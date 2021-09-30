Sedat Peker: 'Uğur Dündar ve Yılmaz Özdil'i üzüyorlar ya vallahi, billahi canım yanıyor'

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, Twitter üzerinden yaptığı yeni açıklamalarda, Uğur Dündar ve Yılmaz Özdil’e yönelik eleştirilere verdiği yanıtta, 'Üzüyorlar ya, billahi canım yanıyor' dedi.

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda, kendisiyle ilgili “Halk Sedat Peker'i artık suç örgütü olarak değil de temiz toplum savaşçısı olarak görüyor” diyen gazeteci Uğur Dündar ve Yılmaz Özdil'e yönelik eleştirileri gündemine aldı.

Sedat Peker'in Twitter paylaşımları şöyle;

"1- Uğur Ağabey (Dündar) geçtiğimiz günlerde bir tweet paylaştı. Halkın beni artık suç örgütü olarak değil de temiz toplum savaşçısı olarak gördüğünü söyledi. Ben kendisine teşekkür edip temiz toplum savaşçısı olmadığım anlamına gelecek sözler söyledim.

2-Ancak verdiğim bilgilerin 40 yaş altı arkadaşlarımızın gelecekte kuracakları yeni bir sistem için faydası olacağına inandığımı yazdım.Ben 40 yaş altı kardeşlerime tekrardan söylüyorum,temiz toplum savaşçısı değilim,örnek alınacak bir insan değilim.

3-… ancak tüm anlattıkları doğru olan bir insanım. Benim verdiğim mücadele kişisel intikam meselemdir. Ancak toplumumuzda 3 kuruşluk menfaate her şeylerini satan o kadar çok insan var ki...

4-… Bu yüzden benim verdiğim söze sadık kalmak için mücadele ettiğimi gören genç kardeşlerim bana hak ettiğimden daha fazla bir değer vermiş olabilirler. Ancak her seferinde ben bu değere layık değilim dedim. İddialarımın hedefinde olan…

5-…basın, televizyon, veya gazetelerin sahipleri tarafından iyi bir göreve geliriz diye bazı zavallı yaratıklar durmadan Uğur Ağabey'e saldırıyorlar. Ayrıca Uğur Ağabey bu benim düşüncemdir demedi, halk böyle söylüyor dedi.

6-Her zaman dediğim gibi, ileriki yıllarda bu yaşananlar yazıldığında herkes hak ettiği şekilde anılacaktır. Ayrıca Yılmaz Ağabey (Özdil) Sedat Peker Kuvayı Milliye'nin içindendir dediği için kendilerince eleştiriler yaptılar.

7-Ben vazgeçeyim diye bana teklif edilenlerin binde biri kendilerine teklif edilse Abi vazgeçmek ne demek,siz isteyin ben söylediğim her şeyi yalanlarım diyecek zavallılar bu iki duayen gazeteciyi üzüyorlar ya vallahi, billahi canım yanıyor."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.