Ben Gri dizisi Selin kimdir? Avukat Fuat'ın kızı Selin kim, hangi oyuncu oynuyor? Selin'in gerçek adı ne? Disney+ Haziran ayında ülkemizde yayın hayatına giriş yaptı. Netflix ve Amazon Prime Video'nun rakibi olarak ülkemizde abone sayısını gittikçe artıran Disney son dizisi Ben Gri'yi izleyicilerin beğenisine sundu. Türk dizisi Ben Gri konusu ve oyuncu kadrosu ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Dizide Fuat'ın kızı Selin'in başına gelen acı olaylar sonrası yaşananlar konu ediniyor. Dizi izleyicileri de Ben Gri dizisinde Selin kimdir? sorusuna yanıt aramaya başladı.

Ben Gri dizisi 16 Kasım'da ilk bölümleriyle Disney+ platformunda yer almaya başladı. Dizi kısa sürede platformun ülkemizde en çok izlenen yapımları arasına girmeyi başardı. Konusu ile dikkatleri çeken gerilim türündeki dizide yer alan karakterlerin gerçekte kim oldukları da izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Dizide Fuat'ın kızı Selin'in kim olduğu internette sıkça araştırılıyor.

Ben Gri dizisi Selin kimdir?

Selin dizide Avukat Fuat ve Hülya'nın kızlarıdır. Dizinin ana karakterinden olan Selin yaşadıklarıyla dizinin gidişatına şekil veriyor. Dizide 17 yaşında lise öğrencisini canlandıran Selin'in en yakın arkadaşı ise Ceyda'dır. Selin başına gelen kötü olayların ardından ayakta durmayı başarabilecek mi? Dizide Selin karakterini genç oyuncu Buçe Buse Kahraman canlandırmaktadır. Buçe Buse Kahraman genç yaşında rağmen pek çok dizi ve filmde rol almıştır.

Avukat Fuat'ın kızı Selin kim, hangi oyuncu oynuyor?

Avukat Fuat'ın kızı Selin için verdiği mücadele dizinin ana konusunu oluşturuyor. Dizide Selin karakterini Buçe Buse Kahraman canlandırıyor. Selin dışarıdan bakıldığında mutlu ve başarılı bir kız ama içinde fırtınalar kopan bir kızdır. Selin sınırlarını, isteklerini, hayallerini tam olarak çizememiş genç bir kızdır. Slein hakkında gelen bir mesaj ailenin hayatını değişterecektir.

Buçe Buse Kahraman kimdir?

1 Nisan 1996 yılında İzmir'de dünyaya geldi. 2022 yılı itibari ile 26 yaşında olan Buçe Buse Kahraman dizi oyuncusudur.

Buçe buse kahraman ortaokul ve lise yıllarında oyunculuğa marak salmış ve kariyerini bu anlamda şekillendirmek için eğitimler almıştır.

9 Eylül Güzel Sanatlar Fakültesi oyunculuk bölümünü kazanan Buçe Buse Kahraman 2017 yılında Kötü Çocuk sinema filminde Cansu karakterini canlandırmıştır.

Ardından Çarpışma dizisinde Meltem karakterine hayat vermiştir. 3. sezonunda Yasak Elma dizi kadrosunda Lila karakterini canlandıran genç oyuncu Disney Plus'ta yayınlanan Ben Gri dizisinde Selin karakterini canlandırıyor.