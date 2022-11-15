Ben Gri dizisi Ceyda kimdir? Selin'in arkadaşı Ceyda gerçekte kim, hangi oyuncu? Ceyda'nın gerçek adı ne? Disney Plus ekranlarında 16 Kasım Çarşamba günü yayınlanmaya başlanan Ben Gri dizisi konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Dizide Avukat Fuat'ın kızı Selin'in arkadaşı Ceyda'nın kim olduğu sorusu sıkça araştırılmaya başlandı.

Suç, gizem ve psikolojik gerilim türünde olan Ben Gri dizisinin başrollerinde Timuçin Esen ve Ebru Özkan Saban yer alıyor. Dizi 16 Kasım'da tüm dünya ile aynı anda Disney+ platformunda ilk bölümleriyle yayınlanmaya başlanacak. Disney+ son günlerde orijinal Türk yapımı dizilerle Türk izleyicilerinin gönlünü kazanmayı hedefliyor. Disney Plus'ın son dizisi Ben Gri konusu ve oyuncu performansı ile de adından sıkça söz ettirecek gibi duruyor. Dizide Ceyda karakterini canlandıran oyuncunun kim olduğu internette oldukça falza araştrılıyor.

Ben Gri dizisi Ceyda kimdir?

Ceyda dizinin kilit karakterlerinden birisi. Avukat Fuat'ın kızı Selin'in en yakın arkadaşı olan Ceyda güçlü bir kız olarak ön plana çıkıyor. Ceyda yaşanan üzücü olaylarda önemli bir konumda bulunuyor. Dizide Ceyda karakterini genç oyuncu İlayda Akdoğan canlandırıyor. İlayda Akdoğan pek çok dizi ve filmde rol almıştır.

Selin'in arkadaşı Ceyda gerçekte kim, hangi oyuncu?

Selin'in arkadaşı Ceyda'yı genç ve yetenekli oyuncu İlayda Akdoğan canlandırıyor. İlayda Akdoğan genç yaşına rağmen pek çok yapımda önemli rolleri üstlenmiştir.

İlayda Akdoğan kimdir?

İlayda Akdoğan 21 Temmuz 1998 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. 34 yaşında olan oyuncu aynı zamanda Youtuber'dır.

İlayda Akdoğan oyunculuğa küçük yaşlarda merak saldı. İlk deneyimi 2004 yılında En İyi Arkadaşım adlı bir çocuk şovunda oldu.

Ardından 2005 yılında Afacanlar Kampı dizisinde yer aldı.

2 yıl aradna sonra 2007 yılında Bez Bebek dizide rol aldı ve adını duyurdu. Aynı sene Sevgili Dünürüm adlı dizide oynadı.

2015 yılında sinemaya ilk kez "Mustang" filmiyle çıktı ve Sonay karakterini canlandırdı.

2016 yılında Oyunbozan dizisinde ve Umuda Kelepçe Vurulmaz dizisinde başrol oynadı.

2017 yılında Dolunay yaz dizisi ile çıkış yaptı ve yaramaz ve asi bir kız olan Asuman karakterini canlandırdı. 2020 yılında Masallardan Geriye Kalan filminde Hece karakteriyle ilk başrolünü oynadı.

Akdoğan, İranlı basketbolcu Roham Kabir ile birliktelik yaşamaktadır.

Ben Gri konusu ne?

Suç, gizem ve psikolojik gerilim türündeki 8 bölümlük dizi, başarılı ve saygın bir avukat olan Fuat'ın hayatının, kızının başına gelen olayla değişmesini konu alıyor. Dizi Fuat'ın, kızının yaşadığı olayın intikamını almak isterken telefonuna gelen esrarengiz mesajlarla beraber kendi içindeki karanlıkla yüzleşmesini ve kendi adaletini sağlama çabasını usta bir dille seyirciye aktaracak.”