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TIMETURK / GENEL / Malatya'da yarın okullar tatil mi? 19 Ocak Çarşamba Malatya'da okullar tatil edilir mi?

Malatya'da yarın okullar tatil mi? 19 Ocak Çarşamba Malatya'da okullar tatil edilir mi?

Malatya'da yarın okullar tatil mi? 19 Ocak Çarşamba Malatya'da okullar tatil edilir mi? Soğuk hava dalgası Türkiye'nin her kesiminde etkisini göstermeye başladı. Yoğun kar yağışı ülkenin batısından doğusuna, güneyinden kuzeyine kadar tüm illerde hayatı olumsuz etkiliyor. Malatya'da da yoğun kar yağışı beklendiği Meteoroloji tarafından açıklandı. Malatya'da yaşayan öğrenciler ve veliler de 19 Ocak Çarşamba günü okulların tatil edilip edilmeyeceğini merakla bekliyor.

2 Saat Önce
2022-01-18 16:35:34
Malatya'da yarın okullar tatil mi? 19 Ocak Çarşamba Malatya'da okullar tatil edilir mi?

Malatya'da yarın okullar tatil mi? 19 Ocak Çarşamba Malatya'da okullar tatil edilir mi? Soğuk hava dalgası Türkiye'nin her kesiminde etkisini göstermeye başladı. Yoğun kar yağışı ülkenin batısından doğusuna, güneyinden kuzeyine kadar tüm illerde hayatı olumsuz etkiliyor. Malatya'da da yoğun kar yağışı beklendiği Meteoroloji tarafından açıklandı. Malatya'da yaşayan öğrenciler ve veliler de 19 Ocak Çarşamba günü okulların tatil edilip edilmeyeceğini merakla bekliyor.

Soğuk hava dagası ülkemizin her köşesinde derinden hissedilmeye başlandı. Ocak ayının ortalarını geride bıraktığımız şu günlerde kar yağışı pek çok ilimizde başladı. Malatya'da da yoğun kar yağışı beklendiği Meteoroloji tarafından günler öncesinden duyurulmuştu. Birinci dönemin sona ermesine sayılı günler kala Malatya'da kar tatili olur mu sorusu öğrenciler ve veliler tarafından soruluyor.

Malatya'da yarın okullar tatil mi?

Malatya'da ikamet eden vatandaşlar okulların tatil edilip edilmeyeceğini merakla bekliyor. Malatya'da okulların tatil olduğuna dair henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. Malatya'da kent genelinde okullar tatil olmasa bile kar yağışının şiddetli olduğu ilçelerde okullarda eğitime ara verilebilir. Malatya'da okullara kar tatili haberi gelirse haberimizin içeriğini güncelleyeceğiz...

19 Ocak Çarşamba Malatya'da okullar tatil edilir mi?

Malatya'da kar tatili kararını Malarya Valiliği veriyor. Malatya Valiliği'nin sosyal medya hesapları takip edilerek kar tatiline ilişkin son duyurulardan haberiniz olabilir. İlçe bazlı okul tatilleri için de kaymakamlık duyuruları yakından takip edilmeli.

19 Ocak Malatya hava durumu

19 Ocak Çarşamba günü Malatya'da yoğun kar yağışı bekleniyor. Hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye kadar düşeceği kentte yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkileyebilir.

19 Ocak Türkiye geneli hava durumu

19 Ocak Türkiye geneli hava durumu .

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