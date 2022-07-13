Tilavet kelimesinin anlamı ne? Tilavet kelimesinin kökeni | Tilavet etmek sözlük anlamı

Tilavet kelimesinin anlamı ne? Merak edilen tilavet kelimesi sıklıkla sözlükte araştırılıyor. Peki ama tilavet kelimesinin kökeni ve sözlük anlamı hakkında neler bilmemiz gerekiyor? Tilavet ne demek?