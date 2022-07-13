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Tilavet kelimesinin anlamı ne? Tilavet kelimesinin kökeni | Tilavet etmek sözlük anlamı

Tilavet kelimesinin anlamı ne? Merak edilen tilavet kelimesi sıklıkla sözlükte araştırılıyor. Peki ama tilavet kelimesinin kökeni ve sözlük anlamı hakkında neler bilmemiz gerekiyor? Tilavet ne demek?

1 Saat Önce
2022-07-13 14:06:36
Tilavet kelimesinin anlamı ne? Tilavet kelimesinin kökeni | Tilavet etmek sözlük anlamı

Merak edilen tilavet kelimesi sıklıkla sözlükte araştırılıyor. Peki ama tilavet kelimesinin kökeni ve sözlük anlamı hakkında neler bilmemiz gerekiyor? Tilavet ne demek?

Tilavet kelimesinin anlamı ne?

Kuran'ı yüksek sesle, güzel ve yöntemince okuma.

Tilavet etmek sözlük anlamı

Tilavet kelime anlamı olarak okuyup okuduğu hükme tabi olma anlamına geliyor. Genellikle de Kur'an-ı Kerim okunmasına tilavet denilmektedir.

Tilavet kelimesinin kökeni

Arapça tlw kökünden gelen tilāwat تلاوة "yüksek sesle okuma, özellikle Kuran okuma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça tulūˀ تلوء "izleme, takip etme" sözcüğü ile eş kökenlidir.

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