Güney Kore yapımı diziler son zamanlarda ülkemizde ve dünyada büyük izleyici kitlesine ulaştı. Disney Plus'ta 1. sezonu yayınlanan Snowdrop dizisinin 2. sezon çıkış tarihi ise büyük bir merakla bekleniyor. Snowdrop 2. sezon ne zaman çıkacak? Snowdrop yeni sezon başladı mı? soruları dizi tutkunları tarafından internette araştırılıyor.

18 aralık 2021'de ilk bölümü yayınlanan dizi 16. bölümü ile 1. sezon finalini yaptı. Dizi 30 Ocak'tan sezon finalinin ardından belirsiz bir sürece girdi. Aradan geçen yıllara rağmen dizinin yeni sezonun bir türlü gelmemesi meraklı bekleiyişi artırdı. Snowdrop 2. sezon ne zaman çıkacak? Snowdrop yeni sezon başladı mı? Snowdrop 2. sezon çıktı mı? soruları dizinin 1. sezonunu izleyenler tarafından soruluyor.

Snowdrop 2. sezon ne zaman çıkacak?

Snowdrop'un ilk bölümünün yayınlanmasının üzerinden neredeyse 1 sene geçti ve dizinin 2. sezonuna dair henüz resmi bir duyuru yapılmadı. Snowdrop 2. sezon çıkış tarihi konusunda yapımcılardan ve yıncı kuruluştan henüz açıklama gelmedi. İlerleyen günlerde dizinin devam edip etmeyeceğine dair açıklama yapılması bekleniyor.

Snowdrop yeni sezon başladı mı?

Jung Hae-in ve Jisoo'nun başrollerinde olduğu Snowdrop dizisinin yeni sezonu henüz başlamadı.

Snowdrop kaç bölüm?

Dizi ilk olarak 18 Aralık tarihinde Disney Plus'ta yayınlandı. Dizinin ilk sezonu 16 bölümden oluşuyor.

Snowdrop konusu

Snowdrop, Güney Kore tarihinde, Haziran 1987 Demokrasi Hareketi, Güney Kore'deki diktatörlüğü adil seçimler yapmaya zorlamak amacıyla kitlesel bir protesto hareketi ve sonuçta ortaya çıkan Aralık 1987 demokratik seçimlerini içeren önemli bir yıl olan 1987'de gerçekleşir.

Snowdrop 1987 yılının Kasım ve Aralık aylarında geçmektedir. Üniversite öğrencisi bir genç kız olan Eun Young-ro (Jisoo) Hosu Kadın Üniversitesindeki yurt odasında Im Soo-ho'yu (Jung Hae-in) kanlar içinde keşfeder ve onu hükümetten saklar. Ancak daha sonra Soo-ho'nun göründüğü kişi olmadığı ortaya çıkar. Siyasi çalkantı zemininde ikisi arasında romantik bir ilişki başlar.

Snowdrop oyuncuları

Jung Hae-in - Im Soo-ho

Jisoo - Eun Young-ro

Yoo In-na - Kang Chung-ya

Jang Seung-jo - Lee Gang-moo

Yoon Se-ah - Pi Seung-hee

Kim Hye-yoon - Kye Boon-ok

Jung Yoo-jin - Jang Han-na