonladığımı sandı." dedi.

Konuşmanın üzerine Burak "Bence oralara gelmeyelim. Seni rezil ederim." sözlerini kullandı.

Şefler Burak Kaya'nın Gamze'ye söylediği kelimeyi inceledikten sonra Burak'ın Gamze'den özür dilemesini istedi.