Gaziantep'te yarın (19 Ocak) okullar tatil mi? Gaziantep'te 19 Ocak Çarşamba okullar tatil mi? Soğuk havalar ülkenin her köşesinde kendisini derinden hissettirmeye başladı. Yoğun kar yağışı ile birlikte pek çok ilde okulların tatil edildiği haberleri de peş peşe gelmeye başladı. Gaziantep'te de kar yağışları nedeniyle 18 Ocak'ta okullar tatil edilmişti. Meteoroloji'den alınan tahminlere göre Gaziantep'te kar yağışı 19 Ocak Çarşamba günü devam edecek. Gaziantep'te yaşayan öğrenciler ve veliler 19 Ocak'ta okulların tatil edilip edilmeyeceğini dört gözle bekliyor.

Gaziantep'te yarın (19 Ocak) okullar tatil mi? Gaziantep'te 19 Ocak Çarşamba okullar tatil mi? Soğuk havalar ülkenin her köşesinde kendisini derinden hissettirmeye başladı. Yoğun kar yağışı ile birlikte pek çok ilde okulların tatil edildiği haberleri de peş peşe gelmeye başladı. Gaziantep'te de kar yağışları nedeniyle 18 Ocak'ta okullar tatil edilmişti. Meteoroloji'den alınan tahminlere göre Gaziantep'te kar yağışı 19 Ocak Çarşamba günü devam edecek. Gaziantep'te yaşayan öğrenciler ve veliler 19 Ocak'ta okulların tatil edilip edilmeyeceğini dört gözle bekliyor.

Akdeniz iklimine sahip olması ile bilinen Gaziantep'te bile soğuk havalar etkisini göstermeye başladı. Meteoroloji'den yapılan tahminlere göre Gaziantep'te kar yağışları önümüzdeki günlerde de devam edecek. Yoğun kar yağışlarının başladığı kentte okullar dün tatil edilmişti. 19 Ocak Çarşamba günü ise okulların tatil edilip edilmeyeceği merak ediliyor.

Gaziantep'te yarın (19 Ocak) okullar tatil mi?

Gaziantep'te 19 Ocak Çarşamba günü kar yağışlarının devam etmesi bekleniyor. Gaziantep'te 19 Ocak'ta okulların tatil edilip edilmediğine dair resmi açıklama geldi.

Gaziantep'te 19 Ocak Çarşamba okullar tatil mi?

Gaziantep'te okulların tatil edilmesine Gaziantep Valiliği karar veriyor. Gaziantep Valiliği'nin son dakika duryuruları yakından takip edilerek kar tatiline ilişkin hızlı ve doğru bilgiye erişebilirsiniz.

18 Ocak'ta okullar tatil edildi

Gaziantep'te 18 Ocak salı günü eğitime ara verildi. Yoğun kar yağışı nedeniyle okulların tatil edildiğini Gaziantep Valisi Davut Gül duyurdu. Gaziantep Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Öğrenci kardeşlerimizin sağlığı için okullar ve rehabilitasyon merkezleri 18 Ocak Salı günü tatil edilmiştir. Engelli ve hamile kamu personeli de idari izinli sayılacaktır." ifadelerini kullandı.

19 Ocak Gaziantep hava durumu

Gaziantep'te 19 Ocak Çarşamba günü yoğun kar yağışının devam etmesi bekleniyor. Kar yağışına alışık olmayan kentte vatandaşlar oldukça zor anlar yaşadı. Gaziantep'te hava sıcaklıkları sıfırın altında seyrediyor.