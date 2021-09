SIRO nedir? SIRO Silk Road Temiz Enerji Çözümleri nedir? Yerli elektrikli otomobil yolunda çok önemli bir viraj daha geride kaldı. Türkiye milli otomobilini üretmek için çıktığı yolda yoluna emin adımlarla devan ederken elektrikli otomobilin kalbi olan batarya sistemlerini üretecek ve geliştirecek şirket de kuruldu. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) SIRO Silk Road Temiz Enerji Çözümleri San. ve Tic. AŞ'yi kurduğunu sosyal medya hesaplarından duyurdu. SIRO yerli otomobilin batarya sistemlerini üretecek.

Türkiye yerli ve milli otomobil üretme yolunda ilk adımları geçtiğimiz yıllarda atmıştı. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) çatısı altında üretilmesi planlanan yerli elektrikli otomobilin dev fabrikasının inşası ise hızlı bir şekilde devam ediyor. Yerli otomobil üretme hedefinde bir önemli aşama daha geride kaldı. Otomobilin en önemli parçası olan bataryaları üretecek ve gelişitirecek şirket kuruldu.

SIRO nedir?

SIRO Silk Road Temiz Enerji Çözümleri San. ve Tic. AŞ. kuruldu. Duyuru TOGG'un resmi Twitter hesabından yapıldı. SIRO ile Türkiye'nin yerli otomobilinin batarya sistemleri üretilecek. TOGG'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Mobilite ekosisteminin ülkemizdeki teknolojik dönüşümüne katkı sağlayacak stratejik bir gelişmeye daha imza attık ve SIRO Silk Road Temiz Enerji Çözümleri San. ve Tic. AŞ'yi kurduk." denildi.

SIRO Silk Road Temiz Enerji Çözümleri nedir?

SIRO yerli otomobilin batarya modüllerini ve paketleri üretecek. Enerji verimliliği konusunda dışa bağımlılık da azalacak. TOGG 2020'de araç bataryaları konusunda ABD merkezli Farasis'le anlaştı. SIRO ve Farasis bataryaların üretimi için işbirliği yapacak.

