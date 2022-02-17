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Sıla Şentürk kimdir? Sıla Şentürk nasıl öldürüldü? Sıla Şentürk devlet korumasında mıydı?

TIMETURK / GENEL / Sıla Şentürk kimdir? Sıla Şentürk nasıl öldürüldü? Sıla Şentürk devlet korumasında mıydı?

Sıla Şentürk kimdir? Sıla Şentürk nasıl öldürüldü? Sıla Şentürk devlet korumasında mıydı?

Sıla Şentürk kimdir? Sıla Şentürk nasıl öldürüldü? Sıla Şentürk devlet korumasında mıydı? Giresun'da 16 yaşında hayatının baharındaki bir genç kız boğazı kesilerek öldürüldü. İnternetten tanıştığı eski nişanlısı Hüseyin Can Gökçek tarafından vahşice öldürülen Sıla Şentürk'ün bir süredir devlet korumasına alınarak yurda yerleştirildiği ortaya çıktı. Sıla Şentürk'ün iki hafta önce felç geçiren babaannesine refakat etmesi için ailesinin talebi üzerine eve geri döndüğü iddia edildi. Sıla Şentürk uzun süredir Hüseyin Can Gökçek tarafından tehdit ediliyordu.

2 Saat Önce
2022-02-17 10:48:59
Sıla Şentürk kimdir? Sıla Şentürk nasıl öldürüldü? Sıla Şentürk devlet korumasında mıydı?

Sıla Şentürk kimdir? Sıla Şentürk nasıl öldürüldü? Sıla Şentürk devlet korumasında mıydı? Giresun'da 16 yaşında hayatının baharındaki bir genç kız boğazı kesilerek öldürüldü. İnternetten tanıştığı eski nişanlısı Hüseyin Can Gökçek tarafından vahşice öldürülen Sıla Şentürk'ün bir süredir devlet korumasına alınarak yurda yerleştirildiği ortaya çıktı. Sıla Şentürk'ün iki hafta önce felç geçiren babaannesine refakat etmesi için ailesinin talebi üzerine eve geri döndüğü iddia edildi. Sıla Şentürk uzun süredir Hüseyin Can Gökçek tarafından tehdit ediliyordu.

Giresun'da meydana gelen cinayet ülke gündemine oturdu. Henüz 16 yaşında olan Sıla Şentürk bir süre önce kendisini kaçıran ve 'Çocuğun cinsel istismarı' ve 'Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması' suçundan tutuklanan şahıs tarafından vahçice öldürüldü.

Sıla Şentürk kimdir?

Sıla Şentürk 16 yaşında Giresun'da yaşıyordu.

İnternetten tanıştığı Hüseyin Can Gökçek tarafından kaçırılan Sıla Şentürk daha sonra nişanlanmıştı.

Nişanın atılmasından sonra Hüseyin Can Gökçek tarafından sürekli tehdit edilen Sıla Şentürk devlet korumasına aındığı iddia edildi.

Sıla Şentürk evinde Hüseyin Can Gökçek tarafından boğazı kesilerek öldürüldü.

Sıla Şentürk devlet korumasında mıydı?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olayla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi: "20 Ocak 2022 tarihinde danışmanlık tedbiri kapsamında yapılan en son görüşmede, çocuk veya ailesi tarafından herhangi bir risk ve tehdit durumundan bahsedilmemiş ve bu yönde bir başvuruda bulunulmamıştır. 21 yaşındaki failin tutuklu yargılandığı hukuki süreç Bakanlığımız tarafından takip edilmektedir. Caninin mümkün olan en ağır cezayı alması için davaya müdahil olunacaktır" açıklamasını yaptı.

Ayrıntılı tarihlerle birlikte yapılan çıklamada, "2020 yılında staj için kurulmuş whatsapp grubunda tanışan S.Ş. ve H.C.G.'nin aralarında duygusal yakınlık gelişmiştir. 22.03.2021 tarihinde bu ilişkinin S.Ş.'nin ailesi tarafından onaylanmaması sebebiyle S.Ş. ailesi tarafından şiddete maruz kalmıştır. Gelişen olaylar neticesinde kız çocuğu ve zanlı birlikte kaçmıştır. Ailenin şikayeti üzerine emniyet kontrol noktasında S.Ş. ve H.C.G. polis memurları tarafından yakalanmıştır.

25.03.2021 tarihinde kız çocuğu S.Ş. hakkında acil koruma kararı alınmış ve Bakanlığımıza bağlı bir kuruluşa yerleştirilmiştir. Bu süreçte H.C.G. de hakkında yapılan şikayete istinaden tutuklanmıştır.

Yapılan incelemeler sonucunda ve aile ile çocuğun ortak istekleri doğrultusunda 12.04.2021 tarihinde kız çocuğu, hakkında danışmanlık tedbiri kararı alınarak ailesi yanına dönmüştür.

11.11.2021 tarihinde, S.Ş. hakkında devam eden istismar davasında aile H.C.G.'den şikayetçi olmuş, kız çocuğu ise şikayetinden vazgeçmiştir. Sanığın mahkemeye yüzde 50 oranında engelli olduğuna dair rapor ibraz etmesi ve S.Ş.'nin şikayetini geri çekmesi üzerine H.C.G. mahkeme tarafından tutuksuz yargılanmak üzere salıverilmiştir. Bunun üzerine baba, S.Ş.'nin kurum bakımına alınmasını talep etmiştir.

Sıla Şentürk kimdir? Sıla Şentürk nasıl öldürüldü? Sıla Şentürk devlet korumasında mıydı?
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