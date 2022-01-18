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TIMETURK / GENEL / Sivas'ta yarın (19 Ocak) okullar tatil mi? Sivas'ta 19 Ocak Çarşamba okullar tatil edilir mi?

Sivas'ta yarın (19 Ocak) okullar tatil mi? Sivas'ta 19 Ocak Çarşamba okullar tatil edilir mi?

Sivas'ta yarın (19 Ocak) okullar tatil mi? Sivas'ta 19 Ocak Çarşamba okullar tatil edilir mi? Kış soğuk yüzünü iyiden iyiye hissettirmeye başladı. Kar yağışları yurdun bir çok ilinde etkisini artırarak devam ediyor. Sivas'ta da günlerde kar yağışı devam ediyor. Meteoroloji'den alınan tahminlere göre Sivas'ta kar yağışı 19 Ocak Çarşamba günü de yoğun şekilde devam edecek. Sivas'ta yaşayan öğrenciler ve veliler yarın (19 Ocak) okulların tatil edilip edilmeyeceğini merakla bekliyor.

2 Saat Önce
2022-01-18 18:03:19
Sivas'ta yarın (19 Ocak) okullar tatil mi? Sivas'ta 19 Ocak Çarşamba okullar tatil edilir mi?

Sivas'ta yarın (19 Ocak) okullar tatil mi? Sivas'ta 19 Ocak Çarşamba okullar tatil edilir mi? Kış soğuk yüzünü iyiden iyiye hissettirmeye başladı. Kar yağışları yurdun bir çok ilinde etkisini artırarak devam ediyor. Sivas'ta da günlerde kar yağışı devam ediyor. Meteoroloji'den alınan tahminlere göre Sivas'ta kar yağışı 19 Ocak Çarşamba günü de yoğun şekilde devam edecek. Sivas'ta yaşayan öğrenciler ve veliler yarın (19 Ocak) okulların tatil edilip edilmeyeceğini merakla bekliyor.

Karasal iklim özelliklerine sahip olan Sivas'ta kış ayları oldukça çetin geçiyor. Ülkenin her köşesinde etkisini artıran soğuk hava dalgası Sivas'ta da yoğun kar yağışlarını beraberinde getirdi. Kar yağışları hayatı olumsuz etkilemeye devam ederken pek çok ilde ve ilçede de okullar tatil edildi. Sivas'ta yaşayan öüğrenciler ve veliler de 19 Ocak Çarşamba günü okulların tatil edilip edilmeyeceğini araştırıyor.

Sivas'ta yarın (19 Ocak) okullar tatil mi?

Sivas'ta kar yağışlarının devam etmesi bekleniyor. Sivas'ta yoğun kar yağışları devam ederken yüz binlerce öğrenci de okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak ediyor. Sivas'ta 19 Ocak'ta okulların tatil edilip edilmediğine dair resmi açıklama geldi.

Sivas'ta 19 Ocak Çarşamba okullar tatil edilir mi?

Sivas'ta kar yağışları etkisini artırırsa Valilik okulların tatil edilmesine karar verebilir. Sivas Valiliği'nin son dakika duryuruları yakından takip edilerek kar tatiline ilişkin hızlı ve doğru bilgiye erişebilirsiniz.

19 Ocak Sivas hava durumu

Sivas'ta dondurucu soğuklar hakim. 19 Ocak Çarşamba günü Sivas'ta kar yağışlarının devam etmesi bekleniyor. Sivas'ta hava sıcaklıkları sıfırın altında 10 dereceye kadar düşüyor.

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