Tilavet kelimesinin anlamı ne? Tilavet kelimesinin kökeni | Tilavet etmek sözlük anlamı
Tilavet kelimesinin anlamı ne? Merak edilen tilavet kelimesi sıklıkla sözlükte araştırılıyor. Peki ama tilavet kelimesinin kökeni ve sözlük anlamı hakkında neler bilmemiz gerekiyor? Tilavet ne demek?
2022-07-13 14:06:36
Merak edilen tilavet kelimesi sıklıkla sözlükte araştırılıyor. Peki ama tilavet kelimesinin kökeni ve sözlük anlamı hakkında neler bilmemiz gerekiyor? Tilavet ne demek?
Tilavet kelimesinin anlamı ne?
Kuran'ı yüksek sesle, güzel ve yöntemince okuma.
Tilavet etmek sözlük anlamı
Tilavet kelime anlamı olarak okuyup okuduğu hükme tabi olma anlamına geliyor. Genellikle de Kur'an-ı Kerim okunmasına tilavet denilmektedir.
Tilavet kelimesinin kökeni
Arapça tlw kökünden gelen tilāwat تلاوة "yüksek sesle okuma, özellikle Kuran okuma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça tulūˀ تلوء "izleme, takip etme" sözcüğü ile eş kökenlidir.
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