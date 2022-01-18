Bolu'da 19 Ocak okullar tatil mi? Bolu'da yarın okullar tatil mi? Bolu'da kar tatili uzadı mı? Bolu'da yoğun kar yağışı etkisini artırarak devam ettiriyor. Yoğun kar nedeniyle Bolu'da Ankara ve İstanbul istikametinde kara yolunun kapandığı açıklanmıştı. Soğuk havaların hakim olduğu Bolu'da eğitime ise ara verilmişti. Kar yağışının devam etmesiyle öğrenciler ve veliler 19 Ocak Çarşamba günü de okulların tatil edilip edilmeyeceğini merakla bekliyor.

Bolu'da 19 Ocak okullar tatil mi? Bolu'da yarın okullar tatil mi? Bolu'da kar tatili uzadı mı? Bolu'da yoğun kar yağışı etkisini artırarak devam ettiriyor. Yoğun kar nedeniyle Bolu'da Ankara ve İstanbul istikametinde kara yolunun kapandığı açıklanmıştı. Soğuk havaların hakim olduğu Bolu'da eğitime ise ara verilmişti. Kar yağışının devam etmesiyle öğrenciler ve veliler 19 Ocak Çarşamba günü de okulların tatil edilip edilmeyeceğini merakla bekliyor.

Bolu'da kar yağışı her geçen saat etkisini artırarak devam ediyor. Meteoroloji'den yapılan tahminlere göre Bolu'da kar yağışı 19 Ocak Çarşamba günü de devam edecek. Bolululara zor anlar yaşatan kar yağışı en çok da öğrencileri zorluyor. Peki Bolu'da 19 Ocak Çarçamba (yarın) okullar tatil edilir mi?

Bolu'da 19 Ocak okullar tatil mi?

Bolu'da ikamet eden vatandaşlar okulların tatil edilip edilmeyeceğini merakla bekliyor. Bolu'da okulların19 Ocak Çarşamba günü tatil olduğuna dair henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.

Bolu'da yarın okullar tatil mi?

Bolu'da kar tatili kararını Molu Valiliği veriyor. Bolu Valiliği'nin son duyuruları yakından takip edilerek kar tatili hakkında detaylı bilgiye sahip olabilirsiniz. Bıolu'da kar yağışları nedeniyle ilçe bazlı olarak da okullar tatil edilebilir.

18 Ocak'ta Bolu'da okullar tatil edildi

Bolu'da yoğun kar yağışı nedeniyle 18 Ocak'ta okulların tatil edildiği duyurulmuştu. Bolu Valisi Ahmet Ümit tarafından yapılan yazılı açıklamada kentte kar yağışının devam edeceği belirtildi. Hava koşulları nedeniyle 18 Ocak'ta kent genelinde resmi ve özel okul öncesi, ilk, orta, lise ve halk eğitim merkezi kurumlarındaki eğitim öğretim faaliyetlerine bir gün ara verildiğini aktaran Ümit, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da aynı gün idari izinli sayılmasına karar verildiğini kaydetti.

19 Ocak Bolu hava durumu

Bolu'da 19 Ocak günü yoğun kar yağışının devam etmesi bekleniyor. Kar yağışı kentte yaşamı olumsuz etkiliyor. Hava sıcaklıklarının eksi 10 dereceye kadar düşeceği kentte okulların tatil edilip edilmeyeceği henüz belinmiyor.