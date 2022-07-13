Şirinler filminin konusu nedir? Şirinler filminin oyuncuları kimdir?

Çizgi filmin ardından Şirinler yepyeni bir filmle izleyici karşısına çıkıyor. Şirinler filmini kaçıranlar ve tekrar izlemek isteyenler için 12 Temmuz akşamı ATV ekranlarında izleyici ile buluştu. Şirinler filminin konusu Şirinler filminin oyuncuları kimlerdir, film ne zaman çekildi?” Sorularına cevap aramaya başladı. İşte filmle ilgili tüm detaylar...