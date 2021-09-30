SIRO nedir? SIRO Silk Road Temiz Enerji Çözümleri nedir? Yerli elektrikli otomobil yolunda çok önemli bir viraj daha geride kaldı. Türkiye milli otomobilini üretmek için çıktığı yolda yoluna emin adımlarla devan ederken elektrikli otomobilin kalbi olan batarya sistemlerini üretecek ve geliştirecek şirket de kuruldu. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) SIRO Silk Road Temiz Enerji Çözümleri San. ve Tic. AŞ'yi kurduğunu sosyal medya hesaplarından duyurdu. SIRO yerli otomobilin batarya sistemlerini üretecek.

SIRO nedir? SIRO Silk Road Temiz Enerji Çözümleri nedir? Yerli elektrikli otomobil yolunda çok önemli bir viraj daha geride kaldı. Türkiye milli otomobilini üretmek için çıktığı yolda yoluna emin adımlarla devan ederken elektrikli otomobilin kalbi olan batarya sistemlerini üretecek ve geliştirecek şirket de kuruldu. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) SIRO Silk Road Temiz Enerji Çözümleri San. ve Tic. AŞ'yi kurduğunu sosyal medya hesaplarından duyurdu. SIRO yerli otomobilin batarya sistemlerini üretecek.

Türkiye yerli ve milli otomobil üretme yolunda ilk adımları geçtiğimiz yıllarda atmıştı. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) çatısı altında üretilmesi planlanan yerli elektrikli otomobilin dev fabrikasının inşası ise hızlı bir şekilde devam ediyor. Yerli otomobil üretme hedefinde bir önemli aşama daha geride kaldı. Otomobilin en önemli parçası olan bataryaları üretecek ve gelişitirecek şirket kuruldu.

SIRO nedir?

SIRO Silk Road Temiz Enerji Çözümleri San. ve Tic. AŞ. kuruldu. Duyuru TOGG'un resmi Twitter hesabından yapıldı. SIRO ile Türkiye'nin yerli otomobilinin batarya sistemleri üretilecek. TOGG'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Mobilite ekosisteminin ülkemizdeki teknolojik dönüşümüne katkı sağlayacak stratejik bir gelişmeye daha imza attık ve SIRO Silk Road Temiz Enerji Çözümleri San. ve Tic. AŞ'yi kurduk." denildi.

SIRO Silk Road Temiz Enerji Çözümleri nedir?

SIRO yerli otomobilin batarya modüllerini ve paketleri üretecek. Enerji verimliliği konusunda dışa bağımlılık da azalacak. TOGG 2020'de araç bataryaları konusunda ABD merkezli Farasis'le anlaştı. SIRO ve Farasis bataryaların üretimi için işbirliği yapacak.

We have achieved another strategic milestone which will contribute to the technological transformation of mobility ecosystem in our country, and founded SIRO Silk Road Temiz Enerji Çözümleri San. Tic. A.Ş. pic.twitter.com/eqgqByg948 — Türkiye'nin Otomobili (@TOGG2022) September 29, 2021

TOGG nedir?

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu veya kısaca TOGG, Türkiye merkezli bir otomobil üretici şirkettir. Şirket, fikri mülkiyet haklarına sahip olduğu ilk otomobilin 2022 yılının sonunda seri üretime hazır hale geleceğini açıkladı.

Türkiye'de yerli otomobil üretebilmek için birlikte çalışma kararı alan şirket ve kuruluşlar Kasım 2017'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Bu amaçla Anadolu Grubu (%19), BMC (%19), Kök Grubu (%19), Turkcell (%19), Zorlu Holding (%19) ve TOBB (%5) tarafından 25 Haziran 2018'de Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş. kuruldu. Eylül 2019'da Kök Grubu'nun projeden çekileceği iddia edildi.[5] Ekim 2019'da şirket merkezi Şişli, İstanbul'dan Gebze, Kocaeli'ne taşındı. Şirketin CEO'su Gürcan Karakaş, tasarımı 2019 yılı içinde tamamlanacak olan otomobilin 2022'de satışa çıkacağını açıkladı. TOGG Yerli Otomobilin SUV ve sedan modelleri 27 Aralık 2019'da yapılan bir basın toplantısında tanıtıldı.

TOGG'un elektrikli otomobil üretimi için Gemlik, Bursa'da 22 milyar TL maliyetle fabrika kuracağı açıklandı.[10] Fabrika için proje bazlı devlet yardımı verileceği duyuruldu. 21 Mayıs 2020'de fabrika için ilk kazma vuruldu.[12] Ağustos 2020'de şirketin TOGG markasıyla üretim yapmasına karar verildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.