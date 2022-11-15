Disney+'ın sevilen dizisi Star Wars: Andor ilk bölümleriyle 21 Eylül'de platformda yerini aldı. Star Wars evreni tutkunlarının heyecanla beklediği dizi ilk sezonunda 12 bölümden oluşuyor. Dizinin son bölümü ise 23 Kasım'da yayınlanacak. Peki Star Wars: Andor 2. sezon ne zaman başlayacak? Yıldız Savaşları Andor yeni sezon çıkacak mı?

Dünyanın en çok aboneye sahip online dizi ve film platformlarından birisi olan Disney+ iddilı yapımlarını ekranlara getirmeye devam ediyor. Yıldız Savaşları serilerini heyecanla izleyener Disney'in yeni dizisi Star Wars: Andor'u da aylarca heyecanla bekledi. İlk bölümleri 21 Eylül'de yayınlanan dizinin sonlarına gelindi. Dizi severler şimdiden Star Wars: Andor 2. sezon ne zaman? Yıldız Savaşları Andor yeni sezon çıkacak mı? sorularına yanıt aramaya başladı bıile. İşte Star Wars: Andor 2. sezon hakkında yaşanan son gelişmeler...

Yıldız Savaşları Andor yeni sezon çıkacak mı?

Yıldız Savaşları Andor Disney Plus'ın en sevilen dizilerinden birisi olmayı başardı. Yıldız Savaşları evrenine hakim olanların yakından takip ettiği dizinin 2. sezonu için kollar sıvandı.

Star Wars: Andor 2. sezon ne zaman başlayacak?

21 Eylül'de yayınlanan ilk bölüm ile platformun en çok izlenen yapımları arasına adını yazdıran Star Wars: Andor'un merakla 2. sezonu bekleniyor. Dizinin yazarı Tony Gilroy merakla beklenen Star Wars: Andor 2. sezon hakkında yaptığı açıklamalar ile dizi seveleri sevindidi. Gilroy açıklamasında Kasım ayında ikinci sezon çekimlerine başlamacağını dıyurdu. Bu açıklama baz alınarak bir değerlendirme yapılırsa eğer Star Wars: Andor 2. sezonun 2024 yılının kış aylarına doğru gösterime girmesi oldukça muhtemel.

Yıldız Savaşları Andor 1. sezon bölümleri ne zaman?

Disney+'ta yayınlanan Star Wars: Andor dizisinin 1. sezonu haftalık olarak ekranlara geldi. Her hafta yeni bir bölümün yayınlandığı dizinin yayın günleri şu şekilde:

Star Wars: Andor 1. Bölüm: 21 Eylül

Star Wars: Andor 2. Bölüm: 21 Eylül

Star Wars: Andor 3. Bölüm: 21 Eylül

Star Wars: Andor 4. Bölüm: 28 Eylül

Star Wars: Andor 5. Bölüm: 5 Ekim

Star Wars: Andor 6. Bölüm: 12 Ekim

Star Wars: Andor 7. Bölüm: 19 Ekim

Star Wars: Andor 8. Bölüm: 26 Ekim

Star Wars: Andor 9. Bölüm: 2 Kasım

Star Wars: Andor 10. Bölüm: 9 Kasım

Star Wars: Andor 11. Bölüm: 16 Kasım

Star Wars: Andor 12. Bölüm: 23 Kasım

Star Wars: Andor konusu nedir?

Star Wars filmi Rogue One'deki olaylardan beş yıl önce Cassian Andor karakterini takip eder.