Şirinler filminin konusu nedir? Şirinler filminin oyuncuları kimdir?

Çizgi filmin ardından Şirinler yepyeni bir filmle izleyici karşısına çıkıyor. Şirinler filmini kaçıranlar ve tekrar izlemek isteyenler için 12 Temmuz akşamı ATV ekranlarında izleyici ile buluştu. Şirinler filminin konusu Şirinler filminin oyuncuları kimlerdir, film ne zaman çekildi?” Sorularına cevap aramaya başladı. İşte filmle ilgili tüm detaylar...

2011 yılında vizyona girdiğinde büyük beğeni toplayan Şirinler, fantastik, komedi ve macera türünde yayınlanan bir animasyon filmidir. Tatilin 4. gününde televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşan Şirinler filminin konusu ve oyuncu kadrosu izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki Şirinler filminin konusu nedir? Şirinler filminin oyuncuları kimlerdir, film ne zaman çekilmiştir? İşte merak edilen soruların cevapları..

Şirinler filminin konusu nedir?

Mavi Ay kutlamaları sırasında kötü büyücü Gargamel, Şirinler köyüne saldırır ve Şirinleri şelaledeki gizli bir geçide doğru kovalar. Sihirli geçitten geçen mavi yaratıklar, kendilerini bir anda günümüz New York'unda, Central Park'ın tam ortasında bulurlar. New York'un koşuşturmacasında sıkışıp kalmışlar.Ancak Gargamel ve korkunç kedisi Azman, Şirinler'den sonra New York'a geldi. Evli çift Patrick ve Grace Winslow'un evine yanlışlıkla giren Şirinler, bu çiftin koruması altında New York'u harap ederek hayatta kalmaya çalışacak ve Gargamel'e yakalanmadan Şirinler köyüne açılan kapıyı bulmaya çalışacaklardır.

Şirinler filminin oyuncuları kimdir?